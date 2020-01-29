«Существующая система власти в Таджикистане замкнута и изолированна. Видоизменить ее невозможно, поскольку это может привезти к ее полному разрушению. Эта система способна лишь к самовоспроизводству, и обновление ей, к сожалению, не грозит», — политолог из Таджикистана на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM, как Душанбе готовится к парламентским выборам, намеченным на весну 2020 года.

Шухрат Саъдиев В Таджикистане

ИА REGNUM: В марте 2020 года должны состоятьсявыборы в нижнюю палату парламента Таджикистана. Чем они будут отличаться от прошлых выборов?

Главной отличительной особенностью предстоящих выборов является отсутствие какой-либо интриги. Парламент Таджикистана последнего созыва, в который по итогам 2015 года не попали единственные оппозиционеры от запрещенной ныне в стране ПИВТ (Партия исламского возрождения Таджикистана в 2015 году признана террористической организацией и запрещена в Таджикистане — прим. ИА REGNUM) и коммунистической партии, фактически превратился в юридический отдел аппарата президента.

Parlament.tj Заседание парламента Таджикистана

И хотя сами депутаты, пытаясь создать видимость многообразия мнений в парламенте, рассказывают о дискуссиях на заседаниях комитетов, — это не имеет ничего общего с действительностью.

Главные критерии прохождения в таджикский законодательный орган — лояльность и формальное соответствие определенным показателям — гендерная принадлежность, возраст и т.д. Но, опять же, на бумаге — это одно, в реальности — совсем другое. Скорее всего, в аппарате президента уже составили списки новых депутатов.

Недавно ИА «Азия-плюс» опубликовало информацию, что 20 из 63 действующих депутатов намерены баллотироваться снова, а это каждый третий депутат. Я думаю, что все эти лица доказали свою «эффективность» и лояльность и поэтому могут претендовать на места в парламенте. Еще 40 человек будут подобраны. Не зря ведь в списках правящей партии абсолютное большинство кандидатов — вчерашние чиновники.

Интересно другое, общество и избиратели в целом абсолютно равнодушны к этим выборам и даже не делают вид, что им интересен будущий состав. Одним словом, низы не хотят — верхи не могут.

ИА REGNUM: Каким критериям должен соответствовать претендент на депутатское место, кроме 100% лояльности президенту и его семье?

Лояльность является первостепенным критерием пригодности депутата. Но одной преданности президенту Эмомали Рахмону мало. Еще нужна определенная узнаваемость.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

Власти Таджикистана всё еще полагают, что узнаваемые и лояльные партии и власти известные люди повысят их авторитет. На самом же деле эти люди, участвуя в политике главы государства, дискредитируют себя.

Кроме того, поскольку власти хотят заполнить парламент бывшими чиновниками, заместителями министров, министрами, главами комитетов и т. д, я полагаю, что они отбирают лиц, разбирающихся хотя бы в предмете будущих вопросов. Одной лояльностью законопроект не разработать.

Не исключаю и возможность наличия коррупционной схемы при составлении списков кандидатов. Может быть, за место в парламенте кто-то и платит. Но депутатское кресло в Таджикистане само по себе мало что может решить. Для реального веса и влияния необходимо быть приближенным к членам «первой семьи».

ИА REGNUM: Что по факту дадут эти выборы?

В глобальном смысле выборы — это формальность. Это просто длительная процедура по формированию законодательного органа, по требованию конституции.

Побочным следствием этой процедуры будет относительное обновление кадрового состава из числа доверенных лиц.

Существующая система власти в Таджикистане замкнута и изолированна. Видоизменить ее невозможно, поскольку это может привезти к ее полному разрушению. Эта система способна лишь к самовоспроизводству, и обновление ей, к сожалению, не грозит.

ИА REGNUM: Существует мнение, что нынешние парламентские выборы в Таджикистане станут «генеральной репетицией» перед президентскими выборами. Так ли это?

В условиях Таджикистана в репетиции практически нет необходимости. Репетиция, как правило, делается тогда, когда важно понравиться электорату и продемонстрировать избирателям хоть какое-то уважение.

Душанбе не считается с мнением общества. И поэтому «репетировать спектакль» и волноваться перед «финальным выступлением» власти не считают нужным.

Мои коллеги, которые неоднократно были наблюдателями на избирательных участках, рассказывали примечательные вещи. Как только завершался процесс голосования, приходили люди из ГНКБ (государственный комитет национальной безопасности — прим. ИА REGNUM), которые просто грузили урну с бюллетенями в машину и отдавали членам комиссии готовый протокол с результатами. Такая схема на выборах уже давно проработана.

Читайте также: Таджикистан пригласил 500 иностранных наблюдателей на парламентские выборы

ИА REGNUM: Кто из внешних игроков и через кого попытается поучаствовать в парламентских выборах в Таджикистане?

Вмешательство или влияние на результаты парламентских выборов имеют смысл только в тех странах, где существуют несколько центров силы и парламент является хотя бы в отчасти значимым самостоятельным органом.

В Таджикистане единственный центр силы и принятия решений — это президент Эмомали Рахмон. Любой серьезный игрок это понимает и выстраивает диалог с ним напрямую или через его приближенных.

ИА REGNUM: Будет ли парламент использоваться в качестве инструмента в борьбе за кресло президента между его детьми?

Гипотетически это возможно. Рустам Эмомали — сын действующего президента и мэр столицы — уже выдвинут в городской парламент Душанбе. В соответствии со своей должностью он будет выбран спикером душанбинского маджлиса и имеет право быть выдвинутым в верхнюю палату парламента.

Его предшественник, бывший мэр столицы Махмадсаид Убайдуллоев, занимал одновременно две должности — спикера верхней палаты и мэра столицы. Благодаря этому он долгое время фактически был вторым лицом в государстве. По конституции Таджикистана спикер верхней палаты парламента считается вторым после президента в иерархии власти.

Сейчас, вероятно, Убайдуллоев будет отправлен на пенсию, а на его место назначат либо Рустама Эмомали, либо Озоду Рахмон — дочь президента Эмомали Рахмона.

Sulton1987 Эмомали Рахмон с семьёй

Она, будучи главой администрации президента, также по совместительству занимает кресло в верхней палате парламента и может быть выдвинута на эту должность.

Всё будет зависеть от того, как члены семьи президента договорятся между собой. О том, что между братом и сестрой есть конкуренция, говорят очень многие люди, знающие эту кухню изнутри.

Озода считается более компетентной, но она женщина. И в патриархальном обществе имеет мало шансов. Рустам имеет больше шансов.

В случае же открытой борьбы между ними последнее слово будет за силовиками, а не за парламентом.