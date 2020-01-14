В деле о банкротстве прописанного в посёлке Татарии авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», получившего печальную славу частыми задержками рейсов, громким уголовным делом в отношении топ-менеджмента — новые подробности. Пока пассажиры стоят в очереди в реестр кредиторов, пытаясь получить компенсацию за испорченный отдых, двух не названных сотрудников компании суд обязал вернуть излишки зарплаты в размере более 29 млн рублей. Помимо этого, заложенному Boeing 757−230 будут искать нового владельца, а два воздушных судна, проданных до банкротного дела, наоборот, пытаются вернуть на баланс. ИА REGNUM проанализировало, что происходит в деле о банкротстве авиакомпании, прекратившей полёты почти три года назад.

Tatar-inform.ru Офис «ВИМ-авиа»

О компании «ВИМ-Авиа» и её владельцах

Российский авиаперевозчик вёл свою историю с 2002 года. В числе создателей был заслуженный пилот РФ Виктор Иванович Меркулов, по чьим инициалам и было дано название. Началось всё радужно — через год после создания компания получила право на перевозку грузов и пассажиров, ещё через два увеличила количество судов, освоив новые направления. Базовым аэропортом компании был Домодедово.

В 2004 году она числилась среди лидеров чартерных перевозок туристов, в том числе в Италию, Испанию, Египет, Тунис и Турцию. «ВИМ-Авиа» совместно с компанией «Русское небо» входила в холдинг «ВИМ-Авиа». Последний несколько лет включал в себя также авиакомпании «РусЭйр» и «Башкортостан», которые прекратили полёты в 2011—2015 годах. «РусЭйр» лишилось сертификата эксплуатанта на фоне авиакатастрофы самолёта Ту-134 под Петрозаводском в июне 2011 года.

Собственники у «ВИМ-Авиа» полностью сменились в 2005 году. Тогда 100% доли в ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» получили супруги Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы.

Sergey Korovkin 84 Airbus A319-111 «ВИМ-авиа»

На сегодня доли Мурсекаевых — в залоге по договору кредитной линии у ООО «РНГО», основного кредитора авиаперевозчика, а сама компания с октября 2018 года числится в стадии ликвидации.

Помимо этого, Мурсекаевы были учредителями московского ПАО «Инвест Холдинг», которое по основному виду деятельности также числилось авиаперевозчиком. Компания с уставным капиталом 1 млн рублей существовала с октября 2006 по конец декабря 2018 года и была ликвидирована «на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».

Рашид Мурсекаев также выступал соучредителем ещё четырёх юрлиц, но все они на сегодня ликвидированы. В их числе — ЗАО «Лизинг 757» и ЗАО «Флай Нэт» из Республики Алтай.

У «ВИМ-Авиа» в активе, помимо самолётов, также ПАО «Аэропорт Братск», 100% владельцем которого авиаторы из Богатых Сабов Татарии остаются и на сегодня. Также общество владело несколько лет долей в аэропорту Читы, но впоследствии продало её московской компании «Холдинг Новапорт».

Boeing 777-200ER авиакомпании «ВИМ-авиа»

О финансовых проблемах, которые привели к банкротству

По итогам 2016 года «ВИМ-Авиа» перевезла свыше 2,07 млн пассажиров по разным направлениям. К слову, за год до этого у ООО сменился адрес «прописки» — с Москвы на пгт Богатые Сабы Татарии, которым уже 20 лет управляет брат главы республики Раис Минниханов.

В 2016 году стало известно и о проблемах. Первым сигналом о них стали задержки рейсов, вынуждавшие пассажиров по несколько часов ждать в аэропортах, теряя в некоторых случаях билеты на дальнейшие участки пути. Задержки доходили до 40 часов, и в середине июля 2016 года транспортную прокуратуру буквально засыпали заявлениями с претензиями к перевозчику.

20 июля 2016 года в Федеральном агентстве воздушного транспорта собрали совещание, куда пригласили и руководство «ВИМ-Авиа». Темой встречи стали задержки рейсов.

