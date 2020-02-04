Белград, , 13:23 — REGNUM Сепаратистское Косово не может подать иск против Сербии в Международный суд ООН, потому что такое право имеет только суверенное государство. Об этом заявил 4 февраля белградский адвокат, специалист по международному праву Тома Фила в эфире телеканала РТС, отвечая на просьбу прокомментировать заявление нового премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что его правительство привлечет Белград к ответственности за военные преступления и геноцид.

Для этого Косово сначала должно вступить в ООН, пояснил адвокат.

«Согласно резолюции 1244 СБ ООН Косово является территорией, а не государством. Курти упомянул действующий Суд по военным преступлениям, а этот суд, по законам самого Косово, рассматривает иски против отдельных лиц, и не против государств. Он как ребенок — заигрался и не знает, о чем говорит», — заявил Фила.

Адвокат напомнил, что это не первый раз, когда другие страны придумывают военные преступления и геноцид, которые якобы совершила Сербия.

«Это началось с Вуковара в 1991 году. Хорваты там заявляют о намерении подать иск против Сербии. Колинда Грабар-Китарович (бывший президент Хорватии — ИА REGNUM) была дружна с косовским руководством, наверное, оттуда эта идея», — рассказал сербский эксперт по международному праву.

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