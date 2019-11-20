20 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Китай стремится переписать глобальные правила, чтобы поддерживаемые государством китайские компании могли доминировать в промышленных секторах Азии, Африки и ЕС. США отреагировали на это разжиганием торговых войн, которые привели только к экономическому ущербу. С другой стороны, торговое соглашение между ЕС и Японией показало, что существует более позитивный и способствующий росту путь вперёд.

Максим Исаев, , 12:22 — REGNUM Если не учитывать географию, то Япония и ЕС ещё никогда не были так близки. На фоне возникшей напряжённости в трансатлантических отношениях, а также вызовов со стороны Китая, которые представляют проблему, но также могут открыть новые возможности, ЕС продолжает поиск союзников и единомышленников в Тихоокеанском регионе, и с этой точки зрения, нет никого лучше Японии, пишет бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в статье для издания Project Syndicate.

Евросоюз и Япония Черкасский Андрей © ИА REGNUM

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Отношения между ЕС и Японией выходят за рамки простых интересов. Это отношения, основанные на общих ценностях свободы, демократии и открытых рынков. Сегодня эти ценности находятся под угрозой. Соединённые Штаты решили заключить сделку с миром, а не возглавить его, в то время как Китай бросает вызов демократии в регионе и переписывает международный свод правил, предназначенный для поддержания мира и глобальной стабильности.

Китайский контейнеровоз Hummelhummel

Оказалось, что столкнувшись с китайским ревизионизмом и глобальным отступлением США от своих обязательств, ЕС не хватило геополитической силы и единства, чтобы примерить на себя мантию Соединённых Штатов как защитника основанного на правилах многостороннего порядка. Поэтому ЕС нужны такие друзья, как Япония, и сейчас пришло время активизировать двусторонние отношения.

К счастью, ЕС и Япония уже заложили важную основу. Их недавнее соглашение о свободной торговле, наряду с развивающимся стратегическим партнёрством, направило чёткий сигнал изоляционистам. Около 74 тыс. компаний из ЕС занимаются экспортом товаров и услуг в Японию, а 550 тыс. жителей европейского блока работают на японские фирмы. Таким образом, торговое соглашение, подписанное между двумя из четырех крупнейших мировых рынков, позволит укрепить взаимовыгодные отношения.

Европа и Япония должны теперь опереться друг на друга посредством совместных инициатив в областях, представляющих интерес для обеих стран. Так, можно выделить четыре области: глобальная торговля, нормы регулирования в цифровой сфере, инвестиции в страны Африки и развитие коммуникаций в Азии.

Одной из первых в числе проблем стоит Всемирная торговая организация (ВТО), которая нуждается в серьёзной реформе. Действительно, основные принципы ВТО полны здравого смысла, несмотря на противоположные заявления некоторых мировых лидеров. Но сама организация нуждается в обновлении перед лицом попыток со стороны Китая переписать глобальные правила, чтобы поддерживаемые государством китайские компании могли доминировать в промышленных секторах Азии, Африки и ЕС. США отреагировали на это разжиганием торговых войн, которые привели только к экономическому ущербу. С другой стороны, торговое соглашение между ЕС и Японией показало, что существует более позитивный и способствующий росту путь вперёд.

Японский морской порт Кобэ 663highland

Фактически, именно взаимность должна лечь в основу всех торговых и инвестиционных отношений ЕС. Мы хотим торговать с Китаем, но на справедливых и равных условиях. Мы не станем наивно смотреть на то, как Китай скупает стратегические активы и технологические ноу-хау, чтобы усилить своё влияние в некоторых европейских странах. В ЕС мы только начинаем осознавать этот риск.

Что касается правил в цифровой сфере, то ЕС и Япония согласовали стандарты в отношении потока данных. Стороны договорились о «достаточности мер», обеспечивающих свободный поток данных, а также позволяющих гражданам контролировать свои личные данные.

В ближайшие несколько десятилетий на фоне дальнейшего распространения технологий искусственного интеллекта, технологий распознавания лиц и мобильных сетей 5G, проблемы в данной сфере могут стать существенными. В XIX веке тот, кто контролировал моря — контролировал весь мир. В нынешнем столетии миром будет править тот, кто устанавливает глобальные цифровые нормы — и это должны сделать демократические страны. ЕС и Япония оказались в нужное время в нужном месте. Они оказались на переднем крае формирования выгодных глобальных стандартов.

В этой связи ЕС должен принять предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который призвал использовать соглашение, достигнутое между ЕС и Японией в сфере регулирования потока данных, в качестве «золотого стандарта», который мог бы послужить основой для глобального соглашения. Британское правительство также работает над собственным вариантом подобного соглашения, которое будет действовать в период после Брексита. Это может создать критическую массу, которая позволит привлечь США к решению данного вопроса. Демократические страны должны воспрепятствовать тому, чтобы Китай перекодировал интернет в соответствии со своими авторитарными методами.

Синдзо Абэ Kremlin.ru

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ЕС пытается стать более суверенным игроком в мире, в котором европейский блок оказался зажатым между двумя конкурирующими великими державами. На фоне серьёзных геополитических препятствий в ЕС раздаются призывы к восстановлению бастионов «Крепости Европы» с опорой на протекционизм и сокращение стратегической роли. Но должно произойти обратное. ЕС не будет суверенной, если не сможет объединить вокруг себя единомышленников для защиты общих интересов.

Я уже давно говорю о том, что Япония является важным партнёром ЕС в глобальной борьбе за свободу и демократию. В период, когда я занимал должность генерального секретаря НАТО, я был горд подписать соглашение о партнёрстве с Абэ. Для меня это было больше, чем просто соглашение. Это был знак того, что демократии должны объединиться в борьбе против самодержавия. Сегодня расширение нашей взаимной дружбы между ЕС и Японией имеет важное значение для демократического мира.