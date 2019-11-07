7 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Максим Исаев, , 10:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил поручить американским военным кражу сирийской нефти. Он объявил о том, что Вашингтон сохранит войска на военной базе Эт-Танф на юге Сирии, которые будут обеспечивать безопасность нефтяных месторождений, захваченных курдами, пишет Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Трамп оказался в руках неоконсерваторов и политических ястребов, которые хотят, чтобы Вашингтон использовал ресурсы, принадлежащие сирийскому правительству, чтобы ослабить Дамаск, и, что более важно, втянуть США в многочисленные конфликты этой страны.

Армия США

Сегодня кражу ресурсов рассматривают в качестве средства, которое может быть использовано для финансирования войны. Как заявил сенатор Линдси Грэм, «мы также можем использовать часть доходов от продажи нефти, чтобы оплатить наши военные обязательства в Сирии». Но он, вероятно, также преследует скрытые мотивы и намерен использовать нефтяной гамбит, чтобы заставить президента США сохранить войска в Сирии.

Данная тактика, похоже, сработала. Объявив о ликвидации лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, президент США указал на «ценные» месторождения нефти, которые Вашингтон мог бы использовать. В прошлом Трамп не раз советовал политикам США использовать иракскую нефть.

На самом деле Трамп уже давно присматривается к иракским нефтяным месторождениям. Он не раз говорил о том, что США потратили на Ирак $1,5 трлн, поэтому они могли бы воспользоваться иракской нефтью, чтобы покрыть свои расходы. Трамп предлагал США или их представителям занять «различные участки, где у них есть нефть». После вступления в должность президента Трамп рассказал о своих намерениях представителям ЦРУ, отметив, что США должны получить доступ к нефти: «Может быть, у нас будет ещё один шанс».

Неудивительно, что иракские чиновники были встревожены подобными заявлениями. Когда бывший министр обороны США Джеймс Мэттис посетил Ирак в феврале 2017 года, ему пришлось заверять иракцев в том, что США не собираются захватывать их нефть. Но Трамп продолжил в том же духе, заявив в сентябре 2017 года, что никто не собирается ничего красть, скорее речь идёт о возмещении расходов.

Пожар. Нефть

Теперь президент США увидел отличную возможность разграбить ресурсы Сирии, которые всё же представляют очень скромную ценность. Во время войны производство нефти сократилось в 15 раз и составило всего 24 тыс. баррелей в день, или около 0,03% мирового производства, доля резервов ещё меньше — всего 0,02%.

Трамп предположил, что он мог бы «заключить сделку с ExxonMobil или одной из наших великих компаний», которая могла бы организовать производство нефти в Сирии. Но ни одна частная компания, скорее всего, не станет добывать ресурсы, незаконно удерживаемые в зоне военных действий, учитывая высокую вероятность конфликта и вывода американских войск. По разным оценкам, если Вашингтон восстановил бы нефтяную инфраструктуру, то он смог бы красть около $8 млрд в год — не слишком большая выгода от оккупации, которая обходится намного дороже.

Более того, одного лишь установления контроля над нефтяными месторождениями недостаточно. США придётся восстановить инфраструктуру, чтобы продавать нефть. Нужно восстановить дороги, проложить трубопроводы, восстановить другие объекты инфраструктуры. На это могут уйти годы. При этом будет непросто предотвратить возможный саботаж, который может остановить производство.

И всё же президент, похоже, готов бороться за нефть. Он сказал: «Либо мы договоримся о сделке с тем, кого она интересует… либо мы используем военных, чтобы остановить их». Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон «задействует подавляющую военную силу против любой группы», представляющей угрозу для безопасности американских сил в Сирии, по-видимому, даже против законного владельца — сирийского правительства. Примечательно, что Китай, Индия и Россия направили инвестиции в сирийскую нефтяную промышленность и, вероятно, будут противостоять продажам нефти, украденной Вашингтоном.

Если США собираются сделать ставку на идею вторжения в другие государства с целью захвата их ресурсов, было бы разумнее начать с самого верха. Например, почему бы не захватить нефтяные месторождения Саудовской Аравии? Члены королевской семьи оказались неспособны защитить свои активы, теперь у Вашингтона есть веские основания для того, чтобы получить компенсацию за десятилетия защиты Дома Саудов.

Нефтяной пират Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Наконец, разграбление разрушенной войной страны ударит по репутации США и поставит под угрозу жизнь американцев. Бывший советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер предупредил, что разграбление сирийских нефтяных месторождений превратит американцев в «преступников и воров». Даже союзникам Вашингтона в Персидском заливе будет крайне непросто смириться с подобным прецедентом. Президент Турции Реджеп Эрдоган не делал никаких прямых отсылок к США, однако недавно он заявил законодателям из своей партии, что «они без колебаний идут за нефтью… для них капля нефти равна крови тысяч людей». Джихадисты по всему миру, вероятно, не перестают напоминать о том, что они всегда говорили, в чём заключаются реальные американские мотивы.

Американские войска необходимо вернуть домой немедленно. Президент не должен использовать вооружённые силы США в качестве пиратской шайки.