Москва, , 08:47 — REGNUM В России начало расти число заболевших ОРВИ и гриппом. По данным на 8 декабря превышение эпидпогорога зафиксировано в пяти субъектах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Так, незначительное превышение недельного эпидемического порога наблюдается в Орловской, Брянской, Псковской областях, Татарии и Алтайском крае.

В целом на территории России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в РФ от гриппа привиты более 68,13 млн человек (46,4% от численности населения).

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