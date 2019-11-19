Год назад в единый день голосования сразу 26 регионов России обрели новых глав. Среди избранных в сентябре 2018 года и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В середине ноября 2019 года из краевых СМИ стало известно о визите силовиков в компанию, которую связывают с супругой губернатора. ИА REGNUM проанализировало бизнес-активы губернаторской семьи.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

Об интересе силовиков

Вчера, 18 ноября 2019 года, хабаровские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили об обысках в одной из коммерческих компаний Дальнего Востока, работающей в сфере продажи лома чёрных металлов. Интерес следователей объяснили доследственной проверкой по вопросу использования «серых» схем возмещения НДС. Есть данные, что проверяется версия о создании цепочки из 40−50 фирм для искусственного завышения стоимости перепродаваемого лома.

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Также 19 ноября 2019 года замгендиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козловсообщил порталу «Хабаровский край сегодня», что два дня назад сотрудники правоохранительных органов были на заводе «Амурсталь» и запросили некоторые документы, которые были предоставлены. Козлов также уточнил, что завод работает в прежнем режиме.

Хабаровские СМИ сообщают об обысках в компании супруги губернатора Фургала

Визиты силовиков в вотчину Фургала не первые. В марте 2019 года стало известно об обысках в хабаровском правительстве. Обыски, прошедшие в кабинетах высокопоставленных чиновников 18 марта, объяснили расследованием уголовных дел в лесной сфере, по которым ущерб составил почти 10 млрд рублей.

В правительстве Хабаровского края подтвердили факт обысков

Спустя десять дней хабаровские СМИ сообщили о повторном визите силовиков в здание правительства.

Ещё в апреле Фургал на одной из пресс-конференций заявил, что его «заказали», связав с этим «заказом» критику в свой адрес, чем удивил экспертов. Политолог Даниил Ермилов отметил, что на деле в регионе идёт «обычная критика определённых действий губернатора, имеющая место во всех регионах страны».

Тем более и критиковать Фургала есть за что. К апрелю, когда он уже более полугода занимал свой пост, в регионе наблюдалась кадровая чехарда на самых высоких постах, а предвыборные обещания вдруг трансформировались. Например, если до выборов он говорил, что достойная зарплата хабаровского врача — это 84 тыс. рублей «на руки», то после избрания сумма в 47 тыс. рублей уже стала «достойной зарплатой».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Губернатор Хабаровского края Фургал уверен в том, что его «заказали»

Экономические итоги региона также говорят сами за себя. За девять месяцев 2019 года индекс промышленного производства составил 98,2% к такому же периоду 2018 года, а размер долга по зарплате, наоборот, вырос — с 116 млн рублей до 119,5 млн рублей. Также в агросекторе наблюдался спад по ряду позиций. Упали и реальные доходы хабаровчан — на 1,6% в первом полугодии. И на этом фоне увеличиваются ежегодные расходы на аппарат губернатора Хабаровского края, которые составят 11,899 млн рублей.

Экономика Хабаровского края продолжает падение, долги растут

Активы Фургала

В экономике региона не всё гладко. А как обстоят дела с активами самого Сергея Фургала?

В декларации о доходах за 2018 год, избранный в конце сентября в губернаторы, Фургал (тогда ещё депутат Госдумы) указал сумму 5 465 355,07 рубля, три земельных участка (от 1 до 2,5 тыс. кв. м), два жилых дома — 328,1 и 627,2 кв. м, две квартиры — 29,9 и 76,9 кв. м, два автомобиля — TOYOTA LEXUS LX570 и TOYOTA LAND CRUISER. Доход супруги, исходя из декларации, составил всего 735 351,71 рубля. Она также владеет автомобилем TOYOTA LAND CRUISER, жилым домом на 66,2 кв. м и двумя квартирами — 52 и 47,7 кв. м. В 2017 году доходы Сергея Фургала составляли 4 655 269,32 рубля, доходы жены — 465 тыс. рублей.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Все, что нажито непосильным трудом

Губернатор Хабаровского края Фургал в 2018 году заработал 5,5 млн рублей

По данным ЕГРЮЛ, хабаровским губернатором в разные годы было соучреждено четыре юрлица, два из которых на сегодня ликвидированы. В их числе — АНО «Футбольный клуб «Миф-Хабаровск», который просуществовал два года (2006−2007-й) и был учреждён совместно с бизнесменом Николаем Мистрюковым. Последний владеет долями в восьми компаниях Хабаровского края, работающими в сферах недвижимости, обработки лома металлов. Помимо совместных с четой Фургал компаний, Мистрюков — единственный владелец ООО «Хабаровский электросталеплавильный завод», учреждённого в декабре 2011 года.

