Хабаровск, , 14:19 — REGNUM Ряд средств массовой информации Хабаровского края 18 ноября сообщили об обысках, которые, по их данным, прошли в компании «ТОРЭКС», занимающейся заготовкой и обработкой отходов и лома черных металлов. Как пишет ИА «Восток-Медиа», следственные действия были связаны с подозрениями в использовании теневых схем возмещения НДС.

По версии источников изданий, в Хабаровском крае была создана целая цепь из 40−50 фирм, задачей которых было искусственное завышение стоимости перепродаваемого лома. «Комитентом указывалось ООО «ТОРЭКС», которое по бумагам являлось собственником экспортируемого груза», — сообщает, в частности, «АмурПресс».

«Источники считают, что в Хабаровске продолжится чистка чиновничьих рядов без оглядки на ранги, чины и покровителей», — добавляет «ТранссибИнфо».

Местные СМИ и телеграм-каналы связывают компанию «ТОРЭКС» с супругой губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — Ларисой Стародубовой. Согласно базе данных ЕГРЮЛ, Стародубовой Ларисе Павловне действительно принадлежит 25% долей в ООО «ТОРЭКС», зарегистрированном в Хабаровске. Ещё 25% долей принадлежат Николаю Мистрюкову, которого называют другом Сергея Фургала.

В 2018 году выручка компании составила 17,7 млрд рублей. При этом губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задекларировал доходы своей супруги за 2018 год в размере 735 тысяч рублей.