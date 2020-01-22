22 января 2020 | Время чтения 4 мин

Скорее всего, Тегеран намерен ускорить реализацию планов по приобретению ядерного оружия, которые едва сдерживает Совместный всеобъемлющий план действий. Иран пошел на этот шаг, возможно, потому что гибель Сулеймани продемонстрировала неадекватность обычных средств для сдерживания США или региональных противников

Александр Белов, , 12:07 — REGNUM В пятницу, 3 января 2020 года, президент США Дональд Трамп приказал нанести авиаудар, в результате которого погиб командующий спецназом КСИР генерал Касем Сулеймани. Через несколько дней иранский режим нанес ответный удар, выпустив ракеты по базам, расположенным на территории Ирака, в которых находились силы США. Однако реакция со стороны Ирана, действительно внушающая опасения, наступила, когда Тегеран объявил об отмене всех ограничений в отношении обогащения урана, его запасов, а также ядерных исследований и разработок. Скорее всего, Тегеран намерен ускорить реализацию планов по приобретению ядерного оружия, которые едва сдерживает Совместный всеобъемлющий план действий. Иран пошел на этот шаг, возможно, потому что гибель Сулеймани продемонстрировала неадекватность обычных средств для сдерживания США или региональных противников, пишет эксперт Дэвид Дауд в статье для издания The National Interest.

Ядерная сделка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Президент США поклялся, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Но он также выразил свое нежелание использовать американскую военную силу против Тегерана и предложил возобновить ядерные переговоры без предварительных условий. Он даже сообщил о своей готовности сотрудничать с Исламской Республикой в рамках борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «и по другим общим приоритетам».

Президент США Дональд Трамп подписывает распоряжение о введение санкций против Ирана. Нью-Джерси State.gov

Однако Иран знает, что убийство Сулеймани обнажило для всех его военную слабость. Слова Трампа не смогли возместить ущерб, нанесенный иранским возможностям сдерживания. Во всяком случае, ракетный удар по иракским базам еще раз указал на отсутствие паритета. Поступает противоречивая информация, но, похоже, Иран собирался сделать так, чтобы его удар не причинил вреда американским войскам. Военные КСИР выпустили всего несколько ракет, по крайней мере одна из которых, вероятно, не была оснащена боеголовкой. Также Иран сообщил Ираку о готовящемся ударе, зная о том, что Багдад может передать данную информацию своим американским гостям.

Возможно, иранский ракетный удар продемонстрировал, что Тегеран способен только на символическое возмездие, даже тогда, когда речь идет о мести за смерть генерала, который являлся архитектором иранского регионального экспансионизма. Более интенсивный ответ мог бы привести к непримиримой войне с США. Иранские СМИ даже сфабриковали сообщения о количестве жертв в результате ракетного удара, заявив о 80 убитых и 200 раненых.

Иран не сможет восстановить свои возможности сдерживания за счет обычного оружия. У него также нет средств на модернизацию своего устаревшего военного арсенала, особенно после введения американских санкций. Простейшим способом для Ирана восстановить региональный паритет является разработка ядерного оружия.

Однако Иран, скорее всего, не станет использовать ядерное оружие. Гипотетически в число ключевых целей могут войти такие региональные противники Ирана, как Израиль и Саудовская Аравия. Но в обеих странах находятся исламские святыни и проживает большое количество мусульманского населения. Таким образом, причинение вреда данным странам еще больше подорвет позиции Ирана и его доверенных лиц. Кроме того, соседние государства могут столкнуться с последствиями ядерного удара, в результате чего они могут пополнить ряды региональных противников Ирана.

Вместо нанесения ядерного удара Иран, вероятно, воспользуется самим фактом обладания ядерным арсеналом, чтобы укрепить позиции региональных доверенных лиц — свой самый мощный актив.

Реактор «Объект IR-40» в Араке. Иран

Какие именно шаги может предпринять Тегеран? Иран преуспел в психологической войне, в основном из-за необходимости компенсировать недостатки своих обычных сил. В прошлом Тегеран и его доверенные лица успешно использовали пропаганду, чтобы помешать противникам задействовать максимальную силу против традиционно более слабой «Оси сопротивления». Иран использовал данный подход, чтобы избежать поражения. В рамках психологической войны Иран заработал себе репутацию авантюриста, безрассудно стремящегося к мученической смерти, что идет в разрез с прагматичным подходом иранского режима.

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Другими словами, Иран распространил идею о том, что существует реальный риск (хотя и минимальный) того, что режим может задействовать ядерное оружие. Однако этого может оказаться достаточно для того, чтобы обуздать противников.

Иран окружил своих соперников сетью хорошо оснащенных доверенных лиц, которых он мог бы мобилизовать на военные действия низкой интенсивности против региональных противников. Если кто-то из противников Ирана решит пересечь красную черту, Тегеран может просто потрясти своей ядерной саблей, чтобы остановить его. Таким образом, Тегеран может поставить мат своим противникам и использовать ядерное сдерживание, чтобы помешать внешним силам, таким как США или ЕС, прийти к ним на помощь. При этом Ирану даже не придется использовать свой ядерный арсенал.