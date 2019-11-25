Самообложение в Татарии: изъять последнее у обнищавшего пенсионера?
В Татарии 24 ноября 2019 года референдумы по вопросу самообложения прошли сразу в 19 поселениях, в декабре они намечены ещё по 33 территориям республики. В регионе сложилась совершенно циничная картина — пока власти тратят бюджетные средства на банкеты и праздники, подавая для гостей мусс из икры, лосось с каперсами да камамбер с клубникой, в сельской глубинке пенсионерам предлагают скинуться на содержание кладбищ, ремонт дорог, благоустройство территорий, а также водоснабжение и прочие нужды. И так из года в год, уже семь лет. ИА REGNUM проанализировало, на что в этом году предлагают скинуться нищающему населению.
Справка: самообложение — разовые взносы на различные местные нужды, решение по которым принимается на референдуме, используют в Татарии с 2013 года. Население не особо активно несёт деньги, хотя результаты референдумов чаще всего показывают, что большинство «за» то, чтобы самообложиться. В 2015 году кабинет министров РТ даже предлагал ввести штрафы для неплательщиков — до 2,5 тыс. рублей, но инициативу забраковали на фоне протеста жителей региона, и она ушла под сукно. Но то в одном, то в другом поселении пытаются привлекать к административной ответственности тех, кто не хочет платить добровольный взнос, аргументируя статьей 2.6 КоАП РТ («Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления»). Дело в том, что референдум по вопросу, взимать или нет взнос, проводится по принципу: если большинство выступило за, то платить будет и то меньшинство, которое против.
Интерес местной власти к самообложению понять можно. На каждый собранный с населения рубль республиканский бюджет добавляет ещё четыре. В свете вечного дефицита районной казны, муниципалитеты видят в этом решение. Жители же напоминают, что и так платят налоги, то есть местные нужды уже покрываются за их счёт, а тут снова «дай» звучит из властных коридоров. И звучит оно на фоне снижения доходов.
По данным Татарстанстата, за первое полугодие 2019 года реальные располагаемые денежные доходы жителей региона снизились почти на 1%. Если же брать отдельно пенсионеров, то в республике периодически наблюдается картина, когда стоимость минимального потребительского бюджета пожилого жителя выше, чем средняя пенсия. Минимальный бюджет — это самый минимум средств, который требуется на то, чтобы просто выжить. К примеру, при «бюджете» пенсионера на второй квартал 2019 года в 13,9−14 тыс. рублей, в зависимости от пола, средняя пенсия на начало июля была 13,8 тыс. рублей. И, несмотря на то, что это почти в два раза больше прожиточного минимума (второго параметра, что даёт статистика), до «бюджета» слегка не дотягивает. И вот на фоне этой картины муниципальные власти предлагают самообложиться, проявляя избирательную забывчивость, когда указывают льготников-освобожденцев от взноса.
Что произошло с реальными доходами жителей Татарии за полгода?
Напомним, 19 ноября 2019 года первые референдумы прошли в двух поселениях республики — Черемшанском и Верхнеуслонском. В первом явка была выше 50%, и референдум признали состоявшимся, во втором она составила 45,5%, потому референдум не состоялся. В Черемшане голосовали за то, чтобы скинуться по 1 тыс. рублей на разные нужды в 2020 году, в том числе на содержание и благоустройство кладбищ. Льготниками назначили солдат-срочников, студентов-очников, инвалидов первой группы и пенсионеров после 80 лет (это с учётом средней продолжительности жизни в Татарии — до 75 лет). В Верхнем Услоне льгот не дали никому, а скидываться предложили по 400 рублей.
Кладбища обустроят за счёт нищих пенсионеров: референдумы в Татарии
24 ноября было более активным. Референдумы прошли сразу в 19 поселениях, но ЦИК Татарии пока не сообщил общие итоги по явке.
В преддверии дня голосования депутаты Госсовета Татарии провели круглый стол, где обсудили вопрос самообложения. Отмечалось, что в целом местные референдумы состоятся в 54 поселениях и 33 муниципальных районах, сходы — в 2323 населённых пунктах и 826 поселениях во всех районах. В настоящее время уже состоялось 792 схода.
«В последнее время в республике ведётся большая работа в рамках самообложения, облик наших сел и деревень меняется на глазах», — заявил зампредседателя Госсовета Марат Ахметов, который назвал механизм самообложения «эффективным инструментом не только благоустройства, но и повсеместного вовлечения граждан в процесс решения вопросов местного значения».
Мотивируют на участие власти жителей весьма странным способом — мол, если гражданин вложил хоть один «свой рубль», то будет «очень бережно относиться к результатам совместного труда». То есть вливания в виде налогов в бюджет в представлении Ахметова — это уже не «свой рубль»?
Назвали на встрече и некоторые цифры. За пять лет, с 2013 по 2018 год, из республики в районы в рамках самообложения выделили 4,2 млрд рублей. За прошлый год жители отдали в бюджеты сельских поселений 220 млн рублей, в 2019 году — 242 млн рублей (регион добавил ещё свыше 1 млрд рублей).
Уточнили на круглом столе и то, что апробированная в республике «схема самообложения начала внедряться в 34-х других регионах России». Регионы не назвали. Перечислены были и самые активные в Татарии районы. В Кукморском районе жители фактически строят и ремонтируют за свой счёт дороги, содержат кладбища, устанавливают светильники на улице, обновили пожарные гидранты, а в Алексеевском районе за счёт своего кошелька решают вопрос с очисткой дорог от снега зимой. Глава Лебединского поселения этого района Юрий Тюкарев сообщил, что «зимой всегда была проблема с очисткой дорог от снега», а «благодаря поддержке сельчан купили трактор, и дороги теперь всегда чистые».
