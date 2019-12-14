14 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

У Соединенных Штатов проявилась прекрасная возможность заключить долгосрочный договор аренды с Маврикием. Это обеспечило бы стабильную и долгосрочную основу для военно-морской базы в Диего-Гарсии и, таким образом, послужило бы долгосрочным интересам Соединенных Штатов в регионе.

Максим Исаев, , 11:33 — REGNUM Сохранение военно-морской базы США на Диего-Гарсии, крупнейшем острове архипелага Чагос в Индийском океане, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и Маврикия. Данная военно-морская база имеет жизненно важное значение не только с точки зрения американских интересов в сфере безопасности, но и для стабильности и безопасности всего Индо-Тихоокеанского региона, пишет бывший постоянный представитель Маврикия при ООН Джагдиш Кунджул в статье для издания The National Interest.

Атолл Диего-Гарсия

Читайте также: Syndication Bureau: службы безопасности ЕС указывают на возможность кризиса

В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия у Великобритании. Но Международный Суд (МС) объявил британский контроль над архипелагом Чагос, включая Диего-Гарсию, незаконным. И МС, и Генеральная Ассамблея ООН потребовали, чтобы Великобритания прекратила свой контроль над архипелагом как можно скорее, и не позднее 22 ноября 2019 года. Срок истек, а Великобритания по-прежнему незаконно контролирует острова.

Бомбардировщики Rockwell B-1 ВВС США на острове Диего-Гарсия

Архипелаг Чагос был частью Маврикия, когда британцы незаконно разделили острова и создали новую колонию, известную как «Британская территория в Индийском океане». В ходе этого процесса британцы принудительно выселили жителей архипелага Чагос из их домов, переместив их на Маврикий и Сейшельские острова, не оказав им никакой поддержки.

По поручению Маврикия ООН обратилась в МС, самый авторитетный судебный орган в мире, в 2017 году. Ранее в этом году, 25 февраля, МС постановил, что Великобритания поступила незаконно, отделив архипелаг Чагос от Маврикия, поэтому деятельность ее колониальной администрации также является незаконной. Суд постановил, что Великобритания должна «как можно скорее прекратить управление архипелагом Чагос». Генеральная Ассамблея ООН поддержала выводы МС и потребовала, чтобы Великобритания исполнила решение суда.

Все эти события могут повлиять на будущее военно-морской базы на острове Диего-Грасия. Однако, поскольку Республика Маврикий разделяет многие опасения Вашингтона по поводу угроз безопасности в районе Индийского океана, она полностью привержена сохранению базы в качестве стратегического объекта США. Фактически, Маврикий готов заключить долгосрочное соглашение об аренде с Соединенными Штатами, которое будет выходить за рамки срока действия нынешнего договора об аренде с Великобританией (срок действия которого истекает в 2036 году). Маврикий публично заявил об этом обязательстве перед МС и Генеральной Ассамблеей ООН, а главное — непосредственно перед правительством США.

Такой договор обеспечит США долгосрочную стабильность. Великобритания оказалась в юридически неустойчивой ситуации. Постановление Международного Суда представляет собой серьезный удар по легитимности и авторитету британцев во всем мире, в том числе среди его партнеров по ЕС, многие из которых потребовали, чтобы Великобритания покинула архипелаг Чагос в течение шести месяцев. Действительно, дипломатическая изоляция Великобритании будет только нарастать.

Британский колониальный губернатор Сейшельских островов сэр Брюс Грейтбэтч наблюдал за депопуляцией чагосцев с архипелага Чагос

Читайте также: Syndication Bureau: смогут ли курды пережить предательство Запада?

С другой стороны, политические лидеры Маврикия придерживаются единого мнения по вопросу сильного постоянного присутствия США на Диего-Гарсии. Действительно, Маврикий стремится расширить партнерство с Соединенными Штатами. Благодаря наличию стабильной парламентской демократии и растущей рыночной экономики Маврикий можно рассматривать в качестве естественного и надежного регионального партнера как для Соединенных Штатов, так и для Великобритании. Маврикий разделяет озабоченность США по поводу терроризма, незаконного оборота наркотиков, контрабанды, торговли людьми, пиратства и других вопросов безопасности в регионе. Маврикий также долгое время был близким партнером Индии и ценит развитие более тесных стратегических связей между Индией и США.

Таким образом, у Соединенных Штатов проявилась прекрасная возможность заключить долгосрочный договор аренды с Маврикием. Это обеспечило бы стабильную и долгосрочную основу для военно-морской базы в Диего-Гарсии и, таким образом, послужило бы долгосрочным интересам Соединенных Штатов в регионе. Учитывая то, что Соединенные Штаты стремятся к обеспечению стабильности и безопасности Индо-Тихоокеанского региона, Маврикий готов стать надежным партнером Вашингтона в этом важном начинании.