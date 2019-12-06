Пермь, , 16:52 — REGNUM В Перми после серии резонансных публикаций журналистского расследования ИА REGNUM о коррупции в сфере патриотического воспитания и начальной военной подготовки был осужден бывший чиновник министерства образования Пермского края Владимир Елагин, курировавший патриотическое воспитание.

В Индустриальном районном суде г. Перми корреспонденту ИА REGNUM дали официальный комментарий: «1 ноября в отношении Владимира Елагина приговор вступил в законную силу. Елагин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (всего в деле фигурируют 7 доказанных фактов преступлений, квалифицированных по ст. 159 ч. 3 — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года за каждое. Путём частичного сложения ему окончательно назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года с возмещением материального ущерба в пользу министерства образования и науки Пермского края на 4 с лишним миллиона».

Владимир Елагин — бывший консультант отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования Пермского края, а также директор АНО ДО «Краевой казачий центр «ПЛАСТУН». Возглавляемая им организация получала контракты от Министерства образования Пермского края на проведение военных учебных сборов и лагерей для школьников. За период с 2012 по 2016 год организация куратора патриотического воспитания в министерстве получила 30,3 млн рублей за 23 заключённых контракта. При этом контрольно-счётная палата Пермского края установила, что эти сборы были проведены некачественно. «Пластун» не представил документы о соблюдении требований к базе и палаточному лагерю в соответствии с СанПиН, не представил информацию о наличии допуска к работе инструкторско-преподавательского состава, не имел лицензии на осуществление образовательной деятельности, хотя заявил образовательные программы в контракте, заключённом с минобром.

Специалисты в области патриотического воспитания, офицеры, занимающиеся военной подготовкой, давно недоумевали, почему городские и краевые власти систематически выделяют значительные средства на проведение военно-патриотических-мероприятий организации Елагина, несмотря на то, что они проводятся крайне некачественно, а участвующие в них школьники, по сути, не приобретают необходимых навыков начальной военной подготовки.

Фактами злоупотреблений при организации патриотического воспитания, обнародованными ИА REGNUM, заинтересовались в полиции. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого длилось более года. Корреспондент ИА REGNUM встречался с министром образования Пермского края Раисой Кассиной и попросил прокомментировать факты, приведённые в журналистском расследовании. В частности, почему министерство образования осуществляло закупки у своего же собственного сотрудника в нарушении положения о конфликте интересов. Однако, Раиса Кассина заявила, что все сделки по заказу услуг в сфере патриотического воспитания с «Пластуном» были абсолютно законны. Как мы видим, суд пришёл к другому выводу.

Напомним, что внимание к фигуре Елагина было привлечено после истории со скандальным увольнением руководителя краевого Центра военно-патриотического воспитания Николая Лобанова. В 2017 году Раиса Кассина без объяснения причин уволила полковника спецназа Николая Лобанова, который за 2 года из руин поднял работу Центра на один из самых высоких уровней в Поволжье. За 2 месяца до увольнения Центр военно-патриотического воспитания был передан из министерства культуры в ведение министерства образования Пермского края.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM сотрудники Центра военно-патриотического воспитания, после перевода Центра в минобр их новый куратор глава отдела дополнительного образования и воспитания минобра Дмитрий Жадаев при первой же встрече заявил, что работу по организации учебных военных сборов для старшеклассников могут осуществлять самые разные субъекты, а не обязательно их профильная государственная организация.

Как раз такую организацию, получавшую контракты на проведение учебных сборов, и возглавлял бывший подчиненный Жадаева — ныне осужденный Владимир Елагин. Таким образом, истинной причиной увольнения полковника Лобанова могло быть желание принять активнейшее участие в освоении бюджетных средств по программам патриотического воспитания.

Логично предположить, что следователей заинтересовал не только бывший чиновник министерства Владимир Елагин, но и другие сотрудники ведомства. ИА REGNUM будет и далее освещать события о ходе расследования и привлечения к ответственности по делу о злоупотреблениях в системе патриотического воспитания Пермского края.