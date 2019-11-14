Великий Новгород, , 16:46 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сделал прививку против гриппа, о чём сегодня, 14 ноября, сообщил своим подписчикам в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Призываю всех коллег, кто ещё не сделал прививку от гриппа, поторопиться. Болеть — некогда», — написал глава региона.

https://www.instagram.com/p/B42ETjHKujE/

По данным управления Роспотребнадзора по Новгородской области, «низкий уровень заболеваемости и отсутствие циркуляции вирусов гриппа в регионе сейчас позволяют безопасно сделать прививку и защитить себя от заболевания». К концу октября за бесплатные прививки (за счёт средств федерального бюджета) получили более 126 тыс. жителей региона — это 21,2% от общей численности населения области. Ещё 787 человек привиты за счёт средств работодателей.

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Новая партия вакцины против гриппа для иммунизации взрослого населения — 88,5 тыс. доз — направлена в медицинские учреждения региона 23 октября.

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Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в начале ноября оставалась на низком уровне: за неделю зарегистрировано 2759 заболевших ОРВИ, в 70% случаев болеют дети.

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