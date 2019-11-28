28 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Внесение картелей в список террористических организаций может лишь нанести ущерб американо-мексиканским отношениям, создать дополнительные препятствия для мексиканского правительства в сфере борьбы с картелями, а также поспособствовать безрассудному интервенционизму в будущем.

Александр Белов, , 12:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может внести мексиканские наркокартели в список террористических организаций, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент Трамп заявил в интервью, опубликованном во вторник, 26 ноября, в интернете, что он планирует внести мексиканские наркокартели в список террористических организаций в связи с тем, что в результате их деятельности погибло большое количество американцев», — пишет издание The New York Times.

Внесение мексиканских наркокартелей в список террористических организаций является ненужным и потенциально опасным. Во-первых, у Трампа есть дурная привычка рассматривать каждую проблему как проявление терроризма, что в свою очередь может привести к дальнейшей милитаризации уже проигранной войны с наркотиками. Также данный шаг потенциально может открыть дверь для военного вмешательства в соседнюю страну, которое может привести к катастрофическим последствиям для людей, живущих по обе стороны границы. Нельзя сказать, что наши соседи будут счастливы, если США причислят наркокартели к террористическим организациям. По понятным причинам это будет воспринято как прелюдия к вмешательству во внутренние дела соседних стран.

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Подобные новости встревожили мексиканское правительство. Как сообщило издание The Washington Post, правительство Мексики выразило тревогу во вторник, 26 ноября, после того как президент Трамп заявил, что планирует причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям, поскольку данный шаг, по мнению мексиканских чиновников, может осложнить сотрудничество в области безопасности и негативно сказаться на двусторонней торговле.

«Мексика никогда не примет никаких действий, которые нарушают наш национальный суверенитет… Мы будем действовать решительно. Я обозначил нашу позицию США, а также направил нашу резолюцию по борьбе с транснациональной организованной преступностью», — заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Существует высокая вероятность того, что внесение картелей в список террористических организаций осложнит сотрудничество между США и Мексикой. В очередной раз жёсткая ястребиная позиция может нанести значительный вред и подорвать те усилия, которые США должны поддерживать. Подобная идея рассматривалась и ранее, но каждый раз от неё отказывались, потому что потенциальный ущерб значительно превысил бы возможные выгоды.

Бывший посол Мексики в Вашингтоне Артуро Сарухан отметил, что американское правительство может зайти очень далеко, включая даже ограничение отношений со страной, в которой находятся причисленные к террористическим группам картели, а также ограничение импорта. По словам Сарухана, бывшие президенты США Джордж Буш и Барак Обама рассматривали возможность включения мексиканских наркобаронов или картелей в список террористов, но когда они «осознали возможные экономические и торговые последствия для отношений между США и Мексикой», они отказались от подобной идеи. Бывший посол Мексики уверен, что данный шаг также мог бы нарушить двустороннее сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

Стена. США

Просто абсурдно ставить под угрозу сотрудничество с мексиканским правительством в борьбе с этими картелями ради того, чтобы повесить на мексиканских наркобаронов ярлык террориста. Трамп и раньше озвучивал подобные идеи в отношении картелей. Как отметил журналист Андрес Оппенгеймер, включение картелей в список террористических организаций отвлекло бы ресурсы от подлинной борьбы с терроризмом. Кроме того, картели не совсем соответствуют определению террористических организаций. Да, имеют место некоторые совпадения в тактике преступных организаций и террористических групп, но это не одно и то же.

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На практике США ничего не получат. Внесение картелей в список террористических организаций может лишь нанести ущерб американо-мексиканским отношениям, создать дополнительные препятствия для мексиканского правительства в сфере борьбы с картелями, а также поспособствовать безрассудному интервенционизму в будущем.

Не каждая преступная организация является террористической, и не каждую проблему в сфере безопасности нужно рассматривать через призму борьбы с терроризмом. Внесение наркобаронов в список террористов принесёт гораздо больше проблем, чем пользы, а также испортит наши отношения с Мексикой без каких-либо веских на то причин. Если Трамп сделает это, он совершит серьёзную ошибку.