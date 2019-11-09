9 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

В Дании есть те, кто опасается того, что консульство США в Гренландии может изменить существующий порядок вещей.

Александр Белов, , 09:37 — REGNUM В 2004 году самолёт министра иностранных дел Дании Пер Стиг Меллера, направлявшийся в Гренландию, несколько задержался, поэтому Меллер опоздал на встречу с тогдашним госсекретарем США Колином Пауэллом и вице-премьером Гренландии Йозефом Моцфельдтом. Получилось, что не Меллер приветствовал Пауэлла по прибытии, как того требует дипломатический обычай, а именно Пауэлл приветствовал Меллера на его собственной территории, когда тот спустился по трапу самолёта. «Добро пожаловать в 51-й штат Соединённых Штатов Америки», — в шутку сказал Пауэлл, протягивая руку, чтобы поприветствовать Меллера, пишут Мортен Зондергард Ларсен и Робби Греймер в статье для издания The Foreign Policy.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тогда все рассмеялись, сказал Меллер датской газете Berlingske в своём недавнем интервью. Теперь, спустя 15 лет, шутки закончились.

Пер Стиг Меллер Knud Winckelmann

Через несколько месяцев после того, как президент США Дональд Трамп высказал предположение о возможной покупке Гренландии, государственный департамент США заложил основу для открытия своего консульства на малонаселённом острове, чтобы создать новый дипломатический форпост в Арктике, которая начинает играть всё более важную роль. Соперники США, такие как Россия и Китай продолжают работать над расширением своего влияния в Арктике.

В прошлый раз Соединённые Штаты открыли консульство в Гренландии в ответ на вторжение нацистской Германии и оккупацию Дании. Консульство оставалось открытым с 1940 по 1953 год. Новая инициатива по расширению дипломатического присутствия отражает растущую обеспокоенность в Вашингтоне тем, что США могут потерять политическое и экономическое влияние в быстро меняющейся Арктике, где таяние льдов откроет доступ к огромным неиспользованным запасам природных ресурсов и морским торговым путям, — в регионе, в котором Россия и Китай демонстрируют своё растущее влияние.

«Арктика — это место, которое в настоящий момент претерпевает геополитические изменения, в котором Россия становится всё более напористой, в том числе в военном отношении, а Китай пытается расширить своё экономическое присутствие… США должны убедиться в том, что они не отстанут от остальных, и что Арктика не станет для них той «мёртвой зоной» , которую они слишком поздно заметят и вовремя не направят туда важные инвестиции, которые следовало бы направить», — заявила политолог из стратегического исследовательского центра RAND Стефани Пезард.

Стефани Пезард Rand.org

План по созданию нового консульства США вызвал беспокойство и даже подозрения у некоторых представителей Дании и Гренландии, отчасти благодаря стремлению Трампа выкупить остров в колониальном стиле, о чём президент заявил ранее в этом году.

Дипломатический форпост США в Гренландии могут открыть уже в следующем году, однако прежде данный план должны одобрить в Конгрессе и выделить необходимое финансирование. Планируется, что в новом консульстве будут работать семь сотрудников. Это означает, что на каждые 10 тыс. жителей Гренландии придётся примерно по одному дипломатическому сотруднику США. Впервые за почти 70 лет Соединённые Штаты установят своё дипломатическое присутствие в Гренландии — автономно управляемом острове в составе Королевства Дания.

В августе 2019 года, до того, как в США впервые озвучили план по открытию консульства в Гренландии, Трамп высказал гораздо более смелую идею: купить остров целиком. «По сути, это крупная сделка с недвижимостью», — заявил тогда Трамп.

Гренландия nettips

И Дания, и Гренландия категорически отказались от данного предложения, в результате чего Трамп даже отменил запланированную поездку в Копенгаген. Эксперты считают, что данное обстоятельство всё же может обострить напряжённость в отношениях между Нууком и Копенгагеном на фоне продолжающегося стремления некоторых гренландских политических партий к полноценной независимости от Дании.

В Гренландии есть собственное правительство, которое контролирует внутреннюю политику, в том числе в сфере здравоохранения и использования природных ресурсов, при этом Копенгаген оставил за собой право решать вопросы внешней политики и политики в сфере безопасности. Однако в Дании есть те, кто опасается того, что консульство США в Гренландии может изменить существующий порядок вещей.

Известный представитель правой националистической Датской народной партии Сорен Эсперсен заявил, что опасается того, что Гренландия начнёт действовать за спиной датского правительства и начнёт вести прямые переговоры с США. «Мне не нравится распад союза. Что-то происходит, и мне это не нравится, всё это вызывает чувство досады, потому что я всегда был большим поклонником США», — сказал он.

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Сорен Эсперсен Janwikifoto

Даже в Гренландии некоторые сторонники независимости смотрят на открытие консульства США с осторожностью, учитывая планы Трампа в отношении Гренландии. «Что меня больше всего беспокоит, так это, вероятно, сам Трамп», — заявила жительница гренландского города Сисимиут Нуно Моцфельдт-Сковгаард. Она чувствует, что после попыток Трампа купить землю, на кону стоит больше, чем просто консульство.

Но многие другие эксперты и официальные лица отвергают эти опасения как необоснованные, указывая на длительные и тесные отношения между Соединёнными Штатами, Данией и Гренландией. «Присутствие в Нууке поможет американцам лучше понять нашу страну и наше общество, что является предпосылкой для хорошего и плодотворного сотрудничества в будущем», — заявила глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.

Однако у некоторых жителей Гренландии всё же остаётся страх, особенно учитывая высокую непредсказуемость действий Трампа. Они боятся, что в конечном итоге им придётся делать выбор между США и Данией.