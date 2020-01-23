23 января 2020 | Время чтения 4 мин

США нужно вернуть себе престиж на Ближнем Востоке. Вашингтон вышел из иранского ядерного соглашения, что нанесло удар по его репутации. С другой стороны, Россия, Иран и Сирия, внеся свой вклад в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, расширили свое региональное влияние. Убив Сулеймани, США попытались доказать, что их предписания по-прежнему доминируют в регионе.

Максим Исаев, , 12:37 — REGNUM Недавняя конфронтация между Ираном и США, в ходе которой Соединенные Штаты убили иранского генерала Касема Сулеймани, а Иран ответил на это ракетным ударом по военным базам США в Ираке, не привела к войне между двумя странами. Учитывая данное противостояние между двумя заклятыми врагами, стоит обратить внимание на стратегическое воздействие, которое оно может оказать на Ближний Восток, и изменение методов ведения войны, пишет профессор Университета национальной обороны НОАК Лян Фан в статье для издания The Global Times.

Агрессия США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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США нужно вернуть себе престиж на Ближнем Востоке. Вашингтон вышел из иранского ядерного соглашения, что нанесло удар по его репутации. С другой стороны, Россия, Иран и Сирия, внеся свой вклад в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, расширили свое региональное влияние. Убив Сулеймани, США попытались доказать, что их предписания по-прежнему доминируют в регионе.

Мир вернулся в эпоху конкуренции сверхдержав. Ближний Восток всегда находился в центре геополитики, поэтому Вашингтон решил нанести удар по Ирану, чтобы усилить контроль и влияние на Ближнем Востоке, а также подавить сферу влияния России и Ирана в регионе. Убийство Сулеймани, в некоторой степени, также является прощупыванием пределов допустимого в отношении Ирана. С 2008 года США значительно увеличили количество ударов по заграничным целям и неоднократно использовали беспилотники против важных членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

MQ-9 Reaper ВВС США

США изучают возможности гибридной войны, то есть используют «комбинированный удар», который сочетает в себе непосредственные боевые действия с политикой, экономикой, наукой, технологиями, интернетом и т. д. Высокоточный удар — один из инструментов, используемых в гибридной войне.

США надеются в полной мере использовать свои научные и технологические преимущества, а также стратегическое сдерживание, минимизируя таким образом собственные издержки и потери. После того как США убили Сулеймани, Иран нанес ответный удар, Ближний Восток вступил в новый период беспорядков и хаоса.

Во-первых, санкционированные политические убийства могут значительно расширить глобальную террористическую деятельность. Во имя «борьбы с терроризмом» США убивают военного лидера другой страны, что может показаться тактической победой. Но на самом деле Вашингтон допустил стратегическую ошибку. У США нет правовой основы для определения высокоточного удара в качестве «военной операции за рубежом». Акт санкционированного политического убийства означает, что США могут произвольно назначать врагов и убивать всех, кого им заблагорассудится, что очень опасно.

Кроме того, как только технологии, используемые для нанесения высокоточного удара, станут более доступными или террористы смогут скопировать данные технологии, это может привести к распространению глобального террористического насилия.

Во-вторых, картина войны претерпела существенное изменение. Основные модели будущих войн и способы, позволяющие выиграть в войне, — все сильно изменилось. Война может начаться или даже закончиться до того, как будут использованы традиционные авианосцы, самолеты и другие боевые платформы. Хотя США имеют абсолютное преимущество перед Ираном с точки зрения военной мощи, это не значит, что у Ирана нет возможности дать отпор. Иран смог нанести удары по военным объектам США на Ближнем Востоке с помощью беспилотников или ракет. Он также может использовать сетевые технологии для нападения на США в финансовой и других областях. Поэтому в обозримом будущем Иран и США будут противостоять друг другу не только на традиционных полях сражений, но и в самых разных областях.

Стрельбы иранского ПВО Irna.ir

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В-третьих, хаос на Ближнем Востоке может сильно затянуться. Серия недавних действий США отражает их новое понимание ценности Ближнего Востока. Конкуренция крупных держав на Ближнем Востоке сделала регион нестабильным. Чувство кризиса, возникшее у США, заставляет их действовать определенным образом, что может привести к большей неопределенности в регионе.

В настоящее время, как видно из масштабов и интенсивности ответных действий Ирана, Тегеран не хочет, чтобы напряженность в отношениях с Вашингтоном переросла в войну. Поэтому Иран проявил сдержанность. Однако американо-иранское противостояние на Ближнем Востоке может затянуться надолго.

Однако независимо от того, какие военные действия США предпримут в будущем, это не приведет к изменению общей тенденции взаимовыгодного сотрудничества и общего развития в современном мире. Чрезмерное упование на военную силу не позволит США достичь своей цели, а только сделает страну более изолированной, более бесперспективной и неприемлемой в будущем.