Мы живём в эпоху, когда риск конфликта между державами продолжает нарастать. В число наиболее вероятных претендентов обычно входят Китай, восходящая держава, и США, бывшая доминирующая держава, которая в настоящий момент пребывает в относительном упадке. С другой стороны, говорят о возможном конфликте между Россией и НАТО под руководством США, пишет почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Но как насчёт третьего сценария? Партнёрство между Китаем и Россией может бросить вызов американской мощи. Американский политолог Збигнев Бжезинский предупреждал, что самым опасным сценарием для США станет «большая коалиция» Китая и России, «объединённая не идеологией, а взаимодополняющими обидами».

Kleinschmidt Збигнев Бжезинский

Сегодня я опубликовал доклад, в котором рассматриваются российские и китайские военные концепции XXI века, их взгляд на Запад и его военный потенциал, также риски, на которые готовы пойти Россия и Китай, чтобы вернуть себе так называемые утраченные территории, включая Тайвань и Украину. Также в докладе рассмотрены возможные ответные действия со стороны США, последствия для всего Запада в целом, включая Австралию, и характеристика возможных конфликтов.

Китай и Россия выстраивают всё более тесные двусторонние отношения, особенно в военной сфере. Если китайско-российское военное партнёрство продолжит развиваться, то это неизбежно приведёт к подрыву международного порядка в сфере безопасности, бросит вызов системе ориентированных на США альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что Россия и Китай сформируют официальный альянс, однако страны продолжают развивать своё стратегическое партнёрство. Россия и Китай экономически дополняют друг друга, они представляют собой континентальные ядерные державы и выступают в качестве доминирующих в военном отношении держав в своих регионах. Они считают, что нынешний беспорядок на Западе играет им на руку с геополитической точки зрения.

Итак, каковы шансы на то, что Пекин и Москва придут к выводу о том, что настало время бросить вызов Западу и воспользоваться его видимой слабостью? Китай и Россия прекрасно понимают, что собой представляет американская военная мощь, но они также знают о том, что США больше не пользуются бесспорным военным превосходством во всех сферах.

Mil.ru Солдаты на российско-китайских военных учениях

В последнее время Россия и Китай укрепили своё партнёрство, Москва расширила поставки военной техники в Китай. ВС обеих стран проводят совместные учения в Балтийском и Восточно-Китайском морях. В июле 2019 года китайские и российские ядерные бомбардировщики встретились в Восточной Азии и провели совместные провокационные операции в воздушном пространстве, на которое претендуют Южная Корея и Япония.

На фоне постепенного экономического спада в России и быстрого роста в Китае можно было ожидать, что Москва поддержит усилия Запада, направленные на то, чтобы сбалансировать деятельность Китая, и не станет подрывать их. Однако появились многочисленные свидетельства того, что Россия и Китай продолжают укреплять свои отношения, что явным образом может иметь негативные геополитические последствия для Запада.

Нет никаких сомнений в том, что наращивание военных возможностей обеих стран говорит о всё более серьёзной подготовке к конфликту с Западом. Стремительное развитие военного потенциала Китая и серьёзное реформирование ВС России происходят в тот момент, когда США не способны вести две крупные региональные войны одновременно. США стремятся сохранить благоприятную расстановку сил в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, но со временем США будет всё сложнее решать эту задачу, учитывая растущую мощь Китая в Азии и наращивание военной мощи России в Европе.

Запад вступает в период великого политического помрачения рассудка. Одержимость США самими собой и попытки сделать «Америку снова великой» открывают новые геополитические возможности для Китая и России.

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке — «Сделаем Америку снова великой»

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Возможные последствия для Австралии связаны не только с опасностями вооруженного конфликта с участием Китая и России против Запада. Ряд конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе может напрямую затронуть Австралию. И есть ещё одна важная проблема для Австралии: поставки современного российского оружия в Китай могут подорвать наши традиционные технологические преимущества. К растущему присутствию Китая и России в нашем регионе, имеющем первостепенное стратегическое значение, следует отнестись более серьёзно, особенно если Москва и Пекин начнут координировать свою деятельность.

Предупреждение Бжезинского о том, что самым опасным сценарием для безопасности США станет создание «большой коалиции» Китая и России, стремительно превращается в геополитический фактор.