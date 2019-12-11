Высокопоставленные чиновники ещё осенью начали призывать россиян прививаться от гриппа, а министр здравоохранения Вероника Скворцова поставила задачу в этом сезоне охватить вакцинацией от гриппа и ОРВИ 45% населения. Между тем в декабре 2019 года в пяти регионах России оказался превышен эпидемический порог по гриппу. ИА REGNUM проанализировало, кто зарабатывает на вакцинах от гриппа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Много денег

О вакцинации и заболеваемости

На днях Роспотребнадзор сообщил, что в пяти регионах России превышен эпидемический порог по гриппу и в целом начало расти число заболевших ОРВИ и гриппом.

Эпидемический порог по гриппу превышен в пяти регионах России

С ноября губернаторы различных регионов, федеральные чиновники уговаривают своих коллег и население прививаться. Например, новгородский губернатор Андрей Никитинпризвал «всех коллег, кто ещё не сделал прививку от гриппа, поторопиться», так как «болеть — некогда».

Mil.ru Вакцинация

В октябре министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в текущем периоде от гриппа и ОРВИ должны быть привиты не менее 45%. По данным Роспотребнадзора, на начало декабря этот показатель был перевыполнен — уже привиты 46,4% от численности населения. В целом прививки от гриппа получили более 68,13 млн человек. В 2018 году показатель был 70,8 млн человек. Минздрав РФ сообщил, что «поставка вакцин осуществлена Национальной иммунобиологической компанией с августа во все регионы страны».

За каждым социально значимым бизнесом, а вакцинопрофилактика именно бизнес, стоят конкретные фамилии. Рассмотрим подробнее.

Холдинг Ростеха

Упомянутый в сообщении Минздрава главный поставщик вакцин в регионы за бюджетный счёт — Национальная иммунобиологическая компания (Нацимбио) создана государственной корпорацией «Ростех» в 2013 году. По данным сайта госкорпорации, целью стало развитие производства иммунобиологических лекарственных препаратов. Для этого холдинг получил доли в двух фармпредприятиях — курганском заводе «Синтез» и научно-производственном комплексе «Форт», чьи мощности базируются в Рязанской области. Также Ростех стал исполнительным органом для «крупнейшего отечественного производителя иммунобиологических лекарственных препаратов НПО «Микроген». Производственные площадки госкорпорации выпускают в год более 250 млн упаковок разных медпрепаратов. Вакцины — один из основных сегментов.

«Холдинг и его предприятия содействуют обеспечению национальной иммунобиологической безопасности, поставляя почти 90% объёма вакцин национального календаря профилактических прививок (в натуральном выражении), бактериофаги для экстренной профилактики в зонах ЧC, а также вакцины, применяемые по эпидемическим показаниям — в том числе от клещевого энцефалита, бешенства и др», — уточняется на сайте.

Ivtorov Офис «Ростех» в Москве

«Нацимбио» также выполняет полномочия единственного поставщика вакцин, но при этом уже не полностью принадлежит госкорпорации. Существенная доля — в частных руках, но об этом подробнее далее.

Единственный поставщик вакцин

В отчёте Ростеха за 2018 год отмечается, что «в числе стратегических задач АО «Нацимбио» — четырёхкратный рост выручки с 2017 по 2025 год».

Выручка общества в 2014 году составила 3,1 млрд рублей, но тогда холдинг работал в основном в сегменте противотуберкулезных препаратов — здесь в госзакупках его доля составила 22%. Помимо этого, «Нацимбио» осуществляло 87% закупок медизделий и лекарств для системы ФСИН. В 2018 году выручка холдинга составила свыше 15,169 млрд рублей, чистый доход — более 166,9 млн рублей.

В октябре 2014 года холдинг учредил АО «Биомедика» для оптовой торговли фармацевтическими препаратами, медизделиями. В нём почти 40% на начальном этапе получило ООО «Производственное объединение «МикроМир» (единственный владелец сегодня Александр Зурабов, фирма специализируется на торговле пищевыми продуктами), ещё 15% — Светлана Ахапкина и 20% — Елена Серова (соучредитель ликвидированного ЗАО «Священный Байкал» из Бурятии). Доля «Нацимбио» была 25,01%. Через два года фирма была ликвидирована.

