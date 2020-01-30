Трансграничные преступные организации наносят большой ущерб Соединенным Штатам и Мексике. Для борьбы с контрабандой наркотиков, оружия и денег требуются быстрые и эффективные действия для усиления скоординированной работы США и Мексики против этих транснациональных преступных организаций, пишет американский дипломат Эрл Энтони Уэйн в статье для издания The Hill.

darkside-550 Мексиканская полиция

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Недавние визиты в Мексику генерального прокурора США Уильяма Барра свидетельствуют о том, что правительства двух стран стремятся к более тесному сотрудничеству после прошедшего года, неудачного с точки зрения борьбы с трансграничной преступностью. Президент США Дональда Трамп ранее даже пригрозил включить мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций.

Мексика столкнулась с многочисленными преступлениями, большую часть которых совершают группы, причастные к совершению трансграничных преступлений. Когда президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор занял свою должность в 2018 году, он столкнулся с ухудшающейся ситуацией в сфере общественной безопасности. Однако в 2019 году Мексика установила новый рекорд по количеству насильственных убийств (34 тыс. 500 человек). Исследование, которое мексиканское правительство провело в декабре 2019 года, показало, что, по мнению 72,9% респондентов, город, в котором они проживают, небезопасен.

Zapata Мексиканские протесты против насилия со стороны картелей и игнорирование правительством

Контрабанда наркотиков в США приводит к тысячам смертей от передозировки. Многие погибают от употребления фентанила и его аналогов. Мексика остается основным источником и ключевым транзитным направлением для контрабанды фентанила, метамфетамина и героина. Таможня США сообщает, что за последний год было изъято на 28% больше наркотиков.

Мексиканский президент пообещал задействовать новый подход в борьбе с преступностью, заявив, что он будет бороться с основными причинами преступности с помощью социальных программ и реформ. Несмотря на то, что президент Мексики поддержал разработку согласованного двустороннего плана по борьбе с трансграничной преступностью, в 2019 году сотрудничество между США и Мексикой носило весьма сдержанный характер.

Что касается приоритетов администрации Трампа, то основной акцент был сделан на сокращение миграционного потока, а не на борьбу с наркотиками. Из-за резкого увеличения числа мигрантов из Центральной Америки, стремящихся попасть в США, Трамп пригрозил ввести дополнительные торговые пошлины в отношении импорта из Мексики, если не будут предприняты меры по сокращению миграции. Мексика значительно усилила контроль на своих границах и согласилась разместить на своей территории мигрантов, которые ждут, пока власти США вынесут решение в отношении их заявлений на предоставление убежища.

К концу 2019 года число мигрантов, задержанных на южной границе США, сократилось на 75% по сравнению с майским пиком. Мексика остановила около 150 тыс. мигрантов, направляющихся на север, а около 56 тыс. мигрантов остались на территории страны в ожидании решения американских властей. Мексике удалось уменьшить поток мигрантов благодаря тому, что она задействовала 25 тыс. служащих национальной гвардии. США продолжают настаивать на том, чтобы Мексика предприняла дополнительные шаги, чтобы остановить поток мигрантов.

Tomas Castelazo Мексиканский мигрант

Однако трансграничная контрабанда наркотиков увеличилась. Таможня и пограничная служба США сообщили о значительном увеличении объема изъятий запрещенных наркотиков, в том числе об увеличении объема поставок фентанила на 80% и росте числа насильственных преступлений в Мексике.

В августе 2019 года Трамп заявил, что если страны-транзитеры или страны-производители наркотиков не улучшат борьбу с контрабандой наркотиков, то США рассмотрят вопрос о внесении этих стран, включая Мексику, в список стран, не выполняющих свои международные обязательства. Такие страны подвергнутся санкциям. Этот шаг помог усилить сотрудничество между США и Мексикой в рамках борьбы с трансграничной преступностью. Правительства двух стран договорились о плане борьбы с контрабандой оружия на границе. Однако представители США в частном порядке жалуются на то, что сотрудничество не продвигается в достаточной мере по вопросам, связанным с операциями по борьбе с контрабандой наркотиков.

В октябре 2019 года неудачная попытка мексиканского правительства захватить одного из сыновей Эль-Чапо, разыскиваемого за организацию поставок наркотиков в США, указала на слабые места в стратегии безопасности Мексики. В начале ноября криминальные группировки устроили засаду и убили девять мексиканских женщин и детей с двойным гражданством в Соноре, Мексика, что вызвало негодование по обе стороны границы.

После этих убийств президент Трамп пригрозил внести мексиканские преступные группировки в список террористических организаций. После этого у США могли бы появиться дополнительные опции в рамках борьбы с трансграничной преступностью. Однако многие американские службы выступили против данного шага из-за потенциальных негативных последствий для антитеррористической политики, сотрудничества в области борьбы с наркотиками и миграционной политики. Тем не менее данное заявление Трампа весьма обеспокоило мексиканскую сторону.

Специальная группа реагирования (SRT) во время операции против картеля Синалоа в западной пустыне Аризоны

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В начале декабря 2019 года Трамп перестал говорить о том, что он может внести мексиканские группировки в список террористических организаций, сославшись на обещание улучшить сотрудничество с мексиканским президентом в сфере борьбы с преступностью, и отправил Барра в Мексику. Визит Барра в Мексику в январе, похоже, позволил добиться дополнительного прогресса в более тесном сотрудничестве в борьбе с транснациональными преступными организациями. Обе стороны могут добиться большего, установив регулярный диалог на высоком уровне для укрепления доверия, определения общих целей, разработки общих планов действий, оценки прогресса и внесения корректив в ход борьбы с трансграничными преступными организациями.

Расширение сотрудничества между США и Мексикой не должно ограничивать планы мексиканского президента по проведению социальных, уголовных и других реформ, необходимых для решения более широких проблем преступности и насилия в Мексике. Однако значительные успехи в совместной борьбе с преступностью могут принести большую пользу обеим странам.