Недавно в СМИ появились тревожные новости об изменении климата, согласно которым к 2050 году огромные полосы густонаселённых территорий окажутся под водой, при этом многие города будут просто «стёрты» с лица земли. Подобные сообщения появились в The New York Times и многих других средствах массовой информации, в основу которых легла статья учёных из некоммерческой организации Climate Central. Однако СМИ кое в чём не разобрались, пишет датский экономист, эколог и общественный деятель Бьорн Ломборг в статье для издания Project Syndicate.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Читайте также: NYT: оборонные подрядчики «подложили свинью» ВС США

Исследование, опубликованное в прошлом месяце в Nature Communications, указывает на то, что прошлые оценки возможного повышения уровня моря оказались неверными. Другими словами, уязвимость к повышению уровня моря была недооценена. Это очень важно.

Высокая вода в ночной Венеции

Но СМИ использовали эти данные для того, чтобы создать антиутопическое видение 2050 года. Например, издание The Times опубликовало ужасающую картину, на которой показано, что южный Вьетнам «практически полностью исчезнет», потому что окажется «под водой во время прилива». В The Times читателям рассказали о том, что «более 20 млн жителей Вьетнама — почти четверть населения — проживают на территориях, которые будут затоплены». Издание предупредило, что с подобными последствиями могут столкнуться по всему миру.

Эта новость стала вирусной. Ученый-климатолог Питер Калмус сказал, что когда-то его беспокоило то, что его могут назвать «паникёром», но подобные новости заставили его согласиться с подобной характеристикой. Однако СМИ не упомянули о том, что сегодняшняя ситуация на юге Вьетнама практически идентична прогнозируемой на 2050 год.

Люди, живущие в дельте реки Меконг, буквально живут на воде. Эта область была заселена в течение нескольких поколений, потому что она невероятно плодородна, и со временем люди смогли защитить землю с помощью дамб. В провинции Анзянг на юге Вьетнама с помощью дамб защитили практически всю равнинную местность. Фактически южный Вьетнам находится «под водой», также как и большая часть Нидерландов, где большие участки суши, включая Схипхол, один из самых загружённых аэропортов мира, находятся ниже уровня моря во время прилива. В Лондоне почти миллион человек живёт на территории, расположенной ниже отметки прилива. Но никто в Нидерландах, Лондоне или дельте реки Меконг не нуждается в подводном снаряжении, потому что человечество создало инфраструктуру, которая защитила его от наводнений.

Жизнь на реке Меконг. Вьетнам

Авторы исследования Climate Central во введении специально указали, что в своём исследовании они не учитывают «береговую защиту». Подобные исследования подходят для академических изданий, но СМИ поступили глупо, использовав полученные данные для того, чтобы подкрепить заявления о «20 млн человек под водой». Фактически исследование показывает, что 110 млн человек во всём мире уже находятся «под водой», но почти все из них хорошо защищены от наводнений. Суть здесь заключается в торжестве человеческой изобретательности и его возможностей к адаптации.

К 2050 году, по словам авторов исследования, ещё 40 млн человек будут жить на территориях, которые окажутся ниже отметки прилива, в результате чего общее количество людей в мире, которые проживают на подобных территориях, достигнет 150 млн. Другие исследования ясно указывают на то, что мы сможем защитить практически всех из них от наводнений. Согласно оценкам Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, общее воздействие всех негативных факторов глобального потепления в 2070-х годах будет эквивалентно потере обществом 0,2−2% дохода, однако к тому времени стандартные сценарии ООН предполагают, что мы окажемся на 300−500% богаче. Таким образом, наличие ещё 40 млн человек, проживающих на территориях, расположенных ниже отметки прилива, представляет собой лишь незначительное увеличение данной проблемы, связанной с изменением климата, которую, как показывает предыдущий опыт, мы вполне способны будем решить, особенно учитывая то, что мир будет гораздо богаче и устойчивее.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Затопление территории

Читайте также: Foreign Policy: американский способ ведения войны стремительно устаревает

Когда мы читаем сообщения ведущих мировых СМИ, нам нужно видеть общую картину. Смертность от природных катаклизмов — наводнений, ураганов, лесных пожаров, экстремальных температур и периодов засухи — за последние 100 лет снизилась на 95%. Кроме того, несмотря на постоянные заявления о том, что глобальный климатический кризис выходит из-под контроля, с 1990 года в процентном отношении к ВВП сумма расходов, вызванных экстремальными погодными условиями, продолжает снижаться. Тревожные сообщения СМИ, которые искажают факты о повышении уровня моря, опасны, потому что они пугают людей и подталкивают политиков к принятию чрезмерно дорогих мер по сокращению выбросов парниковых газов. Реальное решение проблемы состоит в том, чтобы вывести беднейших людей мира из нищеты и защитить их с помощью необходимой инфраструктуры.