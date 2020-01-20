Душанбе, , 17:46 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Таджикистана утвердила списки всех семи партий страны, выдвинувших своих кандидатов в депутаты парламента по общереспубликанскому избирательному округу. Об этом сегодня, 20 января, сообщает «Азия-Плюс».

Так, самый продолжительный список предоставила Народно-демократическая партия Таджикистана, возглавляемая президентом страны Эмомали Рахмоном. В него вошли 28 кандидатов. Следом по количеству идёт Аграрная партия — 13 кандидатов. По восемь человек в списках у Социал-демократической и Социалистической партий страны. Партия экономического развития выдвинула семерых кандидатов, Коммунистическая партия — шестерых. Самый короткий список представила Демократическая партия Таджикистана.

Напомним, что выборы в нижнюю палату парламента страны состоятся 1 марта. Будут избираться 63 депутата. Из них 41 — по одномандатным округам и 22 по спискам политических партий от единого избирательного округа.

Регистрация кандидатов стартовала 16 января и продлится до 9 февраля.