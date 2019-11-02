2 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Александр Белов, , 11:22 — REGNUM В 2018 году дипломаты государственного департамента США встретили нового госсекретаря Майка Помпео с распростёртыми объятиями, каждый из них хотел пообщаться с ним и хвастался тем, что Помпео поддерживает тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Теперь именно эти отношения с Белым домом, а также расследование по вопросу об импичменте, связанное с Украиной, вбили клин между профессиональным сообществом дипломатического ведомства и государственным секретарём, который, похоже, находится на полпути к выходу из администрации и, возможно, задумывается о своей будущей политической карьере, пишут Робби Греймер, Колум Линч и Элиас Гролл в статье для издания The Foreign Policy.

США

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Помпео молчит, а карьера многих высокопоставленных американских дипломатов оказалась под угрозой из-за того, что они были вынуждены давать показания на слушаниях в Конгрессе в связи с предполагаемой попыткой Трампа использовать внешнюю политику США в личных политических целях. Например, на прошлой неделе на Капитолийском холме хорошенько «поджарили» заместителя госсекретаря США Джона Салливана из-за его роли, которую он сыграл в отстранении бывшего посла США на Украине Мари Йованович.

В ходе слушаний Салливан подтвердил, что адвокат Трампа Руди Джулиани и его партнёры участвовали в согласованной кампании по свержению Йованович из-за сопротивления, которая она оказала «теневой» внешней политике Джулиани. Именно Салливан заявил Йованович о её увольнении, несмотря на то, что она «превосходно» исполняла свои обязанности. Помпео не стал публично защищать Йованович, заявив, что он не будет обсуждать внутреннюю ситуацию, сложившуюся в государственном департаменте.

Об отношениях между Помпео и сотрудниками государственного департамента можно судить по серии недавних скандалов, связанных с жестоким обращением с политическими назначенцами или жестоким обращением с персоналом. Вместе с расследованием по вопросу об импичменте всё это усилило атмосферу беспокойства и недоверия в государственном департаменте, по мнению более десятка нынешних и бывших служащих Госдепа, некоторые из которых прокомментировали ситуацию в департаменте на условиях анонимности.

Бывший американский дипломат Уильям Бёрнс, занимавший руководящие должности при республиканской и демократической администрациях, сравнил нынешнюю атмосферу в Госдепе с эпохой маккартизма 1950-х годов — периодом, когда история государственного департамента достигла низшей точки.

Недовольство среди американских дипломатов растёт, однако того же нельзя сказать о человеке, который имеет наибольшее значение для статуса Помпео в американской администрации, — Трампе. В отличие от других чиновников из администрации Трампа, которые претерпели скандальные увольнения, Помпео смог выжить в условиях хаотичного мира, царящего в Вашингтоне. В отличие от своего предшественника, бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Помпео пребывает в полном согласии с Трампом. Его близкие отношения с президентом сигнализируют о блестящем политическом будущем Помпео. Ранее ходили слухи о его возможном баллотировании в Сенат в Канзасе в 2020 году, даже несмотря на снижение популярности Помпео в вашингтонских кругах.

Несмотря на то, что скандал с импичментом втянул государственный департамент в самую жестокую партийную битву за всё время президентства Трампа, Помпео неуклонно продолжил защищать президента и отрицать то, что Трамп поступил неправильно, оказав давление на украинское правительство с целью запуска расследования в отношении потенциальных демократических конкурентов.

Несмотря на то, что многочисленные сотрудники государственного департамента дают показания о кампании Трампа по давлению на Украину, нет никаких доказательств того, что это как-то повлияло на отношения между Помпео и президентом, согласно источнику, близкому к Белому дому. Действительно, то, что эти отношения по-прежнему остаются сильными, может иметь важные политические последствия для Помпео.

«Он входит в ближайшее окружение президента и, несомненно, это укрепляет его позиции по отношению к политической базе», — заявил один из источников.

Несмотря на то, что между Трампом и некоторыми фракциями Республиканской партии возникла напряжённость, это никак не сказалось на Помпео. В течение многих месяцев лучшие представители Республиканской партии убеждали Помпео в необходимости баллотироваться в Сенат в его родном штате Канзас в 2020 году, что могло бы послужить потенциальной ступенькой к будущему участию в президентской гонке. Помпео неоднократно отрицал, что он намерен баллотироваться в Сенат. Однако в 2019 году Помпео совершил четыре поездки в Канзас, некоторые из которых якобы в рамках своих обязанностей в государственном департаменте. Помпео был в Канзасе в прошлые выходные во время спецоперации против лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приехал на свадьбу близкого друга семьи.

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Поездки в Канзас привели к появлению слухов о том, что Помпео всё же рассматривает возможность участия в гонке за место в Сенате. Выступая в СМИ Канзаса, он, очевидным образом, хочет, чтобы канзасские избиратели про него не забыли.

К тому же у Помпео есть веские причины для того, чтобы покинуть администрацию Трампа и взять свою политическую судьбу в собственные руки, независимо от того, добьётся ли Трамп переизбрания в 2020 году. «Он невероятно амбициозный человек, планы которого явно не ограничиваются государственным департаментом», — заявил один из представителей Республиканской партии.

«Если победит Трамп, Помпео может стать одним из крупнейших союзников и сторонников администрации в Сенате. Если Трамп проиграет, то Помпео может приземлиться на безопасное место, откуда он мог бы продвинуть свою кандидатуру на более высокий пост», — добавил представитель Республиканской партии.