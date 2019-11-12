Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг оказался прав, по крайней мере наполовину, когда недавно заявил в Конгрессе США, что у США нет монополии в сфере регулирования платёжных технологий следующего поколения. Возможно, Конгрессу не по нраву предложенная Facebook псевдокриптовалюта Libra, намекнул Цукерберг американским законодателям, но буквально через несколько месяцев может появиться государственная китайская цифровая валюта, которая может не понравиться Конгрессу еще больше, пишет Кеннет Рогофф в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

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Возможно, Цукерберг зашёл слишком далеко, предположив, что неизбежный рост китайской цифровой валюты может подорвать доминирование доллара в мировой торговле и финансах. На самом деле, американские регулирующие органы обладают огромной властью не только над внутренними структурами, но и над любыми финансовыми компаниями, которым нужен доступ к долларовым рынкам. К своему ужасу об этом недавно узнал ЕС, когда США заставили европейские банки соблюдать строгие ограничения на ведение бизнеса с Ираном.

(сс) Brian Solis Марк Цукерберг

Глубокие и ликвидные рынки США, их сильные институты и верховенство закона на протяжении долгого времени будут превосходить все усилия КНР, направленные на достижение валютного господства. Обременительный контроль над капиталом в Китае, введённые ограничения на приобретение акций и облигаций иностранными компаниями, а также непрозрачность китайской финансовой системы указывают на то, что ещё на протяжении многих десятилетий юань не сможет вытеснить доллар с арены легальной мировой экономики.

Однако контроль над теневой экономической деятельностью — это совсем другое дело. Теневая глобальная экономика, подразумевающая в основном уход от уплаты налогов и иную преступную деятельность, а также терроризм, по своим размерам намного меньше и составляет примерно одну пятую от легальной. Тем не менее теневая экономика имеет большое значение. Проблема заключается не только в том, чья валюта является доминирующей, а в том, как минимизировать негативные последствия. Широко используемая и поддерживаемая государством цифровая китайская валюта, безусловно, может сыграть свою роль, особенно в тех областях, где интересы Китая не совпадают с интересами Запада.

Регулируемые США цифровые валюты в принципе могут быть использованы властями для отслеживания операций с ними. Так, если КНДР попробует использовать данную цифровую валюту для найма российских учёных-ядерщиков или Иран задействует цифровую валюту для поддержки своих доверенных лиц в регионе, всегда будет существовать высокий риск того, что нарушителей могут поймать и даже заблокировать. Однако если местом происхождения цифровой валюты окажется Китай, то в руках у США будет гораздо меньше рычагов влияния, которые они могли бы использовать. Западные регулирующие органы в конечном итоге могут запретить использование цифровой валюты Китая, но это не помешает использовать китайскую цифровую валюту в странах Африки, Латинской Америке и Азии, что в свою очередь также может сформировать некий теневой спрос на китайскую цифровую валюту даже в США и ЕС.

Криптовалюта

У кого-то может возникнуть вопрос: почему существующие криптовалюты не могут взять на себя ту же функцию. Они выполняют эту функцию, но в очень ограниченной степени. В мире существуют серьезные ограничения для того, чтобы можно было обуздать криптовалюты и запретить их использование в банках и розничных учреждениях. Из-за подобных ограничений существующие криптовалюты являются весьма неликвидными, что в конечном итоге снижает их фундаментальную ценность. Но всё обстоит иначе для поддерживаемого Китаем цифрового юаня, который легко можно потратить в одной из двух крупнейших экономик мира. С точки зрения использования новой цифровой валюты китайские регулирующие органы позволят правительству КНР видеть всё и вся. У США не будет такой возможности.

Цифровая валюта Facebook окажется под эгидой швейцарских регулирующих органов. Конечно, сотрудничать со Швейцарией, где официально зарегистрирована Libra, окажется намного проще, чем с Китаем, даже несмотря на давние швейцарские традиции в сфере обеспечения конфиденциальности финансовых операций, особенно тех, которые связаны с уклонением от уплаты налогов.

Libra вдохновила многие центральные банки развитых стран ускорить собственные программы по созданию розничной цифровой валюты на широкой основе. Но битва ведётся не только за прибыль, которую позволило бы получить создание цифровой валюты, в конечном счёте суть заключается в том, что государство получит возможность регулировать и облагать налогами экономику в целом, а также использовать глобальную роль доллара для решения своих международных политических задач.

Xinhua Доллар и юань

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В настоящий момент американские санкции действуют в отношении 12 стран. В прошлом месяце Турция временно подверглась санкциям со стороны США после вторжения на территорию Сирии, которую ранее контролировали курдские формирования. В отношении России санкции действуют уже в течение пяти лет.

Подобно тому, как современные технологии постепенно разрушают средства массовой информации, политику и бизнес, они подошли очень близко к тому, чтобы подорвать способность США использовать веру в свою валюту для реализации своих национальных интересов. Libra, возможно, не стоит рассматривать в качестве достаточного ответа на вызов, исходящий со стороны санкционированной правительством КНР цифровой валюты. По этой причине западным правительствам стоило бы задуматься об ответных мерах, пока не стал слишком поздно.