В ходе совещания стало известно, что «с начала сезона ИАТА лето-2016 Росавиация фиксировала у авиакомпании систематические многочасовые задержки регулярных и чартерных рейсов на внутренних и международных направлениях» и руководству уже выносилось предупреждение, но это не помогло. Отношение к пассажирам назвали вопиющим. Топ-менеджеры авиаперевозчика объяснили задержки несвоевременной поставкой лизингодателями новых самолётов и неисправностью имеющихся судов. Ситуацию пообещали исправить. Авиакомпании тогда дали неделю «для устранения кризисных явлений и обеспечения регулярности», пообещав ограничить сертификат эксплуатанта для чартеров, если многочасовые задержки будут продолжаться.

Тогда же недовольство компанией выразил и губернатор Магаданской области Владимир Печёный, предложивший выполнять рейсы без задержек либо уйти с регионального рынка авиаперевозок.

О задержках рейсов снова заговорили в мае 2017 года. Тогда перевозчик объяснил это поздним возвратом с планового технического обслуживания трёх широкофюзеляжных воздушных судов. Но уже в июне 2017 года глава Колымы обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой принять срочные меры в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа», срывающей рейсы Магадан — Москва. Проблемы возникли и у порядка 400 пассажиров на Чукотке, которые не смогли улететь вовремя. Сбои в работе авиаперевозчика в итоге задели интересы около 10 тыс. человек, и Росавиация пообещала провести в отношении ООО внеплановую проверку.

В конце сентября 2017 года ситуация повторилась снова — пассажиры, в том числе с маленькими детьми, были вынуждены ночевать на стульях в Домодедово. Причиной послужили долги авиаперевозчика перед аэропортом. В те же дни, когда скандал набирал обороты, руководство авиакомпании обратилось в правительство страны за госгарантиями по кредитам, объяснив проблемы нехваткой средств на текущую деятельность. Чуть позднее стало известно о долгах перед работниками — около 206 млн рублей, а также поручении председателя СКР Александра Бастрыкина о доследственной проверке по факту задержки отправки свыше десяти рейсов «ВИМ-Авиа».

В конце сентября заговорили о том, что в спасении авиаперевозчика могут принять участие структуры, близкие к правительству Татарии и банку «Зенит». Ведь часть налогов ООО оставляет по месту прописки. Но, похоже, этого не произошло.

По данным единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ, «ВИМ-Авиа» проверяли 29 раз как планово, так и внепланово. В 2018 году основанием для них чаще всего становилась ситуация с невыплатой зарплаты. В результате одной из них, проведённой в апреле 2018 года, было выявлено «нарушение требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ» — зарплата «работникам ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» за вторую половину июля 2017 по апрель 2018 не выплачена, задолженность по выплате заработной платы перед 1283 работниками составляет в размере 628 242 579,99 рубля».

В октябре 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов, получивший из-за кризисной ситуации вокруг «ВИМ-Авиа» неполное служебное соответствие от Владимира Путина, объявил о прекращении полётов авиакомпании.

Путин объявил главе Минтранса о неполном служебном соответствии

Igor Bubin Boeing 757-200 в аэропорту Симферополя. «ВИМ-Авиа»

О банкротстве

Банкротный иск к «ВИМ-Авиа» был подан в конце ноября 2017 года ульяновским АО «Спектр-Авиа» и банком «Российский кредит», которому задолжали более 100 млн рублей. 13 февраля 2018 года в отношении общества ввели первый этап — наблюдение. Гарантийные письма и обещания отдать долги не помогли. Наблюдение, в ходе которого список кредиторов пополнился на сумму 16 305 920 837,79 рубля, завершилось в сентябре того же года. Балансовую стоимость имущества к концу процедуры временный управляющий оценивал в 17 млрд рублей. Также он выявил «сделки, совершенные должником в период подозрительности».

К тому моменту у компании были долги перед 1312 работниками. На зарплату, пособия и прочие трудовые выплаты приходилось свыше 575,695 млн рублей долга. На сегодня компания — банкрот, её долги растут. Список кредиторов ежемесячно пополняют бывшие пассажиры, взыскивающие сначала в гражданских судах возмещение убытков по авиаперелетам, моральный вред, а потом обращающиеся в арбитраж Татарии, где слушается банкротное дело. К примеру, в конце декабря 2019 года жительница Омска потребовала возместить ей более 6 тыс. рублей. В мае 2019 года подобных претензий было подано свыше трёх десятков.