Отличился и бывший мэр Зеленодольска Александр Тыгин, к которому в бытность его градоначальником имели многочисленные претензии жители аварийного фонда. Став депутатом, Тыгин предложил в вопросе самообложения применять кнут, то есть штрафные санкции.
«Референдум — высшая форма изъявления власти народа. Кто не хочет заплатить добровольно, может оплатить штраф. Такая возможность есть», — цитирует депутата издание «Бизнес-онлайн».
Реакция жителей не заставила себя долго ждать:
А главным вопросом населения к власти был: «Где отчётность в общем доступе можно посмотреть, как потрачены предыдущие сборы по самообложению?«
Референдумы-2019
На что же в 2020 году планируют собирать с сельчан от 150 рублей до 5 тыс. рублей?
Так, в городе Арске предложено скинуться по 300 рублей всем, кроме инвалидов первой группы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, для которых «сделали скидку», предлагая сдать 100 рублей. Тратить собранное будут на замену и установку уличных светильников, устройство оснований и ограждений контейнерных и бункерных площадок твердых бытовых и коммунальных отходов и подъездных путей к ним на отдельных улицах Арска и одного из сёл, а также дорожную деятельность и пожарную безопасность.
В Буинске льгот не предоставили никому. Скидываться предложено по 500 рублей на строительство тротуаров. В посёлке городского типа Камское Устье скинуться должны будут на устройство дорог, в том числе подъезда к кладбищу, по 300 рублей все, кроме многодетных семей, студентов-очников. Пенсионеров, в числе льготников, снова нет.
В городе Мамадыше также собирают по 300 рублей на устройство тротуаров, благоустройство пляжа и обустройство мест массового отдыха в посёлке Северный. От платежа освободить предложено инвалидов первой группы, участников и вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, узников концлагерей, репрессированных, многодетных семей с пятью и более детьми. Тут же возникает вопрос к мамадышским властям: «А много ли вы пенсионеров на пляже видели?»
В городском поселении Рыбно-Слободское также предложено по 300 рублей внести на обустройство, содержание улиц, парков и скверов, дорожную деятельность и остановочные павильоны. Льготники — студенты-очники, инвалиды первой группы, участники и вдовы участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В Актанышском сельском поселении, входящем в одноимённый район, которым руководит бывший министр образования Татарии Энгель Фаттахов, к сбору предложено 500 рублей. Освободят от них лишь студентов-очников, инвалидов первой и второй группы, да ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Собранные средства планируют направить на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, дорожную деятельность, организацию в границах поселения электро‑ и водоснабжения населения, водоотведение.
Схожие картины наблюдаются и в других поселениях, где прошли референдумы. Полного освобождения для пенсионеров не дало ни одно из них, в число плательщиков автоматически попадает и малоимущее население. Странная математика: в ряде районов Татарии пенсионерами считают только тех, кто достиг 75−80 лет, а если же тебе пока лишь 74 года, то будь любезен открыть кошелёк. В Тукаевском районе поступили ещё циничнее — дали 50% «льготу» на платёж для «одиноких престарелых граждан». Они в случае признания референдума состоявшимся должны будут внести по 250 рублей.
Для справки: на эти деньги в Татарии пенсионер может купить 1 кг сахара, буханку хлеба, десяток яиц, 1 кг макарон и немного мяса птицы. Вместо этого продуктового набора он должен оплатить установку систем видеонаблюдения в парке села Бетьки, обкос травы на кладбище, ремонт систем водоснабжения, водоотведения, посадку и вырубку зелёных насаждений, содержание пожарного депо и пожарной машины и прочие нужды.
Богатые Сабы Минниханова
Отдельно ото всех стоит рассматривать референдумы в Сабинском районе, которым свыше 18 лет руководит брат главы Татарии Раис Минниханов. Один референдум здесь уже прошёл — в Шеморданском поселении предложили по 300 рублей внести на обустройство детской площадки в деревне Кырбаш с благоустройством территории, проектирование реконструкции сетей водоснабжения в селе Мичанбаш, содержание мест захоронения в селе Шемордан, ремонт автодорог местного значения в селе Шемордан и устройство пешеходных дорог в том же селе. Платить будут все. Льготников нет.
Следующий референдум в Богатых Сабах Минниханова пройдёт 1 декабря 2019 года в районном центре. Здесь также забыли о льготах, предлагая сдать по 300 рублей на ремонт дорог, устройство и ремонт тротуаров, ремонт, благоустройство и содержание родников и мест захоронений в поселке городского типа Богатые Сабы и деревне Средние Сабы, монтаж наружного освещения, проектирование строительства сетей водоснабжения и посадку деревьев.
При этом исполком Сабинского района на начало декабря 2019 года объявил аукцион на поставку материалов для украшения новогодней ёлки и центральной площади в п. г. т. Богатые Сабы, на что планируется потратить почти 72 тыс. рублей. А более 381,4 тыс. рублей готовы потратить на монтаж светового праздничного оформления одной из улиц, которое демонтируют уже после 15 января 2020 года.
Помимо этого, в октябре 2019 года тот же исполком провёл два аукциона на посадку тюльпанов, с начальной ценой 305,8 тыс. рублей и 171,93 тыс. рублей. И это далеко не все траты районного бюджета на нужды, которые сложно назвать первоочередными на фоне самообложения пенсионеров и других малоимущих категорий.