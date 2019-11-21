На прошлой неделе, 15 ноября, президент США Дональд Трамп помиловал трёх военнослужащих США, которых обвинили в совершении военных преступлений. Несмотря на то, что президент, несомненно, имеет все законные полномочия на помилование военнослужащих, мы считаем, что он совершил ошибку в данном конкретном случае, пишут генерал-полковник армии США в отставке Бенджамин Фрикли и бывший посол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений Джон Клинт Уильямсон в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Несмотря на то, что мы работали в разных сферах — один из нас командовал войсками США в Ираке и Афганистане, а другой был профессиональным прокурором и — мы разделяем общую заинтересованность в сохранении системы военной юстиции, правил, которые легли в её основу, а также той роли, которую эти два элемента сыграли в превращении вооружённых сил США в наиболее эффективную боевую силу в мировой истории. Подобные помилования и предыдущие беспрецедентные вмешательства Трампа в судебный процесс по данным делам подорвали принципы, которые долгое время служили основой для наших вооружённых сил.

Американские солдаты

В 1863 году, в разгар гражданской войны, тогдашний президент США Авраам Линкольн попросил Франца Либера, профессора права и бывшего прусского военного офицера, иммигрировавшего в Соединённые Штаты, подготовить проект того, что впоследствии станет первым всеобъемлющим кодексом поведения для вооруженных сил в военное время. Сам Либер многое поставил на карту с точки зрения того, как к солдатам будут относиться противоборствующие силы. У него было два сына, один из которых сражался на стороне США, а другой — на стороне Конфедеративных Штатов Америки. В результате один из сыновей погиб, а другой был тяжело ранен в ходе конфликта.

Кодекс Либера породил идею о том, что, несмотря на то, что война всегда сопряжена со смертью и разрушениями, следует предпринять усилия для того, чтобы сделать её более гуманной, особенно для тех, кто наиболее уязвим во время конфликта: гражданских лиц, раненых и военнопленных. В последующие десятилетия Соединённые Штаты играли ведущую роль в продвижении международного соглашения, устанавливающего правила войны. В результате были приняты Гаагская и Женевская конвенции. Самым большим сторонником принятия этих правил были американские военные, которые признали ценность принятия законов, которые обеспечили бы защиту американских сил, оказавшихся в уязвимом положении.

С тех пор, как президент Линкольн принял свод правил поведения армии на поле боя, вооружённые силы США всегда строго придерживались правил и законов, регулирующих их поведение и в значительной степени гарантирующих то, что наши войска останутся одними из самых дисциплинированных в мире. В начальный период своей карьеры военнослужащие всех подразделений вооруженных сил изучают законы и правила войны. Они знают о том, что и неправильно, и незаконно участвовать в действиях, которые совершали другие, менее скрупулёзные армии, включая изнасилования, грабёж, пытки, нападения на гражданское население.

Американский солдат в Ираке

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Часто трудно принять правила, которые наши противники не соблюдают, и в течение последних полутора веков мы вели ряд войн против врагов, которые презирали любые законы войны. Но в ходе борьбы с нацистской Германией мы ведь не превратились в нацистов. В настоящее время мы ведём борьбу с террористами, которые убивают ни в чём не повинных гражданских лиц. Однако мы не можем позволить себе стать такими же, как они. От таких врагов нас отличают наши ценности, наши фундаментальные убеждения, наша приверженность принципу верховенства права.

Подорвав систему военной юстиции, которая обеспечивает соблюдение этих руководящих принципов, президент не сможет укрепить наши вооружённые силы. Санкционируя незаконное поведение, он ставит под угрозу безопасность наших войск, давая нашим противникам зеленый свет для одинаково жестокого обращения с мужчинами и женщинами, которые достойно служат в наших вооружённых силах. Действия президента поощряют недисциплинированность и противоречат нашим ценностям как нации — ценностям, которые объединили военнослужащих, принадлежащих к различным расам, этническим группам, культурам и религиям, в единую высокоэффективную военную силу. Его действия могут только ослабить нас и укрепить наших врагов.