На сегодня активы единственного поставщика вакцин довольно разветвлённые. Уставный капитал «Нацимбио» — 2 528 376 000 рублей, гендиректор — Андрей Загорский (бывший директор двух на сегодня ликвидированных фирм — приморского ООО «Большой порт Зарубино» и ООО «Южякутуголь»).

Mosreg.ru Производство лекарств

По данным ЕГРЮЛ, холдинг в разные годы был соучредителем четырёх юрлиц, помимо «Биомедики». Две фирмы из «дочек» находятся на стадии ликвидации. В их числе — московское АО «Киров Плазма», созданное в марте 2017 года для торговли, с апреля 2019 года на ликвидации. Среди его соучредителей, помимо «Нацимбио» — ПАО «Фармстандарт» и «Кедрион. С.П.А» (Италия). Последнее в октябре 2019 года стало фигурантом письма Росздравнадзора, в котором ведомство предлагало отозвать ряд лекарств «в связи с выявлением риска использования при производстве данных серий указанных лекарственных препаратов инфицированной плазмы донора».

ПАО «Фармстандарт» было создано в 2006 году через преобразование ООО «Биовит», единственным учредителем выступила компания с Кипра «AUGMENT INVESTMENTS LIMITED». У общества есть 11 «дочек» в Москве, Владимире, Курске, работающих в основном в фармацевтической сфере, в числе совладельцев которых отметились и другие компании с Кипра. Например, «СЕНЕЛЛЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», «ВИРИОМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», «РЕДИЛЛИО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».

Ещё одна «дочка» «Нацимбио», которая с середины ноября 2019 года на стадии ликвидации, это созданное в марте 2016 года ООО «НИК Логистика». Его уставный капитал — 10 млн рублей, работает в сфере перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами.

Третья компания, где холдинг, созданный Ростехом, имеет долю, — торговое ООО «Фарм Эйд ЛТД», учреждённое в мае 2017 года. Второй совладелец с долей 51% — «ИШВАН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ПТЕ. ЛТД» из Сингапура. Уставный капитал ООО — 3 млн рублей, оно также имеет долю в торговом ООО «Фарм-медстекло». Вторым совладельцем последнего является компания с Кипра «Аросия Инвестментс Лимитед». Создано «Фарм-медстекло» в октябре 2017 года.

Blahovskaya Производство лекарств

Также «Нацимбио» имеет 25,01% доли в ООО «Форт», базирующемся в Рязанской области. Компания по основному виду деятельности — производитель фармацевтических субстанций. Уставный капитал — 400 млн рублей, директор — Павел Вандышев, численность сотрудников — более 450. Совладельцами компании, помимо «Нацимбио», являются Антон Катлинский (0,01%) — единственный владелец фармацевтического производителя ООО «Мегард Групп», которое также имеет в «Форте» 24,97% доли. Последний владелец с долей более 50% — это ООО «МФ-Форт». Данное общество создано в декабре 2017 года и на 100% принадлежит АО «Марафон Фарма».

Катлинский в 90-х годах работал главой одного из отделов Минздрава России, а потом несколько лет был замминистра здравоохранения РФ, на сегодня является советником гендиректора «Нацимбио».

По данным с сайта холдинга, в его состав входят ООО «Форт», АО «НПО «Микроген» и ОАО «Синтез».

"Вакцины поставляются АО «Нацимбио» в рамках реализации Национального календаря профилактических прививок. Вакцины для профилактики гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс» выпускаются компаниями, входящими в холдинг «Нацимбио», — НПО «Микроген» и ООО «Форт», — отмечается на сайте холдинга.

О зяте Лаврова

Говоря об активах «Нацимбио», стоит начать с ООО «Форт», а точнее с его крупного владельца — ООО «МФ-Форт», которое принадлежит АО «Марафон Фарма». Последнее — это фармацевтический субхолдинг Marathon Group. Cубхолдинг создан на базе крупных производственных предприятий «Форт», «Бентус Лаборатории» и аптечного оператора «Мега Фарм», управляющего сетями «А-Мега», «Да, здоров!» и «Азбука Life».

