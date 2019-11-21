21 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

По сути, военнослужащие просто хотят убедиться в том, что их оборудование готово к выполнению поставленных задач. Что произойдёт, если техника сломается в условиях, когда не будет возможности связаться с подрядчиком? Пентагон увязнет в грязи, боясь нарушить условия гарантийного обслуживания?

Александр Белов, , 12:20 — REGNUM Несколько лет назад я оказалась на южнокорейском поле по колено в грязи, недоверчиво смотря на одного из морских пехотинцев, который пытался объяснить мне, почему он не смог починить сломанный генератор. Нам нужен был генератор во время совместных военных учений США и Южной Кореи. Я не привыкла к тому, чтобы морской пехотинец оправдывался за неэффективно выполненную работу, однако его ответ меня просто ошеломил: «Из-за условий гарантийного обслуживания, мэм», пишет офицер по вопросам тыла Корпуса морской пехоты США Элли Экман в статье для издания The New York Times.

Обслуживание оружия

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В то время я не слышала о «праве на ремонт» и не знала, что эта гражданская концепция может затронуть и мою службу в армии. Идея права на ремонт заключается в том, что вы (или выбранная вами третья сторона) должны иметь возможность отремонтировать то, что вам принадлежит, а не обращаться в компанию, которая продала вам товар. Нередко вам приходится отказываться от самостоятельного ремонта (например, iPhone), потому что это может привести к аннулированию гарантии. Так, фермеры во многих американских штатах добиваются права на самостоятельный ремонт сельскохозяйственной техники, который они не могут произвести из-за отсутствия специального диагностического оборудования, программного обеспечения или инструментов, которыми располагает только компания-производитель.

Американский солдат за работой Army.mil

Помимо сломанного генератора в Южной Корее, я также припомнила случай, когда работала в отделе технического обслуживания на Окинаве, Япония. Тогда мы упаковывали двигатели и отправляли их подрядчику в США, чтобы тот произвёл ремонтные работы, потому что этого требовали условия контракта. Весь процесс занял несколько месяцев.

Каждый раз, когда морские пехотинцы отправляли двигатели подрядчику, они лишали себя возможности отработать на практике навыки, которые им могли бы однажды пригодиться на поле боя, где на поддержку со стороны подрядчиков особо рассчитывать не приходится. У морских пехотинцев есть возможность изготовить детали самостоятельно с помощью токарных и фрезерных станков, а также 3D-принтеров, но это оборудование часто просто простаивает на складах вместе со сломанной военной техникой. Несмотря на отсутствие оригинальных деталей, нам не разрешают изготавливать детали самостоятельно, потому что это противоречит «инструкциям».

Насколько сильно распространена эта проблема в самых могущественных вооружённых силах мира? И чем это грозит военным, которые должны выполнять поставленные задачи в самых суровых и враждебных условиях, если у них не окажется необходимого опыта или инструментов для ремонта своей техники?

Армия США в боевых условиях

Данная проблема имеет множество причин, начиная с изменений, произошедших в экономике США, а также законах и правилах, принятых в рамках реформирования военных закупок, заканчивая Федеральной торговой комиссией. Что касается вооружённых сил, то министерство обороны США в период с 1940-х по 1970-е годы вложило значительные средства в многочисленные исследования и разработки и, несомненно, имело право на ремонт разработанного им же оборудования. В последующие годы большая часть исследований и разработок сместилась в коммерческий сектор, который в настоящий момент проводит всё больше исследований в сфере передовых технологий.

В конечном итоге парадигма «права на ремонт» претерпела некоторые изменения, а министерство обороны было вынуждено согласиться на условия гарантийного обслуживания и контракты, которых ранее Пентагон мог избежать. Всё это произошло благодаря изменениям в сфере финансирования исследований и разработок, изменениям в сфере регулирования, а также отсутствию конкуренции.

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В будущем «право на ремонт» будет играть ещё более существенную роль, поскольку на смену устаревшим машинам и системам придёт новое оборудование со сложной электронной начинкой. Уже возникают ситуации, когда одному только производителю известно, как отремонтировать сложное оборудование.

Солдаты армии США и Афганистана заняты ремонтом двигателя

К счастью, Федеральная торговая палата внимательно следит за данной проблемой, решением проблемы которой могла бы стать защита всех американцев, будь то фермеры, владельцы iPhone или Пентагон, от обременительных условий контрактов.

По сути, военнослужащие просто хотят убедиться в том, что их оборудование готово к выполнению поставленных задач. Что произойдёт, если техника сломается в условиях, когда не будет возможности связаться с подрядчиком? Пентагон увязнет в грязи, боясь нарушить условия гарантийного обслуживания?