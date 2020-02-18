Вокруг старейшего московского предприятия по производству лифтов — «Карачаровского механического завода» разворачивается скандальная ситуация. Банкротное дело, иск по которому был подан в июле 2019 года, за пять месяцев не только не прекращено, но и приросло ещё одним банком-кредитором. 2018 год предприятие закончило с многомиллионным убытком, а кресло гендиректора не могут поделить между собой два человека, что также не добавляет стабильности.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

Завод на сегодня обеспечивает работой свыше 1 тыс. человек. Накануне возле проходной прошёл пикет, у собравшихся возникли многочисленные вопросы к руководству. ИА REGNUM разбиралось, что происходит на предприятии.

Об истории

Завод основан в Москве в 1950 году как государственное предприятие, а своё название получил от села Карачарово (Московская область). В разные годы предприятие выпускало не только лифты, но и механизмы, спецтехнику. В отчётах компании уточняется, что она участвовала в строительстве гостиницы «Националь», аэропортов Шереметьево и Внуково, телецентра в Останкино.

Предприятие было приватизировано и в 1993 году получило статус акционерного общества. По итогам 2018 года на крупном производителе лифтов для российских регионов работали более 1,2 тыс. человек, по итогам девяти месяцев 2019 года — чуть более 1 тыс. человек.

За прошлый год общество отгрузило почти 5,5 тыс. единиц лифтового оборудования, были введены новинки — лифт нового поколения «Протон», больничный лифт с автоматическими дверями грузоподъемностью 500 кг и лифт без машинного помещения, который позволяет экономить пространство на верхнем этаже здания.

Выручка от продажи лифтовой продукции по итогам 2018 года составила 6 144 675 302 рубля против 6 645 159 160 рублей годом ранее, что говорит о спаде. Схожая картина и в сегменте монтажей: с 986 335 957 рублей в 2017 году до 838 818 766 рублей по итогам 2018 года.

«Начиная с декабря 2015 года сократился объем запрашиваемых коммерческих предложений на лифты для новостроек. Если в 2015 году обрабатывалось и выдавалось головным офисом в Москве порядка 5−7 коммерческих предложений, то на сегодня эта цифра порядка 3−4. Но тут присутствует фактор сезонности», — отмечается в годовом отчёте компании и добавляется, что в сегменте «идёт ожесточённая борьба за заказы».

По данным Росстата, чистый убыток ПАО за 2018 год составил 93 466 тыс. рублей.

Карачаровский механический завод. Линия сборки кабин пассажирских лифтов. СССР

О скандале с фондом капстроительства

В Нижегородской области завод попал в медиаповестку в 2018 году, когда в мае его исключили из реестра квалифицированных подрядчиков региона. Это повлекло проблемы и в других субъектах Федерации. В суде предприятие смогло оспорить действия областного нижегородского министерства экономического развития и инвестиций, а в июле 2019 года решение первой инстанции устоялось в кассации. Госведомству вменили «принять меры по устранению нарушенных прав и законных интересов ПАО «Карачаровский механический завод».

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По данным из открытых источников, в разные годы компания выступала поставщиком в 514 государственных контрактах на сумму свыше 8,392 млрд рублей.

О владельцах

По данным ЕГРЮЛ, ПАО «Карачаровский механический завод» имеет уставный капитал около 90 тыс. рублей. Компания — владелец долей в десяти юрлицах в разных регионах России — ООО «Терра» (Тверь, 100% доли), ООО «Краснодар-лифт» (25% доли), ООО «КМЗ-Татлифт» (Марий Эл, 70%), ООО «КМЗ-Новороссийск» (доля — 25%), ООО «СП «КМЗ-ЛифтКазань» (доля — 70%), ООО «КМЗ-Волгоград», ООО «КМЗ-Владимир», ООО «Региональное управление КМЗ», ООО «КМЗ Беллифт» (Белгород) и других.

Гендиректор завода, согласно выписке ЕГРЮЛ, — Сергей Заика (Рязань). Он же является руководителем Ассоциации производителей лифтов и лифтовых компонентов. Известно, что в разные годы Заика занимал руководящие посты в ЗАО «Русская кожа», ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК», ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». В 2008—2012 годы он работал замруководителя Государственной инспекции труда — заместителем главного государственного инспектора труда в Рязанской области (по правовым вопросам). При этом в октябре 2019 года в ЕГРЮЛ в качестве директора был указан уже Александр Арутюнян, спор с которым за кресло продолжается до сих пор, но об этом подробнее далее.

В конце 2018 года в совет директоров предприятия входили ещё четыре человека, помимо Сергея Заики, — Дмитрий Нечаев (бывший гендиректор ООО «Федерация Фитнеса», ООО Кондитерская фабрика «Красная Заря»), Сергей Рычагов (бывший гендиректор ЗАО «ТОЧИНВЕСТ» и замдиректора ООО ФПК «Инвест»), Евгений Мещанинов и Владимир Бушуев (бывший коммерческий директор ООО «СК-Технотрейд»).

По данным на 30 сентября 2019 года, номинальным держателем акций завода является ПАО «Промсвязьбанк». За ним зарегистрировано 1 310 149 обыкновенных акций эмитента и 395 750 привилегированных. Это составляет 95,7% в уставном капитале.

Стоит отметить, что именно у этого банка в залоге находится имущество ПАО, чья балансовая стоимость превышает 50% от цены всех активов. Договоры залога и допсоглашения к ним были заключены в 2016—2018 годы.

Kmzlift.ru Цех. «Карачаровский механический завод»

О банкротном иске

Предприятие планирует расширить рынки сбыта за счёт ближнего и дальнего зарубежья. Вот только из благостной картины планов несколько выбивается банкротный иск и многочисленные претензии от бизнес-партнёров.

Несмотря на то, что ещё в августе 2019 года компания в своём письме за подписью заместителя генерального директора компании Алексея Донского сообщало ИА REGNUM, что «ПАО «Карачаровский механический завод» обладает достаточными финансовыми и имущественными ресурсами для удовлетворения требований публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и «в настоящее время ведёт переговоры для урегулирования сложившейся ситуации», спустя пять месяцев дело не только не прекращено, но в нём появился ещё один кредитор.

Производитель лифтов начал переговоры с банком, подавшим иск о банкротстве

Данная ситуация беспокоит и работников предприятия. По сообщению портала «Активатика», 20 декабря 2019 года перед проходной предприятия прошёл пикет, среди участников которого были бывшие работники и члены семей работников общества.

Возвращаясь к теме банкротства, напомним, что иск от банка «Возрождение» был подан 26 июля 2019 года, а 31 июля его приняли к производству. Истец настаивал на введении наблюдения на предприятии-должнике, сумма претензий не сообщалась, слушания намечались на октябрь. Из-за неявки сторон заседание отложили на 23 января 2020 года.

В ноябре 2019 года в банкротном деле появился неожиданный истец — ПАО «Промсвязьбанк», который владеет основным пакетом акций завода. Банк также подал банкротный иск, его притязания будут рассмотрены в порядке очередности.

О прочих делах завода

Но это дело — не единственная судебная претензия к карачаровскому заводу. Например, иск к заводу в декабре 2019 года подала некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (Чувашия), сумма — 164,3 тыс. рублей. При этом в ноябре 2019 года судебный приказ, где фигурировала та же сумма, был отменён из-за технического момента. В споре речь шла о пени «в связи с просрочкой исполнения обязательств по договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома от 12.10.2018 года».

11 февраля 2020 года московский арбитраж рассмотрит иск ООО «Вэнта-Профит» о взыскании 2 437 641 рубля 56 копеек, а 7 февраля иск от ООО «Партнёрство Рус» — «о взыскании 831 150 руб. 00 коп. — долга, неустойки».

Kmzlift.ru Цех. «Карачаровский механический завод»

Баталии за кресло гендиректора

Не всё гладко и в сфере высшего руководства заводом. 13 декабря 2019 года суд признал законным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве о государственной регистрации изменений в сведениях о юрлице в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 4 октября 2019 года инспекция «внесла регистрационную запись ГРН 7 197 748 518 268 о смене генерального директора ПАО «КМЗ» Заики С. В. на Арутюняна Александра Артуровича». Заика посчитал данные действия незаконными и попытался оспорить их, но не смог.

А 12 февраля 2020 года начнётся рассмотрение иска трёх физлиц «о совершении действия». Подробности спора неизвестны, но в материалах дела говорится, что «на стороне ответчика происходит корпоративный конфликт, в связи с возникновением вопроса о полномочиях». Речь идёт как раз о споре, кому быть гендиректором — Заике или Арутюняну.

И, наконец, 5 декабря 2019 года арбитраж Москвы по иску Владимира Лобова признал «недействительными решения годового общего собрания акционеров ПАО «Карачаровский механический завод» от 27.06.2019 г. , оформленные протоколом б/н годового общего собрания акционеров ПАО «Карачаровский механический завод» от 27.06.2019 г. , по всем вопросам повестки дня». Решение ещё может быть обжаловано.

Любопытно, что на фоне этого конфликта на 25 декабря 2019 года назначено внеочередное общее собрание акционеров завода, где планируется рассмотреть всё те же вопросы, что и на июньском оспоренном собрании. В повестке последнего числилось утверждение отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, избрание членов совета директоров.