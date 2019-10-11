Москва, , 10:32 — REGNUM Совокупный долг связанных с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым и его семьей компаний достиг почти 1 трлн рублей ($15 млрд), сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Отмечается, что крупнейшие кредиторы семьи Гуцериевых — банки «Траст» и Сбербанк. Значительная часть обязательств Гуцериевых — это долг перед «Трастом» (320 млрд рублей), который появился в результате санации Бинбанка и Рост Банка, однако сам бизнесмен не признает долг перед банком как свой, пишет издание.

Долг купленного Гуцериевым Афипским НПЗ Сбербанку составляет более 170 млрд рублей. Кроме того, Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Гуцериева кредит на сумму более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. Также структуры бизнесмена должны еще нескольким банкам, однако эти кредиты не превышают 10 млрд рублей в каждом.

«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн рублей — 970 млрд рублей», — пишет издание.

Напомним, Михаил Гуцериев начинал свою деятельность работником склада Грозненского горплодовощторга. Он создал первое на Северном Кавказе российско-итальянское предприятие по выпуску мебели «Чиитал», основал один из первых в стране кооперативных банков «Кавказ», и первую в России свободную экономическую зону для экономического благоприятствования предпринимателям «Ингушетия». Состояние бизнесмена оценивается в $5,65 млрд.

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