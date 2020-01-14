Душанбе, , 16:58 — REGNUM Более 500 международных наблюдателей будут проводить мониторинг выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана. Такие прогнозы центральной избирательной комиссии приводит пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

С предложением направить своих наблюдателей на предстоящие парламентские выборы Таджикистан уже обратился к ряду государств и международных организаций: Исполкому СНГ, ШОС, МПА СНГ, МПА ОДКБ, ОБСЕ.

Также ожидается участие порядка 1 000 местных наблюдателей.

Напомним, проведение выборов запланировано на 1 марта 2020 года.