По данным с сайта группы, владельцем Marathon Group является Александр Винокуров. Он же указан заместителем председателя Совета директоров АО «Национальная иммунобиологическая компания». Винокуров женат на дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова — Екатерине и является сыном не последнего бизнесмена на рынке фармацевтики. Газета «Коммерсантъ» в 2014 году называла Александра и его отца Семена Винокурова, с 2006 по 2009 год возглавлявшего ГУП «Столичные аптеки», конечными бенефициарами швейцарской Genfa Global Laboratoires Biopharmaceutiques SA. Последняя имела в России «дочку» — ООО «Генфа», которая в октябре 2019 года была официально ликвидирована.

Сергей-лавров.рф Екатерина Лаврова с мужем

В феврале 2018 года глава Ростеха Сергей Чемезов и президент Marathon Group Александр Винокуров подписали акционерное соглашение, по которому в структуре «Нацимбио» 75% минус одна акция уставного капитала принадлежат Ростеху, а 25% плюс одна акция — Marathon Group. За это госкорпорации в лице «Нацимбио» передаётся 49% акций «СИА Групп» (российская фармацевтическая и дистрибьюторская компания), что принадлежали Marathon Group. Также отмечалось, что «Marathon Group получает опцион на право приобретения до 100% акций «Нацимбио» в случае утраты «Нацимбио» статуса единственного поставщика лекарственных препаратов и медицинских изделий».

ООО «Форт», входящее в «Нацимбио», — ведёт свою историю с 1999 года, а в 2012 году в деревне Ялтуново Рязанской области стартовало строительство биотехнологического производственного комплекса. Производственные мощности комплекса рассчитаны на 160 млн доз вакцины от пандемического и сезонного гриппа.

По итогам 2018 года выручка ООО составила более 3,388 млрд рублей, прибыль — 96,39 млн рублей.

О курганском заводе и «Микрогене»

Ещё один главный актив «Нацимбио» — это Курганское акционерное общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», работающее с 1958 года. Отмечается, что «каждая 10-я упаковка отечественных препаратов выпускается на «Синтезе».

На 30 сентября 2019 года, в курганском заводе «Нацимбио» принадлежало только 32,38% от уставного капитала, а 46,51% было за кипрской компанией Sinocom Investments Limited. Последняя связана с АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. В августе 2019 года свою долю кипрской фирме продала Marathon Group, владевшая контрольными пакетами в заводе более двух лет. Сумма сделки составила 11,8 млрд рублей.

Torange.biz Цена здоровья

В повестке вакцинации у «Синтеза» отдельное место. Завод производит ряд препаратов для снятия симптомов простуды и гриппа, спреи, сиропы от кашля и другую продукцию.

За 9 месяцев 2019 года выручка «Синтеза» выросла на 28% к такому же периоду 2018 года, составив 7,3 млрд рублей. Чистая прибыль была 0,8 млрд рублей (рост на 22%).

Третий актив «Нацимбио» — это АО «НПО «Микроген». В 2003 году Минздрав из остатков государственных фармпредприятий построил холдинг ГУП НПО «Микроген». Антон Катлинский некоторое время был его гендиректором.

Общество — производитель одной из основных вакцин против гриппа. Производителем вакцины «Совигрипп» числится актив холдинга из Уфы.

В АО входит сразу несколько компаний из разных регионов — «Вирион» (Томск), «Иммунопрепарат» (Уфа), «Аллерген» (Ставрополь), «Биомед» (Пермь), «ИмБио» (Нижний Новгород), Московское подразделение по производству бактерийных препаратов, Иркутское предприятие по производству бактерийных препаратов.

Акции «Микрогена» находятся в федеральной собственности и переданы в качестве имущественного взноса Ростеху.

«Предприятие насчитывает в своём портфеле 388 наименований лекарственных препаратов и производит более 70% от всего объёма выпускаемой отечественной иммунобиологической продукции», — отмечается на сайте «Микрогена» и уточняется, что в 2014 году доля компании в госзаказе на поставки вакцин из перечня нацкалендаря составила 53% в натуральном выражении.

По данным системы «Спарк», АО в Москве по объёму выручки занимает 853 место из 2 079 843. По открытым данным, АО является поставщиком в 34 госконтрактах на сумму более 1,537 млрд рублей и было заказчиком в 122 госконтрактах на сумму 731,2 млн рублей. При этом «Нацимбио» выступал для своего актива заказчиком в 16 контрактах почти на 906 млн рублей. Выручка «Микрогена» по итогам 2018 года превысила 9,115 млрд рублей, а прибыль — 1,278 млрд рублей.