В конце 2019 года кажется, что в торговой войне президента США Дональда Трампа с остальным миром неизбежно наступит режим частичного и кратковременного прекращения огня. США и Китай могут подписать соглашение уже в следующем месяце. Но всё это не должно ввести вас в заблуждение: протекционистский импульс, который стоит за торговой войной, никуда не исчезнет, пишет политический обозреватель Панкай Мишра в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

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Не следует также забывать, что с XIX века все основные страны мира руководствовались экономическим национализмом. В соответствии с идеологическими предрассудками современности, сформировавшимися в течение почти четырех десятилетий глобализации, кажется, что свободная торговля и дерегулирование — это вещи сами собой разумеющиеся. История, однако, свидетельствует о том, что на протяжении большей части своего существования США были протекционистской державой, а торговые пошлины стали решающим фактором, который поспособствовал свержению Британии с позиции мирового экономического лидера в начале XX века.

Американский контейнеровоз

Как заявил в 1890 году тогдашний конгрессмен и будущий президент США Уильям Мак-Кинли: «Мы обошли все страны в сфере сельского хозяйства, мы обошли все страны по уровню добычи полезных ископаемых, мы обошли все страны по уровню производства. Это трофеи, которые мы получили после 25 лет протекционистских пошлин».

Британские сторонники свободной торговли утверждали, что их идеология лучше всего подходит для обеспечения процветания и мира во всем мире. Их критики в менее развитых в экономическом отношении странах, чем Британия, утверждали, что свободная торговля может быть лишь целью, а не отправной точкой для развития.

Для укрепления своего экономического положения страны должны были защищать свои зарождающиеся отрасли, пока они не станут конкурентоспособными на международном уровне. Несмотря на риторику Великобритании, которой пестрели периодические издания, включая издание The Economist, страна перешла к свободной торговле после успешной политики торговых пошлин. Великобритания также использовала свою военную мощь для завоевания внешних рынков, необходимых для реализации излишков товаров и капитала.

В конце XIX века многие страны стремились догнать и перегнать Великобританию. Американцы были в этом не одиноки. Италия, стремясь модернизировать свою экономику, ввела огромные торговые пошлины в отношении импорта из Франции. Германия и Япония создавали отечественную промышленность, пытаясь оградить ее от иностранной конкуренции.

Капиталисты. Рисунок

Даже Великобритания, вслед за своими колониями — Австралией, Канадой и Южно-Африканским Союзом, — отказалась от свободной торговли к 1932 году. Протекционизм Соединенных Штатов достиг пика в результате печально известного закона Смута-Хоули 1930 года.

США быстро предприняли шаги по обеспечению свободной торговли после Второй мировой войны только потому, что их обрабатывающие отрасли, доминирующие над разрушенной войной экономикой мира, нуждались в доступе к международным рынкам.

Торговая практика, которую Трамп сегодня считает несправедливой — государственные субсидии, ограничение импорта и наличие госкорпораций, — стала ключом к росту не только Японии, но и таких восточноазиатских «тигров», как Южная Корея и Тайвань.

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Пытаясь, хотя и гораздо менее успешно, построить производственную экономику, Индия ввела одни из самых высоких в мире торговых пошлин. После недолгого эксперимента по либерализации торговли, который привел к дефициту торгового баланса с Китаем в $53 млрд, Индия сегодня вновь вернулась на старый добрый протекционистский путь.

Индийская Рупия

Влиятельные страны ранее практиковали то, что теперь они осуждают. Например, Соединенные Штаты, настаивая на том, чтобы другие страны сокращали государственное вмешательство в экономику, создавали свои высокотехнологические отрасли, нарушая соглашения Всемирной торговой организации (ВТО).

Торговые войны Трампа, конечно, очень опасны для мира, который стал более взаимозависимым, чем когда-либо прежде. Но США помогли прояснить задачу, которую предстоит решить: создать многосторонние институты, которые признают, что протекционизм, а не свободная торговля, является более существенной и устойчивой чертой мировой экономической истории.