Также Сергей Фургал был совладельцем ООО «Модерн-Сити» (финансовое посредничество). Компания была создана им совместно с Валерием Сухоносовым и Вадимом Ковшаром (совладелец ТСЖ «Калинки») в мае 2007 года, а ликвидирована в марте 2009 года. Сухоносов на сегодня соучредитель пяти юрлиц, в числе которых федерация лёгкой атлетики Хабаровского края, фонд защиты предпринимательства и личности «Альфа-ДВ», хабаровская региональная общественная организация «Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», ООО «Родник» (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием).

Но больший интерес, конечно, представляют две действующие компании в статусе обществ с ограниченной ответственностью, долями в которых до сих пор владеет хабаровский губернатор.

Это две компании, которыми руководит Николай Мистрюков — ООО «Дальпромснаб» и ООО «Алькума». Первая компания принадлежит Фургалу (доля — 25%), Мистрюкову (доля — 25%) и Павлу Бальскому (доля — 50%). Последний вошёл в состав владельцев в феврале 2017 года. ООО учреждено в конце мая 2003 года, уставный капитал — 20 тыс. рублей, работает в сфере аренды и управления собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом. До 29 марта 2019 года «Дальпромснаб» было единственным владельцем ООО «Митекс», учреждённого в октябре 2003 года и работающего в этой же сфере, что и «Дальпромснаб». С марта его единственный владелец — директор Галина Алейникова (бывшая совладелица ООО «Бояр», ликвидированного в 2012 году).

Duma.gov.ru Сергей Фургал

Вторая действующая фирма, где Сергей Фургал и два других бизнес-партнера, что и в «Дальпромснабе», владеют долями в тех же пропорциях — ООО «Алькума». Оно создано в августе 2000 года в Хабаровском крае (село Мичуринское), занимается предоставлением прочих услуг для бизнеса.

Про «Дальпромснаб» известно, что в 2014 году фирма владела участком площадью 7 788,2 кв. м на Матвеевском шоссе, 51А в Хабаровске. По данным публичной кадастровой карты, на сегодня участок с этим кадастровым номером оценивается в 16 980 534,58 рубля кадастровой цены. Он предназначен под нежилое здание лесопильного цеха.

Судя по всему, между бизнес-партнёрами не всё гладко. В конце января 2019 года Павел Бальский дважды обращался с иском к ООО «Дальпромснаб». В первом иске он просил обязать компанию «предоставить документацию, связанную с деятельностью общества за период с 08.02.2017 по 22.11.2018 год». Ответчик доказал, что предоставил все документы, и в иске было отказано. Второй иск был связан с тем же вопросом, его оставили без рассмотрения. К «Алькуме» Бальский также предъявлял схожие требования в 2019 году, иск оставили без рассмотрения.

Совместные с Фургалом активы — не единственное имущество Бальского. Он — владелец долей ещё в четырёх компаниях, в том числе тех, что связывают с супругой Фургала. Также Павел Бальский выступал соучредителем ЗАО «Группа Сахо». Последнее создано в 2004 году в Москве совместно с ЗАО «Сибирский аграрный холдинг» (Новосибирск, ликвидировано в 2009 году) для деятельности в области права и бухгалтерского учета. Также Бальскому принадлежит полиграфическая компания в Москве — ООО «Ангажемент».

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Доли владельцев обоих компаний («Алькума» и «Дальпромснаб») в залоге у банка по кредиту от 2017 года. Помимо этого, доли Фургала с 20 ноября 2018 года находятся в доверительном управлении ООО «Скрап Фар Ист». Данная компания учреждена 18 ноября 2010 года для обработки отходов и лома драгоценных металлов. Её владельцы — директор Георгий Гельфер (доля — 98%) и Артём Михеев — владелец иркутского ООО «Спецтехремонт», созданного в августе 2010 года для оптовой торговли отходами и ломом.

С ноября 2018 года ООО «Скрап Фар Ист» также единственный владелец хабаровского ООО «Амурметалл-ресурс» (г. Вяземский). Последнее создано в июле 2005 года для добычи и первичной обработки известняка и гипсового камня, её уставный капитал — 18,176 млн рублей. Директор с марта 2017 года — Виктор Карнюшин.

