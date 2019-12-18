Завтра, 19 декабря 2019 года, должно было состояться заседание суда по громкому скандалу между издателем журнала Forbes и компанией одного из фигурантов списка самых богатых в России — Михаила Гуцериева, но, похоже, конфликт удалось погасить. ИА REGNUM проанализировало, из-за чего судились стороны и чем всё закончилось.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Скандал начался в середине октября 2019 года, когда на сайте российской версии журнала появилась публикация об астрономических долгах почти в 1 трлн рублей. Издание сообщало, что они связаны с компаниями миллиардера и его племянника — бывшего главы правления «Бинбанка» Микаила Шишханова. Среди основных кредиторов назывались банки «Траст» и Сбербанк. При этом, по данным Forbes, львиная доля приходилась на первый банк — почти треть. В материале фигурировали неназванные источники информации. Позднее эти сведения подхватили и другие издания.

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Реакция промышленно-финансовой группы «Сафмар» не заставила себя долго ждать. На официальном сайте компании, основателем и основным владельцем которой является Гуцериев, появилось публичное сообщение. Помимо того, что в нём компания опровергала сведения о долгах и обвиняла издателя в «дискредитации», она также допустила грубый пассаж в адрес журналистов и самого журнала, сравнив тот с «образчиком самой дешёвой бульварной журналистики». Группа также заявила о прекращении отношений с изданием до опровержения и праве обратиться в суд за защитой деловой репутации.

Пресс-служба ОАО НК РуссНефть Михаил Гуцериев

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Что же журнал? Он, в свою очередь, также посчитал себя обиженным подобными сравнениями и «назначил» встречу в суде с обидчиками.

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Обе стороны свои обещания сдержали, и в Арбитражный суд Москвы поступило два иска.

22 октября 2019 года АО «АС Рус Медиа», которое является издателем русской версии журнала, обратилось с иском к АО «Промышленно-финансовая группа Сафмар». 29 октября он был принят к производству судьей Екатериной Титовой.

На сегодня дело не прекращено и заседание назначено на 19 декабря 2019 года, то есть на завтра. Чего же требует истец? Признания «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Forbes Россия (АО «АС РУС МЕДИА») распространённые АО «Группа Сафмар» сведения о Forbes Россия (АО «АС РУС МЕДИА») в публикации «Официальное заявление группы «Сафмар» в сети Интернет», а также обязания удалить из публикации сведения, которые истец посчитал порочащими. На сегодня на сайте группы, в официальном сообщении, исчезло одно из прилагательных, на которое затаили обиду в журнале — «коррумпированной», но осталось сравнение с «дешёвой бульварной». Удовлетворит ли подобная правка истца, пока не ясно.

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Иск же группы «Сафмар» и Михаила Гуцериева, поступивший 10 декабря 2019 года, на сегодня отозван, а производство по делу прекращено. Соответствующая запись в базе суда появилась 17 декабря 2019 года.

«АО «Промышленно-финансовая группа «Сафмар», Гуцериев Михаил Сафарбекович обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением акционерному обществу «АС Рус Медиа» о защите деловой репутации, признании порочащих сведений не соответствующими действительности. 13.12.2019 года в суд в электронном виде от истцов поступило ходатайство о возвращении искового заявления», — отмечается в определении суда.

Официально отзыв иска группа не комментирует. В комментариях ТАСС директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман сообщил, что спор был урегулирован до суда, но подробности он дать не может из-за соглашения о неразглашении.