Белоруссия: Лукашенко зачищает силовиков

Георгий Шкловский, , 21:00 — REGNUM

С начала года Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, свидетельствующих о последовательной ротации кадров в «силовом блоке». Курирует этот блок старший сын руководителя республики — помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Внезапность очередной отставки не укладывается в рамки рационального.

Приняв 10 июня рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, бессменный руководитель республики никак не объяснил мотивацию своего решения. Слухи о межличностном конфликте в Telegram-каналы не просачивались — ими можно было бы объяснить внезапность решения, вынесенного на публику необычным путём. За теперь уже бывшим министром внутренних дел не числилось каких-то особенных «косяков», зато немало очевидных достижений.

Экс-министр, в свою очередь, объяснил произошедшее в странных, мягко говоря, формулировках. Неудобные вопросы некому было задать — журналисты на подходе к прессе отсутствовали, а пропагандисты записали только то, что было запланировано. Министр начал издалека и вспомнил о земном, суетном, проходящем.

«Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно — быть актуальным, — цитирует Шуневича госинформагентство БелТА. — Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился».

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Отвечая на вопрос о возможном трудоустройстве, Игорь Шуневич заявил, что пока конкретные предложения ему не поступили. Якобы своё решение покинуть пост главы МВД он назвал «выверенным, правильным и своевременным», постфактум отметив: «В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду. Надеюсь быть полезным государству на любой должности».

Любопытно, что президентская пресс-служба ничего не сообщила об отставке, выдав сообщение по совещанию. По версии Натальи Эйсмонт, отставка главы МВД — это такая мелочь, что об этом может сообщить какое-нибудь официозное информагентство, а вот про легионеров в давно не блещущем успехами хоккейном клубе «Динамо Минск» обязательно надо дать пару-тройку абзацев.

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Глава МВД ушёл без «запасного аэродрома», «в никуда». Дефицит адекватных объяснений происходящего сразу же подвиг на комментарии Telegram-каналы. «Бульба престолов», в частности, пишет:

«Процесс транзита власти в пользу прозападных сил подразумевает дальнейшее ослабление якобы пророссийских силовиков. На очереди МО РБ, для чего и развивается канал NEXTA — контора МИД и Правительства Польши. С этой вехой сеть националистических медиа и активистов становится четвёртой властью, которая может снимать и назначать чиновников, рушить и продвигать бизнес, задавать тренды. Один из узловиков этой сети — Антон Мотолько — вылетел сегодня в Брюссель (safe travels) для наработки контактов среди евробюрократов. Нынешние активисты, медийщики и НГОшники окажутся у власти после перехода к парламентской республике и местному самоуправлению».

Невразумительные объяснения Шуневича лишь усилили позиции тех, кто давно следил за интригами в белорусской «верхотуре» и ждал, когда и как ещё один элемент пресловутой обоймы будет отправлен в отвал. Всё происходящее следует воспринимать в контексте начавшейся в 2018 году президентской кампании, по итогам которой бессменный руководитель Белоруссии продлит своё пребывание в президентском кресле ещё на пятилетку. Может быть, даже и на 7 лет, «обнулив» сроки по новой Конституции, — не впервой.

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Лукашенко последовательно зачищает не только «силовиков», но всех, чья преданность не подстрахована серьёзным компроматом. На их должности продвигаются персоны с гораздо более интересными досье, готовые рвать и метать, выслуживаясь. Когда наступают непростые и интересные времена, такие вольноотпущенники особенно востребованы.

Шуневич возглавил МВД в 2012 году полковником, генерала лукашенковского производства ему дали не сразу. В министерство он пришёл из КГБ — ведомства, которое по функционалу следит за МВД и по-товарищески корректирует работу милиционеров. Так называемых шероховатостей и скрытых резервов совершенствования работы в министерстве хватало, и Шуневич о них знал едва ли не лучше, чем председатель комитетчиков и Лукашенко.

Отставка прежнего министра внутренних дел Анатолия Кулешова была вынужденной мерой, хотя по своим моральным качествам такой исполнитель полностью устраивал Лукашенко. Сделав требуемую грязную работу, пенсионер республиканского значения получил в кормление синекуру, а на его место был назначен классический карьерист в хорошем смысле слова.

Шуневич провёл болезненную реформу министерства, наглядно подтверждал идеологическую лояльность и старательно избегал участия в серьёзных аппаратных интригах и в массовых политических репрессиях. По мере приближения часа «Ч» такой технократ перестал устраивать как воспетых Юрием Шевчуком сторонников «закатать рукава», так и сплотившуюся вокруг главы МИД Белоруссии Владимира Макея прозападную фронду. Всем им нужен свой человек в должности главы МВД, все они предлагают хозяину свои наборы кандидатур.

Отставке министра внутренних дел предшествовало «ператрахивание кадрау» в Совбезе: госсекретарь Станислав Зась ещё с прошлого года был одной ногой в ОДКБ, а его зам Андрей Втюрин несколько недель назад стал постояльцем СИЗО КГБ — по официальной версии, за очередную взятку. До второго кресла в Совбезе нынешний гость номеров «Американки» возглавлял Службу безопасности президента.

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Череда совершенно случайных совпадений, временных трудностей и неурядиц тем не менее, при дефиците адекватных интерпретаций, указывает на очевидный результат: вакантными стали ключевые должности в «силовом блоке». Как известно, свято место пусто не бывает, и на столь лакомые куски уже положен не один глаз.

