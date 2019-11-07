7 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

В прошлом можно было рассчитывать на то, что США вмешаются в сложившуюся ситуацию. Но учитывая то, что внешняя политика президента США Дональда Трампа до сих пор в основном не сформирована, бедственному положению небольших отдалённых стран, таких как Северная Македония и Албания, не уделяют никакого внимания.

Александр Белов, , 10:01 — REGNUM С момента падения Берлинской стены 30 лет назад западные лидеры постоянно утверждали, что на европейском континенте нет проблем, которые нельзя было бы решить путём взаимодействия с Европейским союзом или расширения европейского проекта. Но данный подход, похоже, претерпел изменения из-за сочетания внутренних проблем ЕС и американского безразличия, пишет Кристофер Р. Хилл в статье для издания Project Syndicate.

Евросоюз

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Может показаться несколько неловким то, что Соединённые Штаты поощряют членство в чужом клубе. Но с позиции лидера в НАТО — ведущей организации в сфере европейской безопасности — США всегда поддерживали европейские усилия по консолидации политического и экономического единства на континенте. А ЕС, со своей стороны, признал, что членство в блоке является естественным устремлением постсоветских стран, расположенных на его периферии. Однако углубление и расширение структур ЕС оказалось более сложным, чем предполагали многие американские наблюдатели, но, несмотря на это, европейские лидеры смогли продвинуться вперёд в данном направлении в рамках исторического контекста, образовавшегося после окончания Холодной войны.

Штаб-квартира НАТО

Однако недавнее заседание Европейского совета 17−18 октября продемонстрировало всем, что что-то изменилось: президент Франции Эммануэль Макрон принял судьбоносное решение заблокировать переговоры с Албанией и Республикой Северная Македония о вступлении в ЕС. На фоне выхода Великобритании из ЕС и уходом канцлера Германии Ангелы Меркель из политики Макрон унаследовал европейское лидерство. Но его рассуждения по вопросу о расширении ЕС оказались неясными. Многие предполагают, что у Макрона просто нет желания начинать процесс захвата ещё двух государств, расположенных в проблемном регионе, учитывая внутренние проблемы ЕС.

Тем не менее разочарование, даже гнев, по поводу решения, принятого Макроном, явно чувствуется в Тиране и Скопье (столицах Албании и Северной Македонии, соответственно). В конце концов, Северная Македония только что завершила процесс изменения своего официального названия, чтобы успокоить Грецию, которая наложила вето на членство Северной Македонии в ЕС на том основании, что её название слишком созвучно греческой Македонии, расположенной на севере страны. Между тем Болгария, ещё один член ЕС, также выступила против членства Северной Македонии, обвинив её в том, что она хочет «украсть» у Болгарии их национальных героев, выдав их за своих собственных. Болгария потребовала от Северной Македонии внести правки в свои учебники истории.

Столкнувшись с этими требованиями, а также борясь с коррупцией — наследием, которое оставил после себя бывший премьер-министр страны Никола Груевский (который, как ни странно, смог найти политическое «убежище» в Венгрии), новый и в существенной степени неопытный премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев пришёл к выводу, что его стране срочно необходимо вступить в НАТО и ЕС. Заев протолкнул долгожданное изменение официального названия, нормализовал отношения с Грецией, успокоил Болгарию и подал заявку на членство. Ему хорошо было известно, что изменение официального названия не привело к результату, что многие граждане страны считают это унижением, которое может оправдать только вступление в ЕС. В НАТО же и в ЕС заявили, что спор, возникший вокруг названия страны, является основным препятствием для вступления страны в данные блоки. Однако Северная Македония не теряет надежду.

Несмотря на то, что некоторые члены НАТО пока не поддержали вступление Северной Македонии в состав военно-политического альянса, ожидается, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО после декабрьского саммита альянса.

Процесс вступления в ЕС оказался гораздо более медленным. Макрон уделял очень мало внимания данному вопросу, похоже, он обеспокоен тем, что продолжающееся расширение европейского блока затруднит реформирование европейских структур управления. Но, нажав на тормоза, он поставил Заева в опасное положение. Надежды избирателей Северной Македонии рухнули, а ведь скоро в Северной Македонии пройдут досрочные выборы в парламент (12 апреля 2020 года).

Зоран Заев Влада на Република Македонија

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В прошлом можно было рассчитывать на то, что США вмешаются в сложившуюся ситуацию. Но учитывая то, что внешняя политика президента США Дональда Трампа до сих пор в основном не сформирована, бедственному положению небольших отдалённых стран, таких как Северная Македония и Албания, не уделяют никакого внимания. Возможно, что Трамп устал от звёздных замашек президента Франции и готов приветствовать недавнюю критику в его адрес, но также возможно, что Трамп просто не хочет, чтобы Албания и Северная Македония вступили в ЕС. Однако, скорее всего, он просто не знает, что происходит на Западных Балканах.

Всего несколько лет назад США, несомненно, начали бы работать с ЕС, чтобы облегчить процесс присоединения обеих стран. Несмотря на то, что членство в ЕС не решило бы их внутренние проблемы, оно позволило бы устранить институциональные слабости. Также это послужило бы сигналом для всё более реваншистской России о том, что геополитическая игра на Балканах подходит к концу. После всех страданий, которые регион претерпел за последние 25 лет, США и ЕС обязаны выполнить обещание, данное после окончания Холодной войны.