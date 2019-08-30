Казань, , 09:06 — REGNUMТатарстанстат обнародовал данные по доходам населения республики за первое полугодие 2019 года. Реальные денежные доходы указывались с ростом на 0,5% относительно данных за тот же период 2018 года, но реальные располагаемые денежные доходы, то есть скорректированные на индекс потребительских цен и после вычеты обязательных платежей, они упали на 0,9% к тому же периоду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным статистики, объем денежных доходов населения в 2019 году был 762 691,7 млн рублей против 725 103 млн рублей годом ранее. На душу населения за рассматриваемый период приходилось 32 605 рублей.

Напомним, при прожиточном минимуме на второй квартал 2019 года в целом по региону 9450 рублей у пенсионеров он 7742 рубля, детей — 9373 рубля, трудоспособного населения — 10 085 рублей. При этом такой показатель как минимальный потребительский бюджет, устанавливаемый также ежеквартально для оценки потребности жителей, чтобы поддерживать физическое состояние, от этих данных отличается разительно. Общий показатель стоимости «бюджета» — 15 772 рубля. Относительно первого квартала он вырос на 1,5%, а относительно того же периода 2018 года — на 5,3%. При этом для трудоспособного населения в зависимости от пола он был следующим: для мужчины — 17 429 рублей, женщины — 18 190 рублей. Для детей в зависимости от пола и возраста он составил от 9,2 до 15,5 тыс. рублей, пенсионеров в зависимости от пола — 13,9−14 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость минимального бюджета для пенсионеров в первом полугодие обогнала средние пенсии. Последние составили 13,8 тыс. рублей.

Читайте также: Средняя пенсия по Татарии отстала от «минимального бюджета»…снова