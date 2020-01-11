В течение четырех лет я занимал должность верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, поэтому я хорошо знаком с обширными возможностями альянса, а также отлично понимаю, на что он реально способен. На этой неделе президент США Дональд Трамп призвал к «более активному участию НАТО в ближневосточном процессе». После его призыва прозвучало несколько вполне понятных насмешек, пишет Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Сейчас мы должны ответить на два простых вопроса. Во-первых, что НАТО могло бы сделать с оперативной точки зрения? Во-вторых, сможет ли организация значительно расширить свое присутствие в самом неспокойном регионе мира?

Давайте начнем с возможностей альянса. В его состав входят 29 стран, начиная с американской сверхдержавы и заканчивая крошечной Черногорией, численность войск которой составляет 1 тыс. 950 человек. Действительно, большинство европейских стран так и не смогли увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП, однако, учитывая общий уровень их оборонных расходов (около $300 млрд), европейские страны обладают вторым по величине военным бюджетом в мире после США. Ежегодно европейские страны тратят на оборону больше, чем Китай (около $200 млрд) и Россия (около $70 млрд) вместе взятые.

Штаб-квартира НАТО

У европейских стран есть высококлассные военные корабли, включая авианосцы и атомные подводные лодки, истребители пятого поколения и высококвалифицированные сухопутные войска. НАТО располагает рядом важных штаб-квартир и баз в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и других странах.

Также важное значение имеет боевой опыт, накопленный странами альянса в ходе длительных боевых действий в Афганистане, Ираке, Ливии и миротворческих операциях на Балканах, а также в ходе борьбы с пиратами. В общей сложности сотни тысяч европейских военных специалистов получили значительный опыт работы на Ближнем Востоке как на суше, на море, так и в воздухе.

Так что же на самом деле может сделать альянс? Например, задействовав свою морскую мощь, НАТО может сформировать постоянные военно-морские силы на Ближнем Востоке по образцу существующих военных эскадрилий в Атлантическом океане и Средиземном море. Что касается самолетов, НАТО может развернуть несколько истребительных эскадрилий. У НАТО также есть свой собственный командно-контрольный самолет, а также беспилотные летательные аппараты AGS, базирующиеся в Сигонелле на Сицилии. Нынешний верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс имеет в своем распоряжении скопления сухопутных войск, которые могут пополнить силы США. Также НАТО обладает передовыми возможностями в сфере кибервойны.

Однако в основе сдерживания и военного мастерства лежат две вещи: реальные возможности и авторитет. Потенциал НАТО очевиден. Отправка большего количества войск из ЕС в опасные районы не пользуется популярностью. Однако самое важное заключается в том, что европейцы, кажется, не располагают последовательной стратегией поддержки кроме смутного призыва американского президента проявить большую активность. К чему это может привести?

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган на саммите стран блока НАТО

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Стоит отметить, что развертывание морских сил является наиболее практичным и вероятным. Например, группы из шести кораблей, в состав которых вошли бы фрегаты и эсминцы, могли бы оказать эффективное противодействие потенциальным иранским атакам, направленным против торгового судоходства. Другим логичным шагом стало бы наращивание учебный миссий НАТО, направленных на борьбу с терроризмом в регионе. Данный шаг, конечно, предполагает, что иракское правительство позволит войскам НАТО остаться. Другой возможностью является усиление сотрудничества с США в области киберопераций против Ирана, проводимых из центра кибербезопасности НАТО в Таллине, Эстония.

Многие члены НАТО могут скептически отнестись к призывам Трампа. Большинство европейцев гораздо больше обеспокоены сдерживанием российской активности в Европе, чем выходом за границы «зоны непосредственного действия». Существует ряд практических шагов, которые позволили бы США преодолеть политические барьеры, которые Белый дом создал собственными руками из-за постоянной критики европейских партнеров. На войне, как и в политике, что посеешь — то и пожнешь.