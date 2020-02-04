Приштина, , 23:55 — REGNUM 4 февраля приступило к работе новое правительство Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это стало возможным лишь после того, как одержавшие победу на парламентских выборах 6 октября в Косово партии «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» сумели согласовать правительственную программу: процесс переговоров продлился почти четыре месяца и завершился лишь 2 февраля.

В этом документе подчеркивается, что «осуществляя руководство, новое правительство будет стоять на защите национальных, государственных и общественных интересов Косово, суверенитета и единства Республики Косово».

Одним из важных пунктов программы является диалог с Сербией. Партнеры по правительственной коалиции приняли решение возложить на нового премьер-министра Альбина Курти руководство процессом диалога.