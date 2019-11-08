У президента США Дональда Трампа появились проблемы. Ранее кандидат от Демократической партии Энди Бэшер одержал победу на выборах губернатора в штате Кентукки, продемонстрировав, что демократы могут преуспеть, если сосредоточат своё внимание на вопросах, связанных с «обеденным столом», как выразился сам Бэшер. В штате Вирджиния избиратели продемонстрировали, что вопрос об усилении контроля над продажей оружия теперь представляет собой важный актив в американской политике, пишет Юджин Джозеф Дионн — младший в статье для издания The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и демократы

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Если в общем посмотреть на ситуацию, то заявления, направленные против импичмента Трампа, а также нападки на демократов не позволят республиканцам достигнуть желаемого результата, поскольку Республиканская партия может оказаться в невыгодном положении по таким вопросам, как здравоохранение и образование.

Результаты губернаторских выборов, прошедших во вторник, 5 ноября, оказались ужасающими для республиканцев. Единственную крупную победу Республиканская партия смогла одержать в Миссисипи, где она сохранила за собой губернаторство перед лицом решительного наступления со стороны демократов. Однако стоит посмотреть правде в глаза: в тот, день когда штат Миссисипи откажется поддержать Республиканскую партию, она станет обречена на судьбу, которая постигла партию вигов.

Победа Бэшера оказалась очень показательной, поскольку Трамп и действующий губернатор Кентукки Метт Бевин решили превратить выборы в своеобразный президентский референдум. Трамп заявил на митинге Бевина, который состоялся накануне выборов, что если он (Бевин) проиграет, то могут сказать, что «Трамп потерпел величайшее поражение в мировой истории». Президент США добавил, что Бевин не может допустить, «чтобы подобное случилось со мной».

(сс) Gage Skidmore Мэтт Бевин

Всё же случилось. Результаты голосования в Кентукки позволят демократам сделать соответствующие выводы в преддверии президентских выборов 2020 года. Мобилизация естественных сторонников имеет значение, однако также важна борьба с беспокойными избирателями, которые поддержали нынешнего президента в 2016 году, поэтому демократы должны уделить внимание пригородам. Бэшер именно это и сделал.

В округе Джефферсон, в состав которого входит Луисвилл, Бэшер получил 186 тыс. 510 голосов, почти на 100 тыс. больше, чем Бевин. Четыре года назад кандидат от Демократической партии Джек Конуэй, проигравший тогда губернаторские выборы в Кентукки, также одержал победу в округе Джефферсон, однако набрав всего 112 тыс. 232 голоса — вдвое меньше, чем Бэшер.

При этом Бэшер смог переманить на сторону демократов избирателей во многих сельских округах, сократив таким образом базу Республиканской партии. Например, Бэшер смог заручиться поддержкой избирателей округа Картер, который расположен в восточной части Кентукки. Данный округ проголосовал за Бэшера, несмотря на то, что четыре года назад 73,8% жителей Картера проголосовали за Трампа. Округ Бретитт, расположенный в предгорьях Аппалачей, также проголосовал за Бэшера, хотя в 2016 году 69,6% его жителей поддержали Трампа.

«Энди сфокусировался на образовании и особенно на здравоохранении, и это сильно сказалось на предпочтении избирателей», — заявил специалист по опросам общественного мнения Фред Янг, консультировавший Бэшера в ходе предвыборной кампании.

«Во многих округах школы и медицинские учреждения выступают в качестве крупнейших работодателей… Расширение программы Medicaid помогло многим жителям округов», — отметил бывший генеральный прокурор Кентукки и ветеран Демократической партии Фред Коуэн.

(сс) Afreeman Главный вход в здание медицинского учреждения в Овенсборо, штат Кентукки

Наконец, Бэшер также одержал победу, потому что жители пригородных районов тоже перешли на сторону демократов, это позволило Бэшеру «захватить» два ключевых северных округа Кентукки, Кэмпбелл и Кентон. Бегство проживающих в пригороде избирателей от Республиканской партии также сыграло ключевую роль на выборах в законодательный орган Вирджинии — демократам удалось получить контроль над обеими палатами генеральной ассамблеи штата.

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Неспособность Трампа сплотить избирателей вокруг республиканцев в штате Кентукки — штате, в котором президент набрал 30 очков и в котором проживает лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, которого должны переизбрать в 2020 году, — должна заставить Республиканскую партию задуматься о значении трампо-центричного подхода для её политического будущего.

Дональд Трамп и Митч Макконнел

Для демократов урок состоит в том, чтобы продолжить закреплять достигнутые успехи. Бэшер назвал здравоохранение «основным правом человека», пообещав восстановить право голоса для некоторых категорий преступников и сделать государственное образование своим «центральным приоритетом».

Вывод заключается в том, что большинство разочаровано Трампом не только из-за того, что он совершил очевидные нарушения, но также и потому, что во время своего президентства он уделял мало внимания решению социальных проблем. Избиратели хотят, чтобы выборы были сфокусированы на их проблемах, а не на самовлюблённом главе Белого дома.