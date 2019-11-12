На протяжении более десяти лет на долю Китая приходилась четверть и более мирового экономического роста. Вопрос в отношении китайской экономики, которая сейчас оказалась в сложных условиях, заключается в том, удержит ли она свои впечатляющие показатели, пишет Барри Эйхенгрин в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Читайте также: Bloomberg: на что Британия может рассчитывать на торговых переговорах с ЕС?

Прогнозы, указывающие на возможность замедления экономического роста Китая, регулярно поднимают вопрос о «ловушке» среднего уровня дохода. Теперь, когда Китай больше не беден, эксперты предупреждают, что темпы роста снизятся, так же как в большинстве других стран, которые достигли такого же уровня доходов. Эксперты считают, что поддержать экономический рост окажется сложнее, поскольку КНР больше не сможет обеспечить накопление капитала за счёт использования грубой силы. Теперь Китай должен опереться на инновации, которые трудно реализовать в рамках экономики, которая сильно централизована.

Trendymen.ru Китайцы

Не стоит забывать про большую долговую нагрузку в корпоративном секторе. Снижение уровня доходов может сделать эти долги менее устойчивыми. Независимо от того, столкнётся ли корпоративный сектор с каскадом дефолтов, что перенесло бы долговое бремя на плечи правительства, финальный результат ослабит финансовое положение страны и подорвёт доверие инвесторов.

Кроме того, существует проблема старения населения страны, поэтому стоит вопрос о переводе инвестиций, предназначенных для развития промышленного потенциала, в сферу социальных услуг. Это может привести к замедлению темпов роста, поскольку производительность в сфере услуг постоянно отстаёт от других секторов экономики.

Наконец, существует риск возникновения полномасштабной торговой войны с США. В настоящее время мы часто слышим о том, что США и КНР заключили сделку «первой фазы». Но мы хорошо знаем о том, что президент США Дональд Трамп — это человек, который любит вводить пошлины. Сейчас Трамп столкнулся с расследованием по вопросу об импичменте, поэтому он может предпринять шаги для того, чтобы отвлечь внимание. Подобно любому другому самодержцу, который столкнулся с сопротивлением у себя дома, он попытается сосредоточить внимание на иностранном противнике. Это означает, что любое первичное соглашение с КНР окажется в лучшем случае временным.

Однако в списке возможных проблем, с которыми может столкнуться КНР, отсутствует одна из самых серьёзных: народные волнения. Скептики утверждают, что широкомасштабный протест против режима и его политики маловероятен. Китайские власти продолжают обеспечивать рост уровня, а аппарат безопасности КНР достиг огромных масштабов.

Luo Shaoyang Китайская Народная вооруженная полиция перед портретом Мао Цзэдуна

Однако давайте посмотрим на протесты в других странах. Во Франции, например, «жёлтые жилеты» протестуют против повышения цен на топливо, но в более широком смысле они протестуют из-за нехватки экономических возможностей. Протесты в Чили были вызваны увеличением стоимости проезда в метро, но также они связаны с проблемой неравенства, несовершенством системы образования и пенсионной системы. Если посмотреть на Гонконг, протесты в котором начались на фоне политического вмешательства со стороны материкового Китая, теперь протестующие сосредоточили своё внимание на непомерно высокой стоимости жилья в городе.

Все эти протесты связаны с растущими ожиданиями среди населения. Протесты вызваны не столько ухудшением качества жизни, сколько неспособностью правительства выполнить всё то, что было обещано.

Подобные протесты являются спонтанными и возникают из-за мелочей, включая повышение цен на топливо или проезд в метро. Но, учитывая то, что подобные мелочи свидетельствуют о пренебрежении и даже игнорировании общественных интересов со стороны правительства, небольшие протесты в конечном итоге превращаются в более крупные протестные движения. У этих протестных движений нет лидеров, они опираются на социальные сети, поэтому правительству трудно их обесточить. Подобные протестные движения могут развиваться непредсказуемым образом и даже принимать насильственный характер.

Материковые китайцы внимательно следят за событиями в Гонконге. Некоторые из них рассматривают события в Гонконге как посягательство на национальную гордость, однако есть те, кто придерживается иного мнения. Одно недавнее исследование показало, что лица, которые посещали демонстрации в Гонконге, чаще остальных участвуют в онлайн-дискуссиях по политически острым вопросам.

Studio Incendo Протесты в Гонконге

Читайте также: Project Syndicate: учёные нашли способ борьбы с торговыми войнами

При этом, нельзя сказать, что у граждан КНР нет никаких проблем. Они жалуются на региональное неравенство, особенно если они живут в обедневших западных районах страны. Выпускники университетов не могут найти работу, соответствующую их академическим навыкам, и вынуждены жить в лачугах. Люди также обеспокоены качеством медицинской помощи и других социальных услуг. В то время как Китай быстро поднимается вверх в глобальном рейтинге по уровню доходов на душу населения, по уровню младенческой смертности Китай занимает шокирующе низкую строчку в мировом рейтинге (122-е место).

Если народные протесты действительно начнутся в будущем, то иностранные инвесторы быстро начнут выводить свой капитал и переводить его в более безопасные районы. Китайским властям пришлось бы ужесточить контроль над капиталом. Им пришлось бы приостановить свои планы по интернационализации юаня. Беспорядки, прежде всего, отразятся на росте ВВП. Из-за ослабления экономики ещё больше ожиданий граждан КНР окажутся неудовлетворёнными, что вызовет дополнительные вопросы у населения с точки зрения поддержки режима.