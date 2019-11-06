Bloomberg: глобальная экономика вернется в период холодной войны?
С политической точки зрения, решение Индии в одночасье отказаться от непосредственного участия в торговой зоне, охватывающей половину населения мира и треть глобальной экономики, выгодно почти всем, пишет Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.
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Правительству премьер-министра Нарендры Моди больше не нужно идти на трудные уступки в торговле сельскохозяйственной продукцией. Другим членам Всестороннего регионального экономического партнёрства, или ВРЭП, больше не нужно открывать свои внутренние рынки для процветающего и недорогого сектора услуг Индии. Китай, опора зоны свободной торговли ВРЭП, в которую также входят члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, сможет быстрее продвинуться в рамках соглашения, которое ранее сталкивалось с угрозой того, что Индия будет двигаться слишком медленно.
Тем временем для США важен тот факт, что их ключевой региональный союзник останется за пределами китайской орбиты влияния. ВРЭП, включающий в свой состав Индию, почти наверняка столкнулся бы с политически сложным вопросом относительно того, следует ли Вашингтону присоединиться к конкурирующему соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве, которое не получило поддержки Конгресса при администрации бывшего президента США Барака Обамы. Официально данное соглашение убил нынешний президент США Дональд Трамп.
Проблема заключается в том, что торговые соглашения всегда связаны со сложностями, поскольку экономически выгодные сделки могут оказаться политически опасны, и наоборот. Временный отказ Индии от участия во ВРЭП представляет собой ещё один яркий симптом, характеризующий состояние глобальной торговой системы, которая сталкивается с самыми быстрыми темпами падения со времён глобального финансового кризиса 2009 года.
ВРЭП и урезанную версию Транстихоокеанского партнёрства, без участия США, лучше рассматривать в качестве соглашений, в рамках которых страны стремятся согласовать торговые стандарты, а не сократить тарифные барьеры.
Частично это связано с успехом, которого удалось достигнуть благодаря предыдущим торговым соглашениям, в результате которых пограничные пошлины снизились настолько, что более сильным сдерживающим фактором в сфере торговли стали нетарифные барьеры, часто используемые для регулирования таких областей, как безопасность пищевых продуктов, лицензирование и правила определения страны происхождения товаров. Даже несмотря на то, что зона свободной торговли ВРЭП носит более выраженный протекционистский характер, средний уровень торговых пошлин упал в 2017 году примерно до 5,15%, что существенно ниже средних показателей в Австралии и Канаде, зарегистрированных в середине 1990-х годов.
Тем не менее эффект от гармонизации торговых стандартов в рамках регионального соглашения, а не на глобальном уровне, может оказаться противоположным по сравнению с открытой торговлей. Первоначальная версия Транстихоокеанского партнёрства столкнулась с возражениями, поскольку считалось, что данное соглашение приведёт к тому, что США станут навязывать свои стандарты всем остальным членам Транстихоокеанского партнёрства. Стандарты, установленные в зоне свободной торговли, неизбежно будут напоминать стандарты, действующие на территории её крупнейшего члена. Такое положение вещей оказалось бы позитивным в рамках глобального соглашения, однако когда речь идёт о региональном соглашении, то оно может привести к увеличению барьеров для стран, находящихся за пределами блока.
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В случае с ВРЭП это означает, что небольшие страны Юго-Восточной Азии с низким уровнем дохода, вероятно, окажутся более тесно связаны с Китаем, в то время как их связи с потенциальными партнёрами, находящимися за пределами зоны свободной торговли, станут ослабевать. Последняя версия Транстихоокеанского партнёрства также приведёт к большему объединению между его членами, чем с остальным миром. Лишь небольшая горстка стран — Япония, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур, — которые входят в оба торговых блока, могут рассчитывать на то, что они получат такую же выгоду, как и Китай.
В результате торговля начнёт двигаться в направлении раздвоения мира на отдельные зоны (аналогичный процесс идёт и на уровне технологий), поскольку из-за напряжённости в отношениях между КНР и США остальным странам придётся выбрать ту или иную сторону. Это путь, который напоминает ситуацию, сложившуюся после Второй мировой войны, когда «план Маршалла», возглавляемый США, и ориентированный на СССР Совет экономической взаимопомощи, разделили мир на конкурирующие блоки. Это разделение раскололо мировую экономику в период холодной войны. Не следует радоваться возрождению этого раскола.