28 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Складывается впечатление, что некоторые американские политики до сих пор не избавились от мышления времён Холодной войны. Однако ситуация в XXI веке отличается от той, которая имела место в период Холодной войны.

Максим Исаев, , 12:42 — REGNUM На фоне опасений США о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei может получить доступ к секретной информации и передать её правительству КНР, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил в воскресенье, 24 ноября, что «Германия до сих пор не ввела бойкот» в отношении Соединённых Штатов, несмотря на то, что в 2013 году Агентство национальной безопасности США прослушивало телефон канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет Ли Цинцин в статье для издания The Global Times.

Статуя Свободы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление Альтмайера вызвало приступ истерики у посла США в Германии Ричарда Гренелла, который отметил, что приравнивание действий правительства США к действиям Коммунистической партии Китая является «оскорблением» для американских солдат, которые «помогают обеспечить безопасность Германии», а также для «миллионов американцев, которые привержены сильному западному альянсу». Гренелл также подчеркнул, что между Китаем и США «нет морального равенства».

Ричард Гренелл

Прежде всего, нужно сказать, что замечания Гренелла являются оскорбительными для Китая и 1,4 млрд граждан КНР. Слова американского посла содержат дискриминацию по отношению к другим ценностям, расе и цивилизации. Действительно, нельзя сравнивать Китай с гегемонистским и непоследовательным американским правительством, придерживающимся двойных стандартов. В этом смысле Китай и США неравны.

Гренелл также оскорбил и выразил презрение в адрес Германии и Европейского союза, поставив европейские страны перед выбором: США или Китай. Ранее Вашингтон также заставлял ЕС делать выбор по тем или иным вопросам, что полностью противоречит интересам Европейского союза. Всё большее количество стран убеждаются в том, что США придерживаются двойных стандартов: распространяют необоснованные опасения в отношении компании Huawei, но при этом сами же шпионят за своими европейскими союзниками. Со временем все меньше стран будут следовать за США.

Соединённые Штаты продолжат настойчиво преследовать Huawei по всему миру. Однако, как показывает реакция со стороны Германии, результаты для США могут оказаться не столь оптимистичными. Во время съезда Христианско-демократического союза Германии, проходившего 22−23 ноября, Меркель заявила, что Германия не должна ограничивать деятельность той или иной компании из-за политических проблем. Действительно, страны должны больше внимания уделять объективным факторам, таким как технологическая безопасности и стандарты, которых придерживаются компании, а не идеологии или различию политических систем.

Несмотря на провокацию со стороны американского правительства в отношении КНР и ЕС, Китай полон решимости продолжить развитие отношений с Европейским союзом. Например, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон 6 ноября заявили о своей поддержке скорейшего заключения амбициозного инвестиционного соглашения между Китаем и Европейским союзом. Многие лидеры из стран Центральной и Восточной Европы выразили желание углубить сотрудничество с Китаем. Как заявила Меркель в 2017 году, ЕС должен взять свою судьбу в собственные руки.

Встреча канцлера Германии Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Париже Bundesregierung.de

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Китай никогда не требовал от ЕС, чтобы он последовал за КНР и начал борьбу с США. Именно Вашингтон пытается направить европейские страны против Китая. Американское правительство не должно превращать ЕС в поле битвы китайско-американских споров. Это оскорбительно для ЕС.

Складывается впечатление, что некоторые американские политики до сих пор не избавились от мышления времён Холодной войны. Однако ситуация в XXI веке отличается от той, которая имела место в период Холодной войны, сегодняшний Китай не похож на Советский Союз, существовавший десятилетия назад. Китай не представляет угрозы для других стран. Китай и Европейски союз — это жертвы гегемонии Соединённых Штатов и протекционизма, ни КНР, ни ЕС не могут смириться с крахом многосторонней системы. Столкнувшись с заявлениями и политикой американского правительства, Китай и Европейский союз должны объединить свои усилия для поддержания свободной и открытой глобальной инвестиционной среды для ответа на предстоящие вызовы.