Возможно, не только глаз. Игорь Шуневич был одним из тех, кто открыто противостоял «дырявым» — тем, кого верующие называют содомитами, невоцерковлённые граждане — «сексуальными меньшинствами», а элитарии вроде Владимира Макея и Фионы Гибб — «представителями ЛГБТ». Многим запомнились не только регулярные отповеди представителей МВД дипломатам, вывешивающим радужные флаги, но и заявление министра в декабре 2018 года:

«Я их называю дырявыми. Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены, некоторые эти отверстия используют не по назначению, некоторые — действительно дыра, в образовании, в воспитании, в интеллекте, в культуре. Некоторые это все компилируют. Задача у них одна, и цель у них одна — это в очередной раз блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, лайков, ну и, естественно, получить гранты от своих закордонных кураторов, ну и удовлетворить свое болезненное эго».

Возможно, по чистой случайности незадолго до отставки Шуневича белорусское Мининформации обнаружило признаки «экстремизма» в серии публикаций областной газеты «Вечерний Могилёв». Первый замминистра информации Павел Легкий в письме от 2 мая официально проинформировал о выявлении таких признаков в публикациях издания с упоминанием лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом «экстремизм» был обнаружен по уши замаранными в политических репрессиях «экспертами» из действующей при министерстве Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков экстремизма.

Возглавляет эту РЭК, не имеющую статуса экспертного органа, библиотекарь Елена Иванова, чьи коллеги такого же уровня с одинаковым успехом находят «экстремизм» и в научных публикациях доцента минского вуза на тему белорусской идентичности, и в публицистике могилёвского издания на тему «во что выливается нетерпимость к извращенцам».

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Игорь Шуневич с коллегами из МВД, заявляя о неприятии содомии как нормы и отстаивая традиционные ценности нашего народа, естественно, вошёл в конфликт не только с «дырявыми» согражданами», но и с покрывающими их дипломатическими работниками. В публикации министерства от 17 мая прямо названо посольство Британии и отмечено, что «искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно, нарушает нормы морали, ведет к росту преступлений сексуального характера в отношении детей».

Поэтому принесение жертвы «голубому лобби» правомерно рассматривать как реализацию заявленного ранее главой МИД РБ курса «достигнуть основной цели — стать полноправным членом семьи европейских демократий». В этой борьбе объединились все — «голубые» и «белорусизаторы», дочери офицеров и деревенские филологи, эксперты по должности и стукачи по призванию. Перед таким напором изнутри трудно устоять даже министру, тем более когда такой напор подкреплён натиском внешнеполитическим.

Также случайным совпадением можно считать визит председателя Совмина Белоруссии Сергея Румаса в Лондон именно в это время. Параллели с прошлогодним лондонским вояжем Макея, видимо, излишни. Тем не менее факт: уходит глава МВД — одна из ключевых фигур в правительстве любой страны, а Макей с Румасом и ещё несколькими министрами в это же время решают вопросы с британскими друзьями и партнёрами. Формально, решают они сугубо экономические вопросы.

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«Сегодня Руководитель Правительства принял участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который проходит сегодня на Лондонской фондовой бирже», — сообщила к вечеру 10 июня пресс-служба правительства Белоруссии.

Она проинформировала также, что в январе — апреле 2019 года товарооборот между Белоруссией и Великобританией составил более $1 млрд и английский капитал «занимает второе место по объему прямых иностранных инвестиций (31,7%) в экономику Беларуси». Всё это так, если не вдаваться в частности вроде различий между инвестициями и особенностями структуры взаимной торговли.

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На самом деле, учитывая выстроившиеся в XXI веке особые отношения Минска с Лондоном, визит главы правительства Белоруссии на мероприятие такого уровня со столь мизерным количеством участников не может рассматриваться иначе, как повод. Причина визита скорее политическая, чем экономическая. Обсуждение политики и кадров, способных её реализовать, — вполне естественно в сложившейся ситуации. Как сказал бы замглавы МИД РФ Григорий Карасин при подобных обстоятельствах, «нормальный ход». Все так делают — премьеры Афганистана, Танзании, Виргинских островов и не чужой с недавнего времени Нигерии.

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Официальному Минску сейчас очень нужны деньги. Москва последовательно сокращает паёк и в 2018 году совершенно недвусмысленно обусловила выделение «поддержки» реализацией подписанного аж в 1999 году договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. Как ни стрижёт белорусский гарант им же откормленных нуворишей, как ни создаёт тепличные условия для контрабандистов «санкционки» — ничего не помогает. Точнее, в казну поступают совсем не те деньги, которыми можно обеспечить культовые $500 средней зарплаты без очередного кризиса. По некоторым расчётам, очередная волна неблагополучия накроет «сильную и процветающую» через год-полтора.

Тем временем белорусы около половины своих доходов тратят на пропитание. Медианный уровень среднемесячных располагаемых ресурсов белорусских домохозяйств в I квартале составил 457 белорусских рублей (деноминированных) на человека — то есть чуть более 200 евро в эквиваленте. Из свежего отчёта Белстата о торговле товарами понятно, что Белоруссия больше импортирует, чем продаёт.

При сокращении российской подпитки и скепсисе потенциально могущих дать в долг у белорусских талантливых управленцев «торговать в минус» долго не получится. Поэтому неизбежно выполнение требований МВФ — и экономических, и других. Естественно, Запад желает гарантий не только на словах, однако с обеспечением займа имеются закономерные затруднения.

Нетрудно предположить, что места в «силовых» структурах Белоруссии освобождают для настоящих европейцев, не вызывающих аллергии у кое-кого в Лондоне и помогающих контролировать процесс нациестроительства в постсоветской республике, ещё недавно считавшейся вотчиной «последнего диктатора Европы». Официальному Минску отводится важная роль в процессе «Хельсинки-2» — сдерживания на этот раз России и замыкания пресловутого «санитарного кордона», о котором с 1919 года безустанно говорят «настоящие европейцы».