Долетались до Интерпола: подробности разорения скандальной «ВИМ-Авиа»
В деле о банкротстве прописанного в посёлке Татарии авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», получившего печальную славу частыми задержками рейсов, громким уголовным делом в отношении топ-менеджмента — новые подробности. Пока пассажиры стоят в очереди в реестр кредиторов, пытаясь получить компенсацию за испорченный отдых, двух не названных сотрудников компании суд обязал вернуть излишки зарплаты в размере более 29 млн рублей. Помимо этого, заложенному Boeing 757−230 будут искать нового владельца, а два воздушных судна, проданных до банкротного дела, наоборот, пытаются вернуть на баланс. ИА REGNUM проанализировало, что происходит в деле о банкротстве авиакомпании, прекратившей полёты почти три года назад.
О компании «ВИМ-Авиа» и её владельцах
Российский авиаперевозчик вёл свою историю с 2002 года. В числе создателей был заслуженный пилот РФ Виктор Иванович Меркулов, по чьим инициалам и было дано название. Началось всё радужно — через год после создания компания получила право на перевозку грузов и пассажиров, ещё через два увеличила количество судов, освоив новые направления. Базовым аэропортом компании был Домодедово.
В 2004 году она числилась среди лидеров чартерных перевозок туристов, в том числе в Италию, Испанию, Египет, Тунис и Турцию. «ВИМ-Авиа» совместно с компанией «Русское небо» входила в холдинг «ВИМ-Авиа». Последний несколько лет включал в себя также авиакомпании «РусЭйр» и «Башкортостан», которые прекратили полёты в 2011—2015 годах. «РусЭйр» лишилось сертификата эксплуатанта на фоне авиакатастрофы самолёта Ту-134 под Петрозаводском в июне 2011 года.
Собственники у «ВИМ-Авиа» полностью сменились в 2005 году. Тогда 100% доли в ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» получили супруги Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы.
На сегодня доли Мурсекаевых — в залоге по договору кредитной линии у ООО «РНГО», основного кредитора авиаперевозчика, а сама компания с октября 2018 года числится в стадии ликвидации.
Помимо этого, Мурсекаевы были учредителями московского ПАО «Инвест Холдинг», которое по основному виду деятельности также числилось авиаперевозчиком. Компания с уставным капиталом 1 млн рублей существовала с октября 2006 по конец декабря 2018 года и была ликвидирована «на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».
Рашид Мурсекаев также выступал соучредителем ещё четырёх юрлиц, но все они на сегодня ликвидированы. В их числе — ЗАО «Лизинг 757» и ЗАО «Флай Нэт» из Республики Алтай.
У «ВИМ-Авиа» в активе, помимо самолётов, также ПАО «Аэропорт Братск», 100% владельцем которого авиаторы из Богатых Сабов Татарии остаются и на сегодня. Также общество владело несколько лет долей в аэропорту Читы, но впоследствии продало её московской компании «Холдинг Новапорт».
О финансовых проблемах, которые привели к банкротству
По итогам 2016 года «ВИМ-Авиа» перевезла свыше 2,07 млн пассажиров по разным направлениям. К слову, за год до этого у ООО сменился адрес «прописки» — с Москвы на пгт Богатые Сабы Татарии, которым уже 20 лет управляет брат главы республики Раис Минниханов.
В 2016 году стало известно и о проблемах. Первым сигналом о них стали задержки рейсов, вынуждавшие пассажиров по несколько часов ждать в аэропортах, теряя в некоторых случаях билеты на дальнейшие участки пути. Задержки доходили до 40 часов, и в середине июля 2016 года транспортную прокуратуру буквально засыпали заявлениями с претензиями к перевозчику.
20 июля 2016 года в Федеральном агентстве воздушного транспорта собрали совещание, куда пригласили и руководство «ВИМ-Авиа». Темой встречи стали задержки рейсов.
