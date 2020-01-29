29 января 2020 | Время чтения 4 мин

Израильтянам потребуется время для того, чтобы поверить в победу, так же как палестинцам потребуется время, чтобы понять, что то, что им предлагают, не является полным поражением.

Александр Белов, , 10:33 — REGNUM «Сделка века», обнародованная во вторник, 28 января, в Вашингтоне, не является мирным соглашением между Израилем и палестинцами. Просто Соединенные Штаты заявили, что Шестидневная война завершилась и Израиль одержал победу, пишет американо-израильский писатель и обозреватель Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

Израиль и Палестина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Палестинские власти на Западном берегу Иордана яростно отвергли этот вердикт. Они заявили, что большая часть международного сообщества выступает против условий плана, которые признают суверенитет Израиля над всеми поселениями на Западном берегу, в долине реки Иордан и в важных районах Восточного Иерусалима. Всё это так. Но это не принесет палестинцам никакой пользы. Иностранные друзья посочувствуют им. Некоторые даже могут пригрозить вводом санкций. Но «международное сообщество» и практически не функционирующая Лига арабских государств не в силах изменить американо-израильское видение. И, что удивительно, некоторые арабские суннитские государства, похоже, готовы хотя бы рассмотреть ближневосточный план. По крайней мере три арабских посла отказались от многолетнего бойкота и решили присутствовать на церемонии.

Соглашение предусматривает создание демилитаризованного палестинского образования на большей части Западного побережья. Это государство будет возникать постепенно в течение четырех лет в зависимости от прекращения терроризма и готовности Палестины признать Израиль еврейским государством. Лидер израильской оппозиции Бени Ганц также готов поддержать американский ближневосточный план. У него просто нет другого выбора. Когда-то палестинцы могли рассчитывать на солидарность с израильским лагерем, стоящим за мирное разрешение спорных вопросов, однако после Интифады в начале 2000-х годов данный лагерь превратился в небольшое стадо щебечущих идеалистов.

Бени Ганц srael Defense Forces

Говорят, что палестинские власти готовят массовые демонстрации, но, по оценкам израильской разведки, президент Махмуд Аббас не хочет вооруженного восстания. В любом случае, похоже, палестинцы не желают уличных драк. У многих жителей Западного берега есть работа в Израиле, а также деловые связи, которые быстро исчезнут в случае нового вооруженного восстания.

В любом случае новое соглашение не изменит жизни большинства палестинцев. Израильские поселения уже существуют (и в них работают многие жители Западного берега). Очень немногие палестинцы живут в долине реки Иордан, где уже давно пролегает восточная граница Израиля. Предполагается, что мечеть Аль-Акса в Иерусалиме останется под опекой иорданского хашимитского короля и будет управляться религиозным фондом «Вакф».

Ближневосточный план может даже пойти на пользу тем палестинцам, которые поставили качество жизни выше национальной идеологии. Трамп решил предложить этим палестинцам утешительный приз в виде $50 млрд, а также другой иностранной помощи и инвестиций. Также можно рассчитывать и на то, что Израиль шире распахнет свои двери для тех лиц, которые ищут работу и хотят принять участие в совместных экономических и инфраструктурных проектах.

Президент Аббас оскорблен тем, что дело палестинцев выставлено на продажу. «Мы никогда не продадим Палестину!» — говорится в его послании. Но Аббас уже постарел, он болен. Его предполагаемые преемники уже ждут того дня, когда он лишится власти. Они прожили всю жизнь под израильским правлением, большинство из них превосходно знают иврит благодаря продолжительным тюремным срокам. Они ни в коем случае не сионисты, но они очень практичные люди, которые понимают, что реализация революционный мечты Арафата и Аббаса невозможна. Не будет никакой палестинской армии, никаких военных пактов с арабскими единомышленниками. Лучше получить маленькое государство, чем вообще ничего.

Некоторые представители старой палестинской гвардии продолжают цепляться за надежду, что это всего лишь плохой сон, который скоро закончится. На этой неделе они получили поддержку со стороны бывшего посла США в Израиле Даниэля Шапиро, который опубликовал статью, в которой он предсказывает приход президента-демократа в 2021 или 2025 году. Демократическая администрация, пишет Шапиро, в одностороннем порядке отменит политику Трампа.

Израильско-палестинская граница Justin McIntosh

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Я не думаю, что палестинцам стоит на это рассчитывать. Даже бывший президент США Барак Обама на пике своего президентства не смог заставить Израиль согласиться на создание вооруженного палестинского образования, а также эвакуацию поселений.

Тем не менее пока не нужно торопиться с выводами. Спустя 53 года после Шестидневной войны то, что произошло в Вашингтоне, выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Израильтянам потребуется время для того, чтобы поверить в победу, так же как палестинцам потребуется время, чтобы понять, что то, что им предлагают, не является полным поражением.