Помимо этого, в банкротном деле произошёл ряд примечательных событий. В декабре 2019 года суд удовлетворил требование арбитражного управляющего и признал недействительными «действия по увеличению заработной платы» неким двум гражданам, с которыми были оформлены допсоглашения 31 марта 2017 года. Речь шла о сумме 14 652 971,41 рубля и 14 354 805,03 рубля. Данные граждан не сообщаются, но им предстоит вернуть излишки в конкурсную массу. Вероятно, речь идёт о чете Мурсекаевых, так как управляющим оспаривалось также увеличение зарплаты и им, которое как раз и было оформлено в марте 2017 года.

Одновременно с этим идёт распродажа имущества компании. Также была завершена оценка воздушного судна Boeing 757−200 и силовой установки, которые находятся в залоге у ООО «РНГО» и на хранении у ООО «Туполев-Техник» в Подмосковье. Данное имущество оценили в 288 607 000 рублей.

Формирование реестра кредиторов продолжается. Конкурсное производство неоднократно продлевалось, так как шли торги по автомобилям, утверждалась начальная цена на контейнеры, шла оценка двигателей и воздушных судов. Очередной раз срок продлили 23 декабря 2019 года — до 5 июня 2020 года. В рамках заседания суда в числе прочего стало известно, что управляющий обжалует сделку по продаже судна в декабре 2016 года кипрской компании DL TRIAD А INVESTMENT LIMITED. За эти годы имущество успело сменить нескольких владельцев, но «ВИМ-Авиа» намерено вернуть самолёт на свой баланс. Схожая ситуация и со сделкой купли-продажи самолёта, заключённой с компанией VivaEirlines, а также по ситуации с продажей дорогостоящих автомобилей в 2017 году.

Продолжается также работа управляющего по оспариванию повышения зарплаты 14 сотрудникам авиакомпании в период появления финансовых проблем, а также сделки по выплате 17 млн рублей дивидендов.

Конкурсный управляющий предлагает вернуть на баланс ООО свыше 20,375 млн рублей, уплаченных в виде налогов и сборов в адрес налогового органа Татарии. Данный перевод на сегодня проходит как оспариваемая сделка.

Anna Zvereva Boeing 777-212ER в аэропорту Пулково. «ВИМ-Авиа»

Об уголовных делах «ВИМ-Авиа»

В ситуации с «ВИМ-Авиа» без уголовного дела не обошлось.

В ноябре 2019 года Следственный комитет РФ сообщил, что завершил расследование фактов злоупотребления полномочиями, мошенничества в сфере кредитования, совершения валютных операций с использованием подложных документов. Фигурантами по делу проходят бывший гендиректор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Следователи заявили, что компания «под руководством собственника авиакомпании Рашида Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды». Руководство, по мнению СК РФ, скрывало убытки, указывая в отчётности ложные сведения о прибыли, что позволяло получать кредиты и избегать санкций Росавиации. К примеру, на основании недостоверных сведений был получен кредит на 1,6 млрд рублей в «Абсолют банке». По нему сумма свыше 9 млн долларов США «по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники переведена на счета аффилированной Мурсекаеву компании, зарегистрированной в Республике Ирландия». Следователи уточнили, что Мурсекаевы с мая 2015 по сентябрь 2017 года на фоне бедственного положения компании получили свыше 162 млн рублей в виде зарплаты и дивидендов.

Также выяснилось, что в течение этих двух лет фигуранты уголовного дела приобретали по завышенной цене авиатопливо у компаний, «подконтрольных Мурсекаеву». Ущерб по делу оценивается на сумму более 890 млн рублей, 13 компаний признаны потерпевшими. Ущерб, причинённый самой авиакомпании, — 117 млн рублей.

В отношении Рашида Мурсекаева и бывшего первого замгендиректора Алевтины Калашниковой дело расследуется отдельно.

«Оба фигуранта скрылись от органов предварительного следствия, покинув территорию России. Им заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые объявлены в международный розыск», — отмечалось в ноябрьском сообщении пресс-службы СК РФ.

Стоит отметить, что на сегодня также следователями Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам авиакомпании.