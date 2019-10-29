Хабаровск, , 04:24 — REGNUM Хабаровский край по итогам 9 месяцев 2019 года продолжил демонстрировать падение по экономическим показателям. Суммарный индекс промышленного производства составил 98,2% к аналогичному периоду прошлого года, выросли долги по зарплате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Задолженность по заработной плате выросла со 116 млн рублей до 119,5. По данным 9 месяцев 2019 года сократилось производство сельскохозяйственной продукции: молока, свинины, других продуктов. Регион не в состоянии обеспечить себя продуктами питания и вынужден покупать их в других регионах. Собственная обеспеченность продовольствием составляет всего 15% от потребности. Не хватает зерна, мяса, молока и яиц.

Реальные денежные доходы жителей края, по данным Хабаровскстата, в первом полугодии 2019 года сократились на 1,6%.

Решение губернатора Сергея Фургала о лишении налоговых преференций крупного добывающего бизнеса нарушило все имевшиеся ранее договорённости между бизнесом и властью. Это вполне может привести к тому, что бизнес начнёт уходить в соседние регионы, где налоговые льготы существуют. Однако и губернатор, и краевая дума убеждены, что поступили правильно, поскольку, по их мнению, налоговые преференции превышают ту отдачу, которую получает бюджет. К тому же власти рассчитывают, что, лишив крупный добывающий бизнес налоговых льгот, они смогут хоть как-то поправить дела с неснижающимся госдолгом региона, который замер на отметке близкой к 52 млрд рублей и не снижается уже давно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Хабаровскстата, в Хабаровском крае по состоянию на 1 октября 2019 года рост безработицы составил 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.