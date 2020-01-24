Летом 2016 года мало кто верил, что тогдашний кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сможет исполнить свои предвыборные обещания и вернуть в американское производство часть из тех миллионов рабочих мест, которые были потеряны при администрациях таких американских президентов, как Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама, пишет научный сотрудник аналитического центра The Heartland Institute Джастин Хаскинс в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Как-то Обама поинтересовался, какой такой «волшебной палочкой» обладает Трамп, которая позволила бы ему вернуть рабочие места. То, что в 2016 году Обама и другие представители Демократической партии не смогли понять, а, судя по предвыборной риторике нынешних демократических кандидатов в президенты США, так и не могут понять до сих пор, что не нужна никакая волшебная палочка, чтобы обеспечить рост экономики. Все, что требуется, — это политика, которая предоставила бы отдельным лицам и предприятиям больше возможностей, а также ограничила бы способность неумелых, жадных правительственных чиновников в Вашингтоне вмешиваться и манипулировать рынком, в котором они мало что понимают.

В течение трех лет своего пребывания в должности Трамп приложил усилия, чтобы стимулировать экономический рост путем сокращения вторжений со стороны правительства. По подсчетам Белого дома, Трамп подписал 16 законодательных актов, направленных на дерегулирование различных аспектов экономики. Трамп также поддержал закон о налоговой реформе 2017 года, который снизил ставку корпоративного налога до 21%, а также снизил подоходный налог для подавляющего большинства американцев. Он изменил Налоговый кодекс, чтобы предприятиям было легче инвестировать в капитал.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Эти усилия привели к росту экономических показателей. За первые три года работы Трампа появилось более семи миллионов новых рабочих мест. В качестве сравнения можно привести данные за 2007−2017 годы, за данный период число новых рабочих мест увеличилось всего на 2,45 млн. Кроме того, уровень безработицы в 2019 году среди афроамериканцев, американцев азиатского происхождения, латиноамериканцев и женщин оказался на рекордно низком или почти нулевом уровне.

Несмотря на важность приведенных выше экономических выгод, можно сказать, что они оказались не настолько впечатляющими, как показатели в промышленном секторе, достигнутые при администрации Трампа. С января 2017 года в промышленном секторе США появилось более 480 тыс. новых рабочих мест после двух десятилетий крупных потерь. За последние три года правления администрации Клинтона США потеряли более 430 тыс. рабочих мест на производстве. Данный спад продолжился и усилился при администрации Буша-младшего, политика которой привела к потере миллионов рабочих мест на производстве еще до того, как в 2008 году разразился мировой экономический кризис. В течение восьми лет пребывания у власти администрации Обамы США потеряли около 300 тыс. рабочих мест в промышленном секторе.

С точки зрения процентного увеличения числа рабочих мест в промышленном секторе результаты, достигнутые администрацией Трампа к настоящему моменту, превосходят аналогичные показатели, достигнутые в течение первого срока любым американским президентом в период с 1970-х годов.

Что касается шансов Трампа на победу в 2020 году, возможно, самым важным является то, что многие из перечисленных достижений были достигнуты в «колеблющихся» штатах (в которых исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу). При администрации Трампа произошло значительное увеличение рабочих мест в промышленности таких штатов, как Айова, Миннесота и Висконсин, — все они играют ключевую роль в выборной стратегии демократов на 2020 год.

skeeze Рабочий США

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Еще более важным для Трампа является то, что число рабочих мест увеличилось в Пенсильвании — штате, в котором демократы почти наверняка должны выиграть, чтобы получить хоть какие-то шансы на успех в ноябре. При администрации Обамы Пенсильвания потеряла в общей сложности 45 тыс. рабочих мест. Однако с момента прихода администрации Трампа в Пенсильвании удалось создать почти 23 тыс. новых рабочих мест только в промышленном секторе — это ошеломляющее изменение с точки зрения долгосрочных тенденций в Пенсильвании.

Оказывается, что не нужны никакие магические заклинания или «волшебные палочки» для обеспечения роста рабочих мест в промышленном секторе. Нужна политика, которая поддерживала бы бизнес в США, а не обременяла его высокими налогами и новыми правилами. Трамп все это хорошо понимает. В 2020 году он намерен пожать плоды своей политики.