Москва, , 19:57 — REGNUM «Откровенной ложью и дискредитацией» назвали в пресс-службе группы «САФМАР» статью Forbes о существовании у компании долговой нагрузки в 1 триллион рублей. «Ни одна из цифр, приведенных в статье, не соответствует действительности, а притянутое журналистами за уши объединение обязательств группы «САФМАР» и М. Шишханова намеренно создает лживое представление о реальном положении дел», — говорится в опубликованном сегодня, 11 октября, официальном заявлении группы. «Возникает впечатление, что задача подобных материалов — дестабилизировать деятельность одного из крупнейших промышленно-финансовых холдингов России и тем самым нанести серьезный урон отечественным бизнесу и экономике в целом», — говорится в официальном заявлении, опубликованном сразу несколькими СМИ, и в частности «Комсомольской правдой».

«Мы неоднократно заявляли о том, что ни группа «САФМАР», ни ее основной владелец М. Гуцериев, не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка и «Рост-Банка» любым другим обязательствам их экс-акционера М. Шишханова и бывших топ-менеджеров банков, в частности М. Шишханова, А.Лукина, П. Морсина, К. Калагина и др.», — подчеркивается в официальном заявлении «САФМАР».

Как говорится в заявлении, «все вопросы по долгам вышеупомянутых санированных банков необходимо адресовать их топ-менеджерам и контролирующим экс-акционерам, которые владели банками в течение двадцати лет, а управляли — более двадцати трех».

«Вся информация, приведенная в статье, все цифры основаны на неназванных анонимных источниках и не имеют никаких документальных подтверждений», — уверены в пресс-службе. Здесь отметили, что «приписываемая группе «САФМАР» задолженность в размере 170 млрд рублей, якобы возникшая после приобретения Афипского НПЗ» является «обязательствами бывших акционеров — компаний «Новый поток» и «Нефтегазиндустрия».

"Группа «САФМАР» выполняет все свои текущие обязательства своевременно и в полном объеме, — говорится в заявлении, — все банки-партнеры высоко оценивают финансовую надежность группы в целом и ее отдельных компаний». Представители группы оставляют за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации и заявляют, что «стабильное финансовое положение группы с ежегодной выручкой в 1,5 трлн рублей и EBITDA в 300 млрд рублей позволяет чувствовать себя уверенно даже в условиях развязанной против нас информационной кампании». Группа выполняет все свои текущие обязательства своевременно и в полном объеме, все банки-партнеры высоко оценивают финансовую надежность группы в целом и ее отдельных компаний.

Группа заявляет о прекращении любых контактов с журналом Forbes до опубликования изданием опровержения и извинений редакции в связи с появившейся статьей. Для группы наша деловая репутация, позитивный имидж, высокая оценка деятельности группы бизнес-сообществом являются важнейшим активом. Поэтому мы оставляем за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации», — заявили представители группы «САФМАР».

Напомним, после публикации статьи в Forbes в редакцию издания обратился бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов. «Авторы материала объединили мои обязательства и потенциальные денежные требования ко мне как к бывшему владельцу и топ-менеджеру Бинбанка и «Рост-банка» с рыночным кредитным портфелем группы «Сафмар», — цитирует письмо РБК. — Я еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к группе «Сафмар» и ее обязательствам, как и группа «Сафмар» не имеет никакого отношения к моим обязательствам и потенциальным денежным требованиям, связанным с санацией принадлежавших мне банков». Он потребовал от Forbes прекратить «распространять недостоверные сведения».