К слову, Мистрюков в 2005—2006 годах имел совместный бизнес (базу отдыха) с Олегом Андросовым, который на сегодня владеет активами в сфере обработки отходов и лома черных металлов. Той, в которой представлены и компании Ларисы Стародубовой. Принадлежащее Андросову ООО «Гефест-Хабаровск» было учреждено 26 февраля 2019 года.

«Железная» бизнес-леди

Лариса Стародубова, чьи данные полностью идентичны данным супруги хабаровского губернатора, ведущая совместный бизнес с деловыми партнёрами Фургала, имеет в своём активе доли в четырёх компаниях в Хабаровском крае. А регион получения её личного номера налогоплательщика — Приморский край.

ООО «Торэкс-Хабаровск» создано для производства стали в слитках в июле 2016 года. Помимо Стародубовой (доля — 25%, находится в управлении ООО «Скрап Фар Ист»), 25% владеет Николай Мистрюков и 50% — АО «Армада». Последнее учреждено в Москве в сентябре 2013 года Иваном Манохиным для специализированной оптовой торговли. В том же году Манохин создал «Техстройпром» с тем же назначением.

Компания «Торэкс-Хабаровск» является единственным владельцем ООО «Амурметалл-литьё», учрежденного в Комсомольске-на-Амуре в апреле 2006 года для литья стали. Директор этой компании с сентября 2017 года — Владимир Поддымников (экс-владелец двух ликвидированных в Новосибирске компаний).

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Ещё одна компания, где Стародубова имеет долю в 50% (вторая половина принадлежит Мистрюкову), — ООО «Диалог». Она учреждена для консультирования в вопросах коммерческой деятельности за месяц до избрания Фургала губернатором (27 августа 2018 года). Доля Стародубовой с 17 июня 2019 года в управлении уже упомянутой «Скрап Фар Ист».

Третья компания — ООО «Управляющая компания «Амурсталь». Доля супруги Фургала (25%) в управлении всё той же компании с декабря 2018 года. ООО создано 15 мая 2017 года для деятельности головных офисов. 25% доли в фирме владеет Мистрюков, а 50% — Бальский. Уставный капитал компании — 2 млн рублей.

Тут стоит добавить, что в начале 2017 года единственный на Дальнем Востоке электросталеплавильный завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре был продан с торгов единым имущественным лотом. Покупателем стала компания «Торэкс-Хабаровск». Цена сделки в рамках тендера — 2 466 903 000 рублей. К тому моменту ОАО «Амурметалл» было банкротом и находилось под конкурсным производством. Банкротные процедуры в отношении юрлица продолжаются до сих пор. К примеру, 14 ноября 2019 года хабаровский арбитраж по требованию госкорпорации «ВЭБ.РФ» наложил арест на имущество бывшего конкурсного управляющего завода Михаила Котова (в ноябре 2018 года освобождён от должности) на сумму свыше 2,368 млрд рублей и запретил госорганам осуществление регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества. К Котову предъявлено требование о причинении «убытков в сумме 60 144 838,64 доллара США».

Возвращаясь к Ларисе Стародубовой, отметим, что ей также принадлежит 25% доли в ООО «Сталком» (в доверительном управлении с 20 ноября 2018 года), где она также является директором. Совладельцы всё те же — Мистрюков и Бальский. Компания создана в апреле 2006 года, уставный капитал — 40 тыс. рублей, ООО работает в сфере обработки отходов и лома чёрных металлов.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Успех

В марте 2015 года «Сталком» и «Торекс» создали ассоциацию «Дальневосточная некоммерческая организация переработчиков лома и отходов чёрных и цветных металлов, утилизация транспортных средств». Президент — Геннадий Савочкин. Последний также директор ООО «Строитель», созданного в 2008 году для работы в сфере обработки отходов и лома чёрных металлов, которым владеет Екатерина Малофеева.

Братья Фургала: депутаты и бизнесмены

Братья хабаровского губернатора также не последние люди на Дальнем Востоке. Вячеслав Фургал — депутат Законодательной думы Хабаровского края (избран в 2010 году), Алексей Фургал был депутатом одного из созывов Законодательного собрания Амурской области (в документах избиркома числился индивидуальным предпринимателем), а в дальневосточных СМИ позднее фигурировал как гендиректор ООО «Спецпроект». Юрий Фургал в марте 2009 года, будучи директором обособленного подразделения ООО «Амурский Чермет», был избран в депутаты Зейского городского Совета народных депутатов Амурской области.

Старший сын Фургала — Антон — в 2014 году также выдвигался и в депутаты Заксобрания, и в городские депутаты Хабаровска, но не избрался. В открытых источниках до 2016 года он числился индивидуальным предпринимателем.