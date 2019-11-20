20 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

По правде говоря, индийское производство просто ещё не готово к конкуренции со стороны. Это связано с неспособностью правительства провести жёсткие реформы у себя дома. Объём промышленного производства в Индии в течение нескольких лет оставался неизменным и составил 15% ВВП, несмотря на попытки увеличить эту долю.

Максим Исаев, , 12:25 — REGNUM В конце октября 2019 года Индия решила отказаться от участия в крупной торговой сделке — Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), которое могло включить в свой состав 16 стран и охватить таким образом 40% мировой экономики. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о своём решении на саммите ВРЭП в Бангкоке в начале ноября. По его словам, в ходе переговоров не были рассмотрены «нерешенные проблемы» Индии, пишут Харш В. Пант и Нандини Сарма в статье для издания The Foreign Policy.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Нетрудно понять, почему Индия воздержалась от участия в торговом соглашении. С одной стороны, у Индии есть торговый дефицит с 11 из 15 других членов ВРЭП. Принимая это во внимание, в самом начале переговоров Индия предложила создать трёхуровневую структуру для поэтапного отказа от торговых пошлин в отношении импортных товаров. Например, Индия могла бы обеспечить первоначальное снижение торговых пошлин в отношении 65% товаров, импортируемых из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), затем Индия могла бы поэтапно сократить свои пошлины в отношении ещё 15% импорта в течение следующих 10 лет. Пошлины в отношении импорта из Японии и Южной Кореи, с которыми Индия уже подписала торговые соглашения, могли бы сократиться на 62,5%. Для остальных членов ВРЭП, включая Китай, который к настоящему моменту не заключил соглашение о свободной торговле с Индией, торговые пошлины сократились бы на 42,5%.

Нарендра Моди Narendra Modi

Столкнувшись с жёсткой оппозицией, в 2017 году Индия предложила либерализовать пошлины в отношении 74% товаров из Китая, Австралии и Новой Зеландии, а также в отношении 86% товаров, поставляемых другими членами ВРЭП. Но страны АСЕАН и другие члены ВРЭП по-прежнему требовали, чтобы Индия пошла на более серьёзные уступки и взяла на себя обязательство в будущем снизить торговые пошлины на 92% товаров, поставляемых из всех стран-участников. Кроме того, в 2019 году Индии указали на то, что она также должна согласиться на немедленную отмену импортных пошлин в отношении более одной четверти товаров после присоединения к ВРЭП. При этом, есть сомнения по поводу того, смогут ли полученные выгоды компенсировать расходы, связанные с членством Индии во ВРЭП.

Будучи страной, в которой действуют одни из самых высоких торговых пошлин по сравнению с остальными членами ВРЭП, Индия оказалась бы в числе тех стран, которым пришлось бы сделать самые крупные сокращения, чтобы уменьшить пошлины до нуля. Неясно, компенсирует ли полученная выгода размер понесённых убытков. Согласно отчёту аналитического правительственного центра NITI Aayog, закупки индийского экспорта были больше связаны с изменениями доходов в других странах, чем с изменение цен на сами товары в результате торговых уступок. Само по себе снижение пошлин странами-членами ВРЭП не гарантирует значительного увеличения импорта индийских товаров по всему региону.

На индийском предприятии ILO Asia-Pacific

Ещё одна важная проблема для Индии заключалась в том, что ей пришлось бы открыть свой рынок для Китая, ещё одного члена ВРЭП, что привело бы к образованию потока дешёвых китайских товаров в страну и вытеснению товаров индийского производства. Торговый дефицит Индии с Китаем составляет около 50% от общего размера торгового дефицита страны. И этот разрыв значительно увеличился с момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Индия справедливо была обеспокоена тем, как именно вторая волна открытости скажется на нынешнем торговой дефиците, который возник даже при отсутствии соглашения о свободной торговли с Китаем.

Чтобы защитить свою внутреннюю промышленность от более дешёвого импорта, особенно из Китая, Индия начала переговоры с членами ВРЭП о создании механизма, который предусматривал бы автоматическое восстановление защитных пошлин при достижении определённого порога, согласованного членами ВРЭП. Индия хотела создать систему, которая работала бы автоматически, чтобы немедленно сдержать любой возможный ущерб для её экономики. Однако стороны не достигли соглашения по данному вопросу.

Последний спорный вопрос был связан с инвестициями и правами в сфере интеллектуальной собственности. Индия возразила против создания спорного механизма урегулирования споров, который позволил бы зарубежным транснациональным компаниям бросить вызов местным индийским законам. Члены ВРЭП также выдвинули предложения, которые выходили за рамки правил ВТО в отношении интеллектуальной собственности, включая требование об эксклюзивности данных, которые касаются защиты данных клинических испытаний, которые регулирующие органы требуют для подтверждения эффективности нового лекарственного средства. Данное требование повредило бы одному из основных экспортных товаров Индии: непатентованным фармацевтическим препаратам. Также требования ВРЭП могли негативно сказаться на доступе к недорогим непатентованным лекарствам в Индии.

Индия имеет 15 действующих региональных торговых соглашений. Согласно отчету NITI Aayog, подписание каждого торгового соглашения привело к расширению двусторонней торговли, но импорт значительно увеличился по сравнению с экспортом. В свою очередь, Индия не получила никаких выгод от прошлых соглашений. Вот почему многие индийские бизнесмены и представители сельского хозяйства настороженно относятся к возможности присоединения Индии к ВРЭП.

Индийский парк информационных технологий Himanth 199

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По правде говоря, индийское производство просто ещё не готово к конкуренции со стороны. Это связано с неспособностью правительства провести жёсткие реформы у себя дома. Объём промышленного производства в Индии в течение нескольких лет оставался неизменным и составил 15% ВВП, несмотря на попытки увеличить эту долю.

Учитывая текущее состояние экономики Индии, темпы роста которой оказались одними из самых медленных за последние несколько лет, решение правительства имеет смысл с точки зрения краткосрочной защиты страны от внешних потрясений. Однако, если страна хочет добиться большего в долгосрочной перспективе, Индия должна воспользоваться возможностью реформировать свою внутреннюю политику и упорядочить свои существующие соглашения о свободной торговле, чтобы оказаться в более выгодной позиции.