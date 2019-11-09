9 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

У Джонсона есть два варианта: либо он заключит быструю торговую сделку с ЕС, либо он заключит торговую сделку, которая позволит Великобритании частично компенсировать последствия Брексита. Однако Джонсон просто не может получить одновременно и то, и другое.

Максим Исаев, , 09:04 — REGNUM Британских избирателей продолжают забрасывать ключевыми посланиями предвыборной кампании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в преддверии выборов, которые состоятся 12 декабря. Консервативная партия обещает, что британское правительство быстро завершит процесс Брексита и переключит своё внимание на другие вещи, пишет Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Консервативная партия торопится. Команда Джонсона обещает, что процесс Брексита завершится настолько быстро, что Британии даже не понадобится весь переходный период для того, чтобы договориться о торговле с Европейским союзом. Великобритания могла бы, если бы захотела, продлить переходный период до 2022 года, но британский министр торговли Лиз Трусс на этой неделе написала в Twitter, что «мы не будем продлевать переходный период Брексита после 2020 года, британцы уже достаточно долго ждали». Коллега Трусс Майкл Гоув заявил во вторник, 5 ноября, что Великобритания заключит торговую сделку с ЕС к концу следующего года. На самом деле может оказаться, что Великобритания движется в направлении гораздо более жёсткого Брексита, чем многие предполагают.

Соглашение, которое Джонсон заключил с ЕС, предусматривает упорядоченный выход из состава ЕС после чего наступит переходный период, в течение которого стороны смогут обсудить важнейшие торговые вопросы. Торговое соглашение должно будет урегулировать все отношения между Великобритания и ЕС, включая торговлю товарами и услугами, а также сферу безопасности. Британское правительство должно до 1 июля 2020 года запросить продление процедуры на один или два года.

Именно этот второй этап переговоров между ЕС и Великобританией определит масштаб реальных расходов, с которыми столкнётся Британия после Брексита, и возможность заключения новых торговых соглашений с США и другими странами. Джонсон говорит, что переговоры окажутся краткосрочными и выгодными для Великобритании. На самом деле, всё это кажется маловероятным.

Борис Джонсон в парламенте Великобритании Parliament.uk

Премьер-министр говорит, что он хочет получить соглашение о свободной торговле с ЕС, которое часто называют «Канада плюс плюс». Данное соглашение представляет собой нечто похожее на соглашение о свободной торговли между Канадой и ЕС, но также предусматривает дополнительные положения по сфере услуг и безопасности. На согласование соглашения с Канадой ушло семь лет. Джонсон утверждает, что заключить соглашение с ЕС будет сравнительно просто, поскольку обе стороны придерживаются согласованной позиции.

Однако большинство торговых сделок подразумевают укрепление интеграции, а не разъединения. Кроме того, у Лондона будет всего несколько месяцев между началом серьёзных торговых переговоров с ЕС и июльским дедлайном, до наступления которого Великобритания должна запросить продление переходного периода. Это означает, что в руках ЕС окажутся практически все необходимые рычаги влияния.

Что касается заявления Джонсона о том, что переговоры с ЕС окажутся выгодными для страны, то хотелось бы спросить, выгодными, по сравнению с чем? Простое соглашение о свободной торговле не предусматривает участия Великобритании в едином рынке и таможенном союзе ЕС, и не может гарантировать равных условий в сфере конкуренции, налогообложения, социальной защиты и защиты окружающей среды.

Подобное торговое соглашение серьёзно ограничит доступ Великобритании на рынок ЕС. Согласно исследованию, которое провёл аналитический центр «Меняющаяся Европа», соглашение, предложенное Джонсоном, окажется менее выгодным, чем соглашение по Брекситу бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Тереза Мэй в парламенте Великобритании Parliament.uk

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Лучшее, на что может надеяться Британия, — это отмена пошлин и квот на товары. Но, как отмечает Сэм Лоу из лондонского Центра европейских реформ в документе, опубликованном на этой неделе, даже возможная отмена пошлин и квот будет зависеть от того, насколько это соответствует требованиям, существующим на европейском рынке. Не стоит также забывать про таможенные декларации, проверки, пошлины, налоги на добавочную стоимость и ультрастрогий контроль в ЕС за качеством продуктов питания и продуктов животного происхождения, который также подразумевает обширные проверки.

Более длительный переходный период позволил бы британским компаниям адаптироваться к новым условиям. Некоторые компании хотели бы организовать производство внутри ЕС. Переезд выглядит особенно привлекательным для компаний, работающих в сфере услуг, которые могут столкнуться с определёнными сложностями в рамках новых правил торговли.

Итак, у Джонсона есть два варианта: либо он заключит быструю торговую сделку с ЕС, либо он заключит торговую сделку, которая позволит Великобритании частично компенсировать последствия Брексита. Однако Джонсон просто не может получить одновременно и то, и другое.