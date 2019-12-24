24 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Если бы Китай следовал британской модели, то Пекин превратился бы в единственный значимый экономический центр страны, а отдаленные сельские провинции оказались бы гораздо беднее.

Александр Белов, , 14:18 — REGNUM В некоторых областях успехи, достигнутые Китаем, затмили собой успехи Великобритании и оставили ее позади, главным образом в области развития инфраструктуры и инвестиций, управляемых государством, пишет британский политический обозреватель Том Фовди в статье для издания The Global Times.

Китайский флаг

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Инвестиционная политика китайского правительства привела к огромным достижениям, включая, помимо прочего, создание разветвленной сети высокоскоростных железных дорог, современных аэропортов, развитой городской транзитной системы, а также впечатляющее развитие городов и т. д. Британский неолиберальный порядок, утвердившийся в 1980-х годах, не справился с подобными задачами, несмотря на то, что в тот момент Великобритания была более богатой и развитой страной, чем Китай.

Аэропорт. Шэньчжэнь Studio Fuksas

В чем заключаются базовые отличия между отношением правительства Великобритании и Китая к экономическому развитию? С 1980-х годов в экономической политике Великобритании доминирует парадигма, согласно которой, свободный частный рынок без вмешательства правительства — это рецепт, который поможет добиться экономического успеха, в том числе и в сфере развития национальной инфраструктуры. Правительство бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер настойчиво ввело эту политику, прекратив государственное субсидирование промышленности, дерегулировав финансовые рынки и приватизировав национальную инфраструктуру. На данный момент все осталось без изменений.

В отличие от Великобритании, Китай действует в соответствии с принципами «социалистической рыночной экономики», в рамках которой основные аспекты экономического развития, ключевые сектора экономики и рыночные силы формируются и контролируются государственными структурами. Хотя Китай, очевидно, вступил на путь реформ и открытости, который расширил роль и влияние рыночных сил на экономику страны, тем не менее государственное руководство и инвестиции сохранились. В области инфраструктуры данные различия привели к возникновению большого контраста между двумя странами.

Несмотря на то, что британские либеральные экономисты неоднократно утверждали, что приватизация инфраструктуры приведет к повышению эффективности и, следовательно, к росту за счет повышения конкурентоспособности, реальность заключается в том, что эти активы фактически функционируют как частные предприятия, которые стремятся к получению прибыли. Это стремление соответствует их собственным индивидуальным финансовым интересам и не согласуется с интересами и нуждами общества или более широкими национальными целями. Из-за этого возник ряд проблем. Например, британская железнодорожная система сильно отстает от китайской, она разделена на несколько конкурирующих частных франшиз.

В поисках прибыли частные компании редко инвестируют в свой подвижной состав или строительство новых линий. Некоторые компании, такие как Northern Rail, действующая на севере Англии, до сих пор используют вагоны, которыми они владеют с 1980-х годов. С другой стороны, Китай, несмотря на свою гигантскую территорию, создал национальную высокоскоростную железнодорожную систему, оснащенную современным подвижным составом. Существует еще одно важное различие между странами — это цены.

Стоимость проезда на поезде из крупных городов, таких как Ньюкасл или Манчестер, в Лондон может стоить дороже билета на самолет. Из-за стремления британских компаний к максимизации прибыли поезда нередко переполнены. То, что вы купили билет на поезд, еще не гарантирует того, что вы найдете свободное место в поезде. В Китае, несмотря на высокий спрос, и на то, что численность населения позволяет снизить стоимость билетов, государство все же направляет значительные инвестиции на то, чтобы повысить доступность качественных железнодорожных услуг для населения.

Поезд. Великобритания Phil Sangwell

Нынешняя экономическая модель отказа от вмешательства со стороны государства, используемая в Великобритании, создала однобокую экономику, которая в подавляющем большинстве была сосредоточена на Лондоне и прилегающих районах. В 1980-х годах упразднение государственной промышленности привело к тому, что районы в северной Англии, Шотландии и Уэльсе пришли в упадок.

То, что Британия чрезмерно доверилась рыночным силам, привело к отсутствию достаточного уровня инвестиций, необходимых для устранения возникших дисбалансов. В течение последних девяти лет британское правительство стремилось к значительному сокращению своих инвестиций в местные органы власти и инфраструктуру по всей стране, что привело к жесткой экономии и сокращению социальных услуг по всем направлениям. Таким образом, ни один город не смог конкурировать с Лондоном — единственным финансовым и рыночным центром страны.

Опять же, в КНР есть государственная политика в области инвестиций и развития инфраструктуры. Несмотря на то, что в каждой стране существуют свои региональные дисбалансы, в том числе и в Китае, тем не менее государственная политика страны привела к созданию ряда процветающих экономических центров, включая Шанхай, Шэньчжэнь, Фуцзянь, Циндао, Тяньцзинь и так далее. Если бы Китай следовал британской модели, то Пекин превратился бы в единственный значимый экономический центр страны, а отдаленные сельские провинции оказались бы гораздо беднее. В Британии, напротив, многие города остаются неразвитыми, их реальный потенциал полностью не реализован.

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Поэтому в целом можно сказать, что Китай начинает обгонять Великобританию по ряду аспектов. Несмотря на тот факт, что эти две страны сильно отличаются друг от друга, тем не менее нынешняя экономическая система Великобритании не смогла обеспечить непрерывное развитие страны в XXI веке, что привело к отсутствию адекватно развитой инфраструктуры и региональным дисбалансам, которые имели крайне негативные последствия для роста национальной экономики и потока инвестиций.

С другой стороны, государственные инвестиции Китая помогли стране преодолеть эти проблемы и быстро занять лидирующие позиции в ряде областей. Благодаря целенаправленным инвестициям в инфраструктуру Китай смог более решительно связать воедино обширные регионы и создать потенциал для устойчивого национального роста. Разница между двумя странами очевидна, и она будет только увеличиваться.