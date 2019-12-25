25 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Президент Трамп поприветствовал победу Джонсона, заявив, что она проложит путь для переговоров между двумя странами о «новой крупной торговой сделке… которая может стать более крупной и прибыльной, чем любая сделка, которая может быть заключена с ЕС». Однако не нужно преждевременно радоваться.

Александр Белов, , 12:28 — REGNUM Теперь, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одержал победу на выборах в Соединенном Королевстве, кажется, что Брексит — это дело решенное. Тем не менее это лишь первый акт в многоактной пьесе выхода Великобритании из состава Европейского союза. Детали развода по-прежнему расплывчаты, и, вероятно, уйдут годы, чтобы их прояснить. Администрация президента США Дональда Трампа стремится первой занять очередь, чтобы договориться о торговой сделке с Великобританией, как только она отсоединится от ЕС, пишет эксперт Орит Френкель в статье для издания The Hill.

Джонсон и Трамп

Читайте также: Project Syndicate: Китаю нужен Трамп, чтобы снова стать великим

Президент Трамп поприветствовал победу Джонсона, заявив, что она проложит путь для переговоров между двумя странами о «новой крупной торговой сделке… которая может стать более крупной и прибыльной, чем любая сделка, которая может быть заключена с ЕС». Однако не нужно преждевременно радоваться. Торговое соглашение между США и Великобританией, вероятно, не оправдает ожиданий по обе стороны Атлантики, а Брексит окажет негативное воздействие на весь мир. Что еще более важно, представление о том, что двусторонние соглашения могут превзойти многосторонние договоренности, к заключению которых обе страны стремились после окончания Второй мировой войны, — это очередной отход от системы многосторонних институтов.

Рукопожатие Бориса Джонсона и Дональда Трампа The White House

С точки зрения Джонсона, торговая сделка между США и Великобританией является одним из преимуществ, которые предоставит выход Великобритании из ЕС. Идея заключается в том, что Лондон сможет самостоятельно заключить более выгодную сделку с США, по сравнению с той, которую он мог бы получить, находясь в составе ЕС. Трамп, конечно, поддерживает двусторонние соглашения, потому что считает, что у него гораздо больше шансов заставить страны идти на уступки в рамках двусторонних переговоров, чем многосторонних. Оба этих подхода являются отражением глобальной тенденции «каждая страна сама по себе», которая вызывает тревогу.

Тем не менее Великобритания приняла решение покинуть ЕС, и в конечном итоге США должны будут договориться о заключении торгового соглашения с ней как с независимой страной. Однако сначала США должны дать Великобритании время для урегулирования условий своих будущих экономических отношений с ЕС. Эти переговоры с ЕС, вероятно, окажутся очень сложными и будут иметь далеко идущие последствия для Великобритании, Ирландии и Шотландии. США должны поддержать соглашение, которое позволит Великобритании поддерживать тесные экономические связи с ЕС, что будет отвечать как интересам Великобритании, так и США.

США и Великобритания тесно взаимосвязаны в экономическом плане. Соединенное Королевство является четвертым по величине торговым партнером Соединенных Штатов: в 2018 году положительное сальдо торгового баланса США с Великобританией составило $5,5 млрд. Тем не менее торговое соглашение между США и Великобританией может столкнуться с немалыми сложностями. Торговое представительство США объявило о начале переговоров по соглашению в начале этого года. Неудивительно, что США заинтересованы в уступках в тех областях, где у них обычно возникают противоречия с ЕС: европейские стандарты в отношении продовольствия, сельскохозяйственной продукции и услуг передачи данных.

Ферма в США Don Graham

При этом некоторые официальные лица США полагают, что свободная Великобритания будет более склонна к либерализации своих стандартов. Это убеждение несколько расходится с реальностью. Соглашение Джонсона с ЕС обязывает Северную Ирландию придерживаться тех же стандартов, что и ЕС (в течение как минимум четырехлетнего периода), чтобы обеспечить бесперебойную трансграничную деятельность между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Республикой Ирландия, которая является частью ЕС. По этому вопросу до сих пор идут споры в Северной Ирландии, что может стать камнем преткновения для соглашения с США.

Несмотря на то, что Джонсон стремится ослабить европейские стандарты, ему будет сложно это сделать, учитывая тесные торговые отношения между Великобританией и ЕС, а также возможные осложнения в отношениях с Ирландией. Вполне вероятно, что Соединенным Штатам необходимо будет привести свои стандарты в соответствие с европейскими, по крайней мере, на начальный период времени, чтобы избежать массового экономического хаоса. Во-вторых, в Великобритании растет общественное сопротивление в отношении ожидаемых требований со стороны США. Граждане Великобритании выразили обеспокоенность по поводу будущего британской системы общественного здравоохранения, стандартов питания и цифровой конфиденциальности.

Знак «Европейское соответствие» Amin

Читайте также: Global Times: в Нью-Дели решили поиграть в опасные игры

Надвигающийся Брексит уже привел к замедлению темпов экономического роста в Великобритании, и есть веские основания полагать, что в случае завершения процесса Брексита произойдет значительное снижение ВВП Великобритании. Брексит может привести к замедлению темпов развития в остальных странах ЕС, экономика которых тесно переплетена с Великобританией, прежде всего это касается Германии. В конечном счете Брексит может оказать определенное влияние и на США. В дополнение к негативным экономическим последствиям ослабление глобальных институтов и распространение мышления «каждый сам по себе» могут спровоцировать глобальные реакционные импульсы, угрожающим глобальной безопасности.

Торговые соглашения традиционно способствуют объединению нескольких стран для содействия процветанию и миру. США должны рассматривать Брексит в качестве возможности проявить свое лидерство и вернуть мир во времена действующих глобальных и региональных институтов. США должны поощрять Великобританию к формированию тесных торговых отношений с ЕС в ходе переговоров, дав понять Лондону, что это будет способствовать заключению прочного торгового соглашения с США. Соединенные Штаты должны использовать эту возможность, чтобы показать свое лидерство.