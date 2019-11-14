В ходе состоявшегося 14 ноября совещания с «силовиками» Александр Лукашенко поставил вопрос об оплате Россией охраны совместной с Белоруссией границы, а также условий пребывания в Белоруссии граждан России. Сумму новой «компенсации» он не назвал, хотя вопрос давно прорабатывался на уровне Совбеза и к такому публичному заявлению обоснованная калькуляция должна быть готова.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко сделал своё заявление на следующий день после возвращения из Австрии, где рассказывал об «общем доме» Белоруссии и ЕС. До этого он неделю отдыхал и лечился в ОАЭ, набираясь сил перед финалом президентской кампании. Именно в контексте удержания власти становятся понятны многие телодвижения белорусского лидера, бессменно правящего с 1994 года и по-прежнему считающегося на Западе диктатором.

На совещание 14 ноября с докладом прибыли председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо и госсекретарь Совбеза Станислав Зась. Они доложили о взаимодействии Белоруссии и России в пограничных вопросах.

Президентская пресс-служба сообщила: «В 1995 году Белоруссия и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлевался каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Белоруссии и России. Ранее Александр Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами».

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

На самом деле Союзное государство было образовано позже, и пресс-секретарю белорусского лидера Наталье Эйсмонт пора бы задуматься, юбилей какой даты будет отмечаться в декабре с участием её шефа.

«Пограничное ведомство Белоруссии просто в разы эффективнее работает на совместных границах, — рассказал Лукашенко руководителям Совбеза и Госпогранкомитета. — Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника — Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть».

Лукашенко забыл или не желает признавать, что совместные границы Союзного государства — это не только участки на юге и западе Белоруссии, но вся граница — включая Арктику, Калининградскую область, Дальний Восток и другие участки формально союзной границы, где нет и никогда не было ни одного пограничника из Республики Беларусь. Заявление про «в разы эффективнее» в этом контексте звучит откровенно нелепо.

Затем белорусский лидер стал бросать камни в огород ФСБ, регулярно отлавливающей следующих из Белоруссии грузинских воров и прочих нелегалов из-за того, что формально союзная республика по «многовекторной» сущности своего нынешнего политического курса стала любезной «и нашим, и вашим».

Securitylab.ru ФСБ

Лукашенко подал это так, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу. «То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос».

К сожалению, Лукашенко не привёл ни единого примера или хотя бы статистики по иностранцам, которых при наличии российской визы и в целом полном порядке с документами не пропустили в РФ через смоленский участок «прозрачной» границы с Белоруссией. Здесь очевидно эхо одностороннего «безвиза», введённого Минском для привлечения денег от въезда иностранных туристов. Проблеме не первый год, но её нынешняя интерпретация похожа на фантазию усталого от жизни человека, плохо информированного или неадекватно воспринимающего объективную реальность.

Явно наигранным выглядело «недоумение, почему так происходит, тем более россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они». Наигранным, но вполне органично смотрящимся на фоне лживого потока госагитпропа постсоветской республики, который при освещении всего, что связано с Россией, давно руководствуется принципом «или плохое, или ничего».

«Общее пространство Белоруссии и России. Нет, говорят: «Возвращайся обратно и заезжай через Латвию». Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Обвинения серьёзные, и Москва просто обязана на них дать обстоятельный ответ, без всяких «смягчающих» формулировок. Как говорят в таких случаях дипломаты — «ответить зеркально». Формат задан Минском, и на кону не только репутация ФСБ, но и Кремля.

Kremlin .ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Далее под сурдинку пересмотра российско-белорусского договора о границе Лукашенко поднял ещё один давний, как выражаются в Минске, «набивший оскомину» вопрос о борьбе с контрабандой из Белоруссии. Следующая пространная цитата из сообщения епархии мадам Эйсмонт становится понятной в контексте сообщений Россельхознадзора.

Читайте новости сюжета: Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию

«Грузовики, следующие через Белоруссию в Россию, выстраиваются для досмотра, и не только пограничного: и таможенного, и фитосанитарного, и прочего. Как так? — удивился Александр Лукашенко. — Общая граница, договорились… Под Брестом эту машину вывернули наизнанку — знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать. Это ненормально. Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать».

