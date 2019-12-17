Сенатор США Марко Рубио 10 декабря призвал к принятию «проамериканской промышленной политики 21-го века» в своей речи в Университете национальной обороны в Вашингтоне, округ Колумбия. Рубио сказал, что необходимо стимулировать рост инвестиций в «стратегически важные отрасли» для противодействия Китаю, пишет Сун Гоую в статье для издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Читайте также: National Interest: зачем США срочно понадобился Маврикий?

Давайте на время отложим в сторону вопрос о том, поможет ли США проамериканская промышленная политика, поддерживаемая Рубио, справиться с ростом Китая. Само заявление сенатора отражает то, что Рубио плохо разбирается в экономической системе Китая, также как и в экономической системе США.

Рубио верит в то, что в США нет государственной или промышленной политики, направленной на поддержание американской промышленности, поэтому страна вынуждена участвовать в нечестной конкуренции с Китаем, который, по словам сенатора, проводит «промышленную политику». Фактически в США уже реализовали широкомасштабную промышленную политику, направленную на поддержку глобальной конкурентоспособности соответствующих отраслей и укрепление экономической гегемонии страны.

Марко Рубио

Хорошо известным примером являются сельскохозяйственные субсидии, которые получают американские фермеры. Правительство США ежегодно выплачивает около $25 млрд наличными фермерам и владельцам сельскохозяйственных угодий, согласно информации, размещенной на сайте ThoughtCo. Кроме того, Конгресс США утвердил «масштабный законопроект о фермерских хозяйствах, который предусматривает выделение более $400 млрд на субсидии для сельского хозяйства, реализацию программ по сохранению сельскохозяйственных земель, а также оказание продовольственной помощи», сообщило агентство Associated Press в декабре 2018 года. Благодаря правительственным субсидиям сельскохозяйственная отрасль США конкурентоспособна во всём мире.

Развязанная США торговая война против Китая привела к сокращению экспорта американской сельскохозяйственной продукции в Китай с почти $20 млрд в 2017 году до $9 млрд в 2018 году. Количество банкротств фермерских хозяйств в сентябре 2019 года выросло на 24%, а президент США Дональд Трамп выделил $28 млрд в качестве помощи фермерам, пострадавшим в ходе торговой войны. Объём оказался намного выше, чем фактические потери, понесенные фермерами.

Даже глобально конкурентоспособная финансовая индустрия США не смогла обойтись без государственных субсидий. В связи с финансовым кризисом 2008 года Конгресс США в октябре 2008 года одобрил выделение $700 млрд для поддержания финансовой системы. Во имя защиты финансовых рынков этот шаг фактически отменил нормальную конкуренцию среди участников рынка, исказил распределение финансовых ресурсов и предоставил государственную поддержку финансовому сектору страны на мировой арене.

Уолл стрит. Нью-Йорк. США

В рамках высокотехнологичной сферы США готовы вкладывать инвестиции в исследования и разработки. До того, как Китай объявил о своей программе «Сделано в Китае — 2025» в 2015 году, Национальный совет по науке и техники США при исполнительном аппарате президента в феврале 2012 года опубликовал «Национальный стратегический план по усовершенствованному производству», предусматривающий увеличение инвестиций и поддержку важных отраслей промышленности, включая такие области, как 3D-печать, «умное» производство и композитные материалы.

После того, как президент Трамп вступил в должность, он подписал распоряжения, призванные стимулировать развитие технологий искусственного интеллекта и квантовой информатики. Администрация Трампа стремится к новым космическим исследованиям, чтобы гарантировать то, что США одержат верх в глобальной конкуренции.

Читайте также: Foreign Policy: почему победа Джонсона очень важна для ЕС?

В отличие от промышленной политики других стран, направленной на повышение внутренней согласованности, политика США направлена на то, чтобы использовать мощь страны для удара по любой другой стране или компании, которые могли бы бросить вызов США в ключевых технологических секторах. Например, в области технологии 5G. Правительство США ополчилось против китайского технологического гиганта Huawei, чтобы выиграть время для разработки собственных технологий в сфере 5G.

Вышка сотовой связи

США безосновательно наносят удары по иностранным конкурентам, чтобы развивать собственные компании — это своего рода «инновационный подход» в сфере промышленной политики США.

Неважно, согласны вы с этим или нет, но у каждой страны есть собственная промышленная политика. Если одна страна считает, что другая страна проводит несправедливую промышленную политику, всегда можно обратиться в мировой апелляционный орган и урегулировать этот вопрос. Тем не менее совершенно недопустимо вести себя так, как Рубио, который закрывает глаза на промышленную политику США и называет страну жертвой.