В ходе совещания стало известно, что «с начала сезона ИАТА лето-2016 Росавиация фиксировала у авиакомпании систематические многочасовые задержки регулярных и чартерных рейсов на внутренних и международных направлениях» и руководству уже выносилось предупреждение, но это не помогло. Отношение к пассажирам назвали вопиющим. Топ-менеджеры авиаперевозчика объяснили задержки несвоевременной поставкой лизингодателями новых самолётов и неисправностью имеющихся судов. Ситуацию пообещали исправить. Авиакомпании тогда дали неделю «для устранения кризисных явлений и обеспечения регулярности», пообещав ограничить сертификат эксплуатанта для чартеров, если многочасовые задержки будут продолжаться.
Тогда же недовольство компанией выразил и губернатор Магаданской области Владимир Печёный, предложивший выполнять рейсы без задержек либо уйти с регионального рынка авиаперевозок.
О задержках рейсов снова заговорили в мае 2017 года. Тогда перевозчик объяснил это поздним возвратом с планового технического обслуживания трёх широкофюзеляжных воздушных судов. Но уже в июне 2017 года глава Колымы обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой принять срочные меры в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа», срывающей рейсы Магадан — Москва. Проблемы возникли и у порядка 400 пассажиров на Чукотке, которые не смогли улететь вовремя. Сбои в работе авиаперевозчика в итоге задели интересы около 10 тыс. человек, и Росавиация пообещала провести в отношении ООО внеплановую проверку.
В конце сентября 2017 года ситуация повторилась снова — пассажиры, в том числе с маленькими детьми, были вынуждены ночевать на стульях в Домодедово. Причиной послужили долги авиаперевозчика перед аэропортом. В те же дни, когда скандал набирал обороты, руководство авиакомпании обратилось в правительство страны за госгарантиями по кредитам, объяснив проблемы нехваткой средств на текущую деятельность. Чуть позднее стало известно о долгах перед работниками — около 206 млн рублей, а также поручении председателя СКР Александра Бастрыкина о доследственной проверке по факту задержки отправки свыше десяти рейсов «ВИМ-Авиа».
В конце сентября заговорили о том, что в спасении авиаперевозчика могут принять участие структуры, близкие к правительству Татарии и банку «Зенит». Ведь часть налогов ООО оставляет по месту прописки. Но, похоже, этого не произошло.
По данным единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ, «ВИМ-Авиа» проверяли 29 раз как планово, так и внепланово. В 2018 году основанием для них чаще всего становилась ситуация с невыплатой зарплаты. В результате одной из них, проведённой в апреле 2018 года, было выявлено «нарушение требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ» — зарплата «работникам ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» за вторую половину июля 2017 по апрель 2018 не выплачена, задолженность по выплате заработной платы перед 1283 работниками составляет в размере 628 242 579,99 рубля».
В октябре 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов, получивший из-за кризисной ситуации вокруг «ВИМ-Авиа» неполное служебное соответствие от Владимира Путина, объявил о прекращении полётов авиакомпании.
Путин объявил главе Минтранса о неполном служебном соответствии
О банкротстве
Банкротный иск к «ВИМ-Авиа» был подан в конце ноября 2017 года ульяновским АО «Спектр-Авиа» и банком «Российский кредит», которому задолжали более 100 млн рублей. 13 февраля 2018 года в отношении общества ввели первый этап — наблюдение. Гарантийные письма и обещания отдать долги не помогли. Наблюдение, в ходе которого список кредиторов пополнился на сумму 16 305 920 837,79 рубля, завершилось в сентябре того же года. Балансовую стоимость имущества к концу процедуры временный управляющий оценивал в 17 млрд рублей. Также он выявил «сделки, совершенные должником в период подозрительности».
К тому моменту у компании были долги перед 1312 работниками. На зарплату, пособия и прочие трудовые выплаты приходилось свыше 575,695 млн рублей долга. На сегодня компания — банкрот, её долги растут. Список кредиторов ежемесячно пополняют бывшие пассажиры, взыскивающие сначала в гражданских судах возмещение убытков по авиаперелетам, моральный вред, а потом обращающиеся в арбитраж Татарии, где слушается банкротное дело. К примеру, в конце декабря 2019 года жительница Омска потребовала возместить ей более 6 тыс. рублей. В мае 2019 года подобных претензий было подано свыше трёх десятков.
Помимо этого, в банкротном деле произошёл ряд примечательных событий. В декабре 2019 года суд удовлетворил требование арбитражного управляющего и признал недействительными «действия по увеличению заработной платы» неким двум гражданам, с которыми были оформлены допсоглашения 31 марта 2017 года. Речь шла о сумме 14 652 971,41 рубля и 14 354 805,03 рубля. Данные граждан не сообщаются, но им предстоит вернуть излишки в конкурсную массу. Вероятно, речь идёт о чете Мурсекаевых, так как управляющим оспаривалось также увеличение зарплаты и им, которое как раз и было оформлено в марте 2017 года.
Одновременно с этим идёт распродажа имущества компании. Также была завершена оценка воздушного судна Boeing 757−200 и силовой установки, которые находятся в залоге у ООО «РНГО» и на хранении у ООО «Туполев-Техник» в Подмосковье. Данное имущество оценили в 288 607 000 рублей.
Для справки: в марте 2018 года «РНГО» заявляло претензии на сумму свыше 3,04 млрд рублей.
Формирование реестра кредиторов продолжается. Конкурсное производство неоднократно продлевалось, так как шли торги по автомобилям, утверждалась начальная цена на контейнеры, шла оценка двигателей и воздушных судов. Очередной раз срок продлили 23 декабря 2019 года — до 5 июня 2020 года. В рамках заседания суда в числе прочего стало известно, что управляющий обжалует сделку по продаже судна в декабре 2016 года кипрской компании DL TRIAD А INVESTMENT LIMITED. За эти годы имущество успело сменить нескольких владельцев, но «ВИМ-Авиа» намерено вернуть самолёт на свой баланс. Схожая ситуация и со сделкой купли-продажи самолёта, заключённой с компанией VivaEirlines, а также по ситуации с продажей дорогостоящих автомобилей в 2017 году.
Продолжается также работа управляющего по оспариванию повышения зарплаты 14 сотрудникам авиакомпании в период появления финансовых проблем, а также сделки по выплате 17 млн рублей дивидендов.
Конкурсный управляющий предлагает вернуть на баланс ООО свыше 20,375 млн рублей, уплаченных в виде налогов и сборов в адрес налогового органа Татарии. Данный перевод на сегодня проходит как оспариваемая сделка.
Об уголовных делах «ВИМ-Авиа»
В ситуации с «ВИМ-Авиа» без уголовного дела не обошлось.
В ноябре 2019 года Следственный комитет РФ сообщил, что завершил расследование фактов злоупотребления полномочиями, мошенничества в сфере кредитования, совершения валютных операций с использованием подложных документов. Фигурантами по делу проходят бывший гендиректор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.
Следователи заявили, что компания «под руководством собственника авиакомпании Рашида Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды». Руководство, по мнению СК РФ, скрывало убытки, указывая в отчётности ложные сведения о прибыли, что позволяло получать кредиты и избегать санкций Росавиации. К примеру, на основании недостоверных сведений был получен кредит на 1,6 млрд рублей в «Абсолют банке». По нему сумма свыше 9 млн долларов США «по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники переведена на счета аффилированной Мурсекаеву компании, зарегистрированной в Республике Ирландия». Следователи уточнили, что Мурсекаевы с мая 2015 по сентябрь 2017 года на фоне бедственного положения компании получили свыше 162 млн рублей в виде зарплаты и дивидендов.
Также выяснилось, что в течение этих двух лет фигуранты уголовного дела приобретали по завышенной цене авиатопливо у компаний, «подконтрольных Мурсекаеву». Ущерб по делу оценивается на сумму более 890 млн рублей, 13 компаний признаны потерпевшими. Ущерб, причинённый самой авиакомпании, — 117 млн рублей.
В отношении Рашида Мурсекаева и бывшего первого замгендиректора Алевтины Калашниковой дело расследуется отдельно.
Стоит отметить, что на сегодня также следователями Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам авиакомпании.