Трогательная забота Лукашенко о повторном досмотре грузовика из Евросоюза похожа на задетое личное — как будто в посольство Белоруссии в Москве фурами везут «настоящие белорусские польские яблоки» или легендарные «белорусские креветки». Польские издания давно установили, кто из окружения белорусского лидера может быть заинтересован в контрабанде продовольствия из ЕС, турецкого легпрома и прочего «контрабаса».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Грузоперевозки

При этом Лукашенко было трудно удержаться от прозрачного намёка на вымогательство взяток с российской стороны: «Зачем? Лишние взятки? Мы же знаем, как они работают, я президента России информировал об этом».

Эти слова он проговорил в присутствии госсекретаря Совбеза Станислава Зася, зама которого весной посадили в тюрьму КГБ по обвинению в получении взятки. Зась должность сохранил, хотя в развитых европейских странах криминал такого рода заканчивается отставками более высокопоставленных фигур. Относительно недавно Лукашенко лично комментировал «президентскому пулу», как начальник президентской охраны, им же назначенный на должность замгоссекретаря Совбеза, давно брал взятки. Поэтому на примере Андрея Втюрина и мы знаем, как работают не чужие Лукашенко люди.

Читайте на эту тему: Белоруссия: Лукашенко зачищает силовиков

«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Белоруссию. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Тоже замечательный фрагмент. С этого можно было начинать, так как официальное сообщение к финалу подошло к истинной подоплёке скандальных заявлений 14 ноября: «Глава государства напомнил, что сейчас Белоруссия и Россия ведут переговоры по углублению интеграции. По его словам, все возникающие вопросы необходимо «свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».

Как говорят в таких случаях друзья и партнёры белорусского лидера из США, о чём бы ни заходила речь — речь о деньгах. Лукашенко фактически признал, что лимитроф не в состоянии за свой счёт покупать современное оружие для самозащиты. Примером стала пара Су-30СМ, прибывшая 13 ноября из России.

Mil.ru Исстребитель Су-30СМ

Лукашенко поделился возмущением: оказывается, за такой импорт надо платить из белорусского бюджета. Что интересно: когда в США закупалось оружие и оборудование для президентской охраны, то Вашингтону ничего подобного не высказывалось.

«Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

Культура речи выдаёт с головой бывшего комсомольского лидера, руководившего совхозом до избрания депутатом и президентом. Однако форма вторична, важно содержание и подоплёка таких заявлений.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Лукашенко поставил вопрос о плате России за то, что в Белоруссии граждане РФ живут не хуже, чем в России. Что-то подобное ранее наблюдалось в одном из российских регионов периода правления Джохара Дудаева.

«Поэтому надо все эти вопросы на уровне правительства сводить — и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, — сказал Лукашенко. — Что русскому человеку, россиянину здесь, в Белоруссии не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России».

«И они это отмечают, — добавил Лукашенко. — И это стоит денег!»

"Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать — ну, тогда давайте… будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ», — сказал он.

«Если россияне не хотят этого — ну что ж, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку», — добавил Лукашенко.

Вероятно, белорусский лидер забыл, как относительно недавно, 26 сентября, рассказывал украинским СМИ про белорусско-российскую «единую группировку Вооруженных сил на западном направлении». В этом году и ранее он неоднократно обращался к теме совместного с Россией отпора внешнему агрессору.

Теперь же он распорядился обсудить свои предложения по оплате защиты границ и пребывания граждан РФ в Белоруссии с правительством РФ. Похоже, у Дмитрия Медведева появился новый повод продемонстрировать адекватность в ответе другу и партнёру из Минска. Урок с «не нашими войнами» не пошёл впрок.

Лукашенко не впервые поднимает вопрос об оплате Россией содержания белорусских военных. В бытность Медведева президентом России, в 2012 году белорусский лидер прямо ставил вопрос о финансировании из российского бюджета.

Читайте подробности: Медведев согласился повысить зарплату белорусским военным?

Тогда постановка такого вопроса вызвала возмущение во всём белорусском обществе, включая военных. Социальные сети бурлили негодованием по поводу «попрошайничества» Лукашенко. Комментарии в прессе были унизительными.

По всей видимости, России придётся иметь дело с таким другом и партнёром ещё пять лет. С российскими дотациями или без, но Лукашенко уведёт Белоруссию подальше от России. На Запад ли — вопрос, ибо в ЕС Белоруссию не ждут. Скорее всего, Лукашенко со своими «белорусизациями» и многовекторными разворотами уведёт несчастную постсоветскую республику неизведанными тропами куда-то в сторону под предлогом отвода от очередной пропасти.

Также читайте материалы сюжета: Нациестроительство в Белоруссии