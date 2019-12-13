Пермь, , 21:08 — REGNUM Высокопоставленный чиновник системы образования и молодёжной политики Пермского края осуждён за мошенничество с использованием служебного положения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Внимание правоохранительных органов к фигуре бывшего главы отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Пермского края Дмитрия Жадаева было привлечено после серии резонансных публикаций журналистского расследования ИА REGNUM о коррупции в сфере патриотического воспитания и начальной военной подготовки.

Дмитрий Жадаев, экс глава отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Пермского края, руководитель проектного офиса агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края,председатель пермской ячейки общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» © ИА Красная Весна

Дмитрий Жадаев был признан Индустриальным районным судом города Перми виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (всего в деле фигурируют 7 доказанных фактов преступлений, квалифицированных по ст. 159 ч. 3 — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). В суде корреспонденту ИА REGNUM дали официальный комментарий: «Жадаев признан виновным. Ему назначен штраф 500 тысяч рублей. С него также солидарно взыскано по иску Министерства образования Пермского края о возмещении материального ущерба в размере 4 миллиона 348 тысяч рублей. Совместно с Владимиром Елагиным, также осужденным за мошенничество, он должен будет погасить нанесённый ущерб».

Отметим, приговор пока не вступил в силу. Накануне ИА REGNUM сообщало, что бывший консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования Пермского края Владимир Елагин, находившийся в подчинении у Дмитрия Жадаева, был осуждён за мошенничество с использованием служебного положения на 3 года 6 месяцев условно. Елагину назначен испытательный срок 3 года и обязательство возместить материальный ущерб в пользу Минобра Пермского края.

Вместе с Елагиным Владимир Жадаев отвечал за патриотическое воспитание в Министерстве образования Пермского края. При этом Елагин также возглавлял АНО ДО «Краевой казачий центр «Пластун». Возглавляемая им организация получала контракты от министерства образования Пермского края на проведение военных учебных сборов и лагерей для школьников. За период с 2012 по 2016 год организация куратора патриотического воспитания в министерстве получила 30,3 млн рублей за 23 заключённых контракта. При этом Контрольно-счётная палата (КСП) установила, что учебные мероприятия были проведены «Пластуном» некачественно.

Отметим, что в начале этого года КСП Пермского края опубликовала результаты проверки работ и услуг по организации и предоставлению дополнительного образования, реализации молодежной политики, патриотического воспитания, которые осуществляло министерство образования и науки Пермского края. То есть были опубликованы результаты деятельности ведомства, возглавляемого Дмитрием Жадаевым.

В КСП проанализировали период времени с 2015 по первую половину 2018 года и выявили целый ряд серьезных нарушений. Так, расчет начальных (максимальных) цен государственных контрактов в отношении услуг по организации смен и сборов проводился на основе информации, достоверность которой в ходе проверки не была подтверждена.

Были выявлены факты взимания с родителей платы за участие в краевых профильных лагерях в виде «организационного взноса» в размере от 2,75 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб. за одного ребенка, в то время как участие детей уже было полностью оплачено из бюджета по контракту. Общая сумма незаконно собранных средств по данным КСП составила более 1,9 млн. руб.

У министерства образования не оказалось списков участников сборов с их контактными данными, поэтому определить, сколько человек реально участвовало в сборах, оказалось невозможным. Ведомство в нарушении всех регламентов принимало отчётные документы без указания места проведения мероприятия, без подтверждения выполнения всех технических условий, не сопоставляя состав и содержание отчетных документов с требованиями контрактов. То есть оценки того, как были проведены мероприятия по госконтрактам, министерством образования не проводилось.

Либо вовсе без отчётных документов исполнителей, либо при их несоответствии необходимым требованиям, Министерством образования были, по заключению КСП, необоснованно приняты результаты исполнения работ по 9 заключённым контрактам на общую сумму около 8,8 млн рублей.

Эксперты КСП пришли к выводу, что в результате оплаты контрактов, исполнение которых фактически не осуществлялось, либо осуществлялось в меньшем объёме, — бюджету Пермского края был причинен ущерб на сумму около 3 млн рублей.

Кроме того, в КСП пришли к выводу, что минобр осуществлял дробление закупок с единственным поставщиком, что привело к нарушению принципа обеспечения конкуренции. В результате необоснованно было заключено 34 договора на общую сумму 2 699,3 тыс. рублей.

Наконец, в соответствии с заключением КСП министерством образования и науки Пермского края было допущено неэффективное расходование средств краевого бюджета в сумме 175 тыс. руб. вследствие заключения дополнительных договоров при проведении форума «Доброволец России —2016».

Вскоре после публикации отчёта КСП Федеральная служба безопасности провела в Министерстве образования Пермского края обыски. А сразу после обысков заявление об уходе по собственному желанию написал начальник управления дополнительного образования Министерства образования Дмитрий Жадаев. При этом в пермском Минобре увольнение объяснили передачей функций управления дополнительным образованием, воспитанием и молодежной политикой Агентству по туризму и молодежной политике. Агентство было создано в декабре 2018 года. Возглавила его бывшая заместитель главы администрации губернатора Елена Соснина. В Агентстве сообщили, что Жадаев в ближайшее время устроится к ним на работу.

С 14 октября 2019 года указом губернатора Пермского края Максимом Решетниковым руководителем агентства назначена Юлия Ветошкина, ранее возглавлявшая Департамент туризма Ярославской области и Управление по туризму в Министерстве культуры Московской области. В официальном паблике Агентства в социальной сети «В контакте», в записи о проведённом мероприятии Дмитрий Жадаев отрекомендован как «руководитель проектного офиса агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края, председатель пермской региональной общественной организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи».

Запись датируется 11 декабря 2019 года, при том, что приговор Жадаеву был вынесен 27 ноября 2019 г. Таким образом, ни отчёт КСП, ни обыски ФСБ, ни, наконец, решение суда о признании Жадаева виновным в мошенничестве пока не повлияли на кадровую политику бюджетного учреждения. Осуждённый человек продолжает отвечать за молодёжную политику в Пермском крае. Впрочем, это объясняется тем, что приговор пока не вступил в законную силу.

На сайте Российского союза молодёжи сообщается, что «23 ноября состоялось учредительное собрание Пермской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». На собрании утвердили устав и избрали председателя. Краевую организацию возглавил Дмитрий Жадаев». На момент публикации комментарий от РСМ также получить пока не удалось. В РСМ изучают материалы.

Напомним, что внимание к фигуре Жадаева было привлечено после истории со скандальным увольнением руководителя краевого Центра военно-патриотического воспитания Николая Лобанова. В 2017 году министр образования Пермского края Раиса Кассина без объяснения причин уволила полковника спецназа Николая Лобанова, который за 2 года из руин поднял работу Центра на один из самых высоких уровней в Поволжье. За 2 месяца до увольнения Центр военно-патриотического воспитания был передан из Министерства культуры в ведение Министерства образования Пермского края.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM сотрудники Центра военно-патриотического воспитания, после перевода Центра в Минобр их новый куратор глава отдела дополнительного образования и воспитания Дмитрий Жадаев при первой же встрече заявил, что работу по организации учебных военных сборов для старшеклассников могут осуществлять самые разные субъекты, а не обязательно их профильная государственная организация.

Николай Лобанов. Полковник спецназа Росгвардии, экс глава Пермского краевого Центра военно-патриотического воспитания Belyrus

Как раз такую организацию, получавшую контракты на проведение учебных сборов, и возглавлял бывший подчиненный Жадаева, ныне осужденный Владимир Елагин.

Отметим, также, что в июле 2018 года Пермский краевой суд подтвердил правомочность выписанного Министру образования Пермского края Раисе Кассиной антимонопольным ведомством штрафа в размере 15 тысяч рублей за то, что Министерство образования создало краевому казачьему центру «Пластун» Владимира Елагина преимущество в аукционах на право проведения учебных военных сборов.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина Скриншот страницы instagram.com. raisa_kassina

Возбужденно ли уголовное дело в отношении министра или других высокопоставленных чиновников системы образования Пермского края пока не известно. ИА REGNUM следит